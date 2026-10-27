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    Kế toán Anpha: Đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập công ty trọn gói uy tín

    Thông tin dịch vụ
    Thông tin dịch vụ

    'Đội ngũ chuyên nghiệp - dịch vụ chất lượng - chi phí cạnh tranh' là những điểm mạnh giúp Kế toán Anpha khẳng định vị thế trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thành lập công ty trên toàn quốc.

    Kế toán Anpha: Đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập công ty trọn gói uy tín - Ảnh 1.

    Với phí trọn gói từ 1.000.000 đồng (*), Anpha sẽ thay khách hàng thực hiện mọi yêu cầu pháp lý cần thiết để hoàn thành thủ tục thành lập công ty.

    (*) Phí dịch vụ chưa gồm phí đăng ký thông tin chủ sở hữu hưởng lợi. Chi phí thực tế có thể thay đổi tùy trường hợp hồ sơ cụ thể, tỉnh/thành phố; hoặc khi khách hàng sử dụng thêm các dịch vụ sau thành lập công ty.

    Kế toán Anpha cam kết:

    • Hợp đồng minh bạch, không phí phát sinh;
    • Hoàn thành dịch vụ đúng hẹn;
    • Miễn phí giao - nhận hồ sơ.

    >> Tham khảo dịch vụ: Thành lập công ty.

    Thông tin liên hệ công ty Kế toán Anpha:

    Địa chỉ:

    • Trụ sở chính: Tòa nhà Anpha - 202 Lê Lai, P.Bến Thành, TP.HCM
    • CN 1 TP.HCM: 144/17 Bình Lợi, P.Bình Lợi Trung
    • CN 2 TP.HCM (Bình Dương cũ): 81 Trần Văn Ơn, P.Phú Lợi
    • CN miền Bắc: Tầng 16 Tòa nhà Việt Á, 09 Duy Tân, P.Cầu Giấy, Hà Nội
    • CN miền Trung: Tầng 3 Tòa nhà PVcomBank, 02 đường 30/4, P.Hòa Cường, Đà Nẵng;
    • CN Đồng Nai: 1628/3 Nguyễn Ái Quốc, P.Trấn Biên;
    • CN Cần Thơ: Tầng 1 Tòa nhà Bưu điện Cần Thơ, 02 Hòa Bình, P.Ninh Kiều.

    Hotline: 0984 477 711 (Bắc) - 0981 400 979 (Trung) - 0981.400.979.

    Email: cskh@ketoananpha.vn;

    Website: https://ketoananpha.vn/.

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