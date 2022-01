Keanu Reeves và những tiết lộ bất ngờ về đời tư của ngôi sao bí ẩn Hollywood

Tác phẩm mới Ma trận cuộc đời Keanu Reeves (do First News Trí Việt và NXB Dân Trí ấn hành) không chỉ vẽ nên một bức tranh tổng thể về cuộc đời nam tài tử Keanu, mà tác giả Marc Shapiro còn lần theo những biến cố trong cuộc đời thăng trầm, để khám phá ra những điều độc đáo nơi người đàn ông kiệm lời này. Đặc biệt, cuốn sách được ra mắt vào đúng thời điểm bộ phim bom tấn Ma trận: Tái xuất (tựa gốc The Matrix: Resurrection) do Keanu Reeves đóng vai chính công chiếu trên thế giới vào cuối tháng 12 năm 2021.

Ma trận cuộc đời Keanu Reeves không dùng những mỹ từ để tạc tượng, cũng không đơn thuần kể lại những cột mốc sự kiện đáng nhớ trong đời Keanu theo dòng chảy của thời gian, mà tác giả thông qua những dữ kiện đó để giúp người đọc giải mã một trong những khối rubik bí ẩn nhất trong thế giới Hollywood.

Bố mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ, Keanu đã lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Khi trưởng thành và bắt đầu đạt được những dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất thì lại đối diện với sự ra đi của người bạn thân duy nhất và cũng là chỗ dựa tinh thần của anh.

Khi đã gặp được tình yêu đích thực của đời mình chưa được bao lâu, thì bóng đen lại một lần nữa vây lấy cuộc đời Keanu bởi cái chết của người bạn gái cùng đứa con chưa kịp chào đời. Tất cả những bất hạnh đó có thể khiến bất kỳ ai trong chúng ta cũng phải thu mình lại, thậm chí gục ngã. Nhưng Keanu thì không. Anh độc hành qua mọi nỗi đau, chọn cho đi mọi thứ, chỉ lấy về mình một cuộc đời giản dị.

Anh từng tặng tấm séc 20.000 đô-la cho một nhân viên phụ trách dựng bối cảnh khi biết hoàn cảnh khó khăn của họ, thường xuyên đóng góp cho các quỹ từ thiện như tổ chức Stand Up To Cancer, bệnh viện nhi Sick Kids ở Toronto, tổ chức PETA, hay nhóm SCORE chuyên chăm sóc và điều trị các cầu thủ khúc côn cầu bị tổn thương tủy sống.





Ma trận cuộc đời Keanu Reeves là thành quả mà tác giả Marc Shapiro có được sau một khoảng thời gian dài nghiên cứu khối tư liệu khổng lồ với tinh thần báo chí thuần túy về Keanu. Cuốn sách không những sẽ giúp bạn đọc hình dung rõ hơn về hành trình đạt được những thành tựu lớn trong nghệ thuật của nam tài tử, mà còn là thấu cảm hơn những bi kịch trong cuộc đời người đàn ông mang dáng vẻ độc hành này.

“Hầu hết mọi người đều biết tôi, nhưng họ không biết câu chuyện của tôi”, chúng ta biết nhiều về sát thủ cô độc John Wick trong bộ phim cùng tên, chàng trai u buồn Matt trong River’s Edge, hay anh hùng Neo trong seri phim bom tấn The Matrix, nhưng chẳng mấy ai hiểu cặn kẽ về cuộc đời của nam diễn viên đã thủ vai hàng loạt những vai diễn đình đám ấy - Keanu Reeves.

Cuộc đời thật bình dị khác xa trên phim ảnh

Với Ma trận cuộc đời Keanu Reeves, bạn đọc ắt hẳn cũng sẽ tự mình tìm ra lời giải đáp cho mọi băn khoăn của bản thân về người đàn ông bí ẩn này. Còn với Marc Shapiro, sau cả hành trình nghiên cứu, anh cho rằng mọi quyết định mà Keanu đưa ra đều là những thách thức nam tài tử tự đặt ra cho sự nghiệp của mình. Nên cho dù đó là việc mà chẳng một ngôi sao nào dám làm, thì anh cũng không ngại dấn thân, chẳng hạn như trực tiếp đối đầu với hai hãng phim lớn là 20th Century Fox và Warner Bros.

Ma trận cuộc đời Keanu Reeves chính là món quà dành cho các tín đồ điện ảnh, đặc biệt là những ai bao năm qua vẫn luôn dõi theo sát thủ John Wick hay anh hùng Neo, để hiểu thêm về một nhân cách lớn, một chuỗi những thăng trầm của người tài tử luôn né tránh ánh hào quang để được sống cuộc đời như bao người bình thường khác.

Và cuối cùng, với Ma trận cuộc đời Keanu Reeves, bạn đọc sẽ thấy được những chất rất riêng của Keanu vẫn đang tiếp tục thách thức các khuôn mẫu của Hollywood. Dù nhiều người đồn đoán về khối tài sản khổng lồ của anh, nhưng thông qua cuốn sách này, ta sẽ bắt gặp một Keanu rất dung dị, rất đời thường khi thường xuyên đọc sách thành tiếng cho các hành khách trên tàu điện ngầm cùng nghe, lặng lẽ ngồi ăn sandwich trên ghế đá công viên, hay cùng ngồi trò chuyện và lắng nghe những mảnh đời của người vô gia cư.