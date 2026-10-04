‘Kẻ lừa đảo Tinder’ khét tiếng ra mắt ứng dụng hẹn hò, muốn 'bảo vệ phụ nữ'

Truyền thông Mỹ dẫn thông tin từ Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) tiết lộ Hayut (còn có tên Simon Leviev) dự định đặt tên cho ứng dụng hẹn hò do mình tạo ra là "Safe Love", đồng thời nhấn mạnh bài học trong quá khứ của bản thân sẽ là động lực bảo vệ các cô gái khỏi những trò lừa tình trên mạng, Đài KTLA đưa tin.

Shimon Yehuda Hayut bị cơ quan chức năng áp giải tại thủ đô Athens, Hy Lạp hồi năm 2019 ẢNH: AFP

Tuy nhiên, Hiệp hội tìm kiếm và hẹn hò trực tuyến (ODDA) đã thúc giục những công ty Apple và Google không cấp phép cho ứng dụng của Hayut xuất hiện trên cửa hàng trực tuyến. Hiện chưa rõ thời điểm "Safe Love" ra mắt hay bản đăng ký ứng dụng này đã được nộp cho Apple hoặc Google để chờ phê duyệt hay chưa.

"Theo quan điểm của chúng tôi, việc một kẻ lừa đảo từng bị kết án tham gia vào ngành này sẽ phá hoại nghiêm trọng những nỗ lực chống gian lận. Nó chỉ mang lại những hậu quả tiêu cực cho cả nền tảng và người dùng", Giám đốc ODDA Simon Newman nhấn mạnh.

Hayut trở nên nổi tiếng toàn cầu sau khi bộ phim tài liệu về mình được phát hành vào năm 2022, có tên “Tinder Swindler” (Kẻ lừa đảo trên Tinder). Bộ phim tiết lộ Hayut đã lừa gạt nhiều phụ nữ, bằng cách nói rằng mình là con trai của một tỉ phú kim cương. Kẻ lừa đảo thường dụ dỗ các nạn nhân bằng những chuyến du lịch xa hoa, quà tặng đắt tiền trước khi giả vờ gặp nguy hiểm và vay mượn tiền, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến 10 triệu USD.

Theo The Times of Israel, Hayut từng bị kết án 2 năm tù tại Phần Lan vào năm 2015 vì lừa đảo 3 phụ nữ và đã ngồi tù từ tháng 9.2015 - 3.2017. Đến tháng 6.2019, ông bị dẫn độ từ Hy Lạp về Israel và lĩnh án 15 tháng tù với 4 tội danh lừa đảo, trộm cắp và giả mạo tài liệu. Tuy nhiên, y được trả tự do chỉ sau 5 tháng thụ án.

Hayut khẳng định bản thân đã hoàn lương. Ông lập luận rằng chính quá khứ lừa lọc lại giúp bản thân có cái nhìn sâu sắc để bảo vệ người khác. "Đúng, tôi biết cách nói dối, biết cách lừa gạt và thao túng", Hayut nói. Ông tuyên bố muốn dùng chuyên môn của mình để giảm thiểu rủi ro cho người dùng, đồng thời dạy những người đàn ông trẻ tuổi cách tôn trọng phụ nữ.