Kelly Brook không còn muốn chụp ảnh gợi cảm cho đàn ông ngắm

Ở tuổi 45, Kelly Brook không còn mặn mà với công việc người mẫu, đóng phim ẢNH: GETTY

Theo The Sun, Kelly Brook đã có kế hoạch chuyển hướng sau khi nghỉ làm người mẫu. Trang tin Anh tiết lộ người đẹp 45 tuổi được cho là muốn mở một thương hiệu rượu, chuyên bán rượu vang, rượu mạnh, các loại cocktail… Ngoài ra, các giấy tờ được cho là đã được đệ lên cơ quan thẩm quyền liên quan cho thấy sao phim One Big Happy đang chú ý đến lĩnh vực đồ uống giảm cân, thực phẩm bổ sung và các chế phẩm có chứa vitamin, khoáng chất. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng có một số dự định thực hiện ở Ý - quê hương của chồng cô.

Định hướng mới được tiết lộ không lâu sau khi Kelly Brook muốn từ bỏ công việc người mẫu. "Biểu tượng gợi cảm" chia sẻ với The Sun hồi tháng trước rằng cô đưa ra quyết định này sau khi cảm thấy mệt mỏi về việc phải chụp ảnh, tạo dáng sao cho "thu hút ánh nhìn của nam giới".

Cô bộc bạch: "Thật khó khăn khi tôi đã làm người mẫu áo tắm suốt những năm 20 tuổi và khi đã bước sang độ tuổi 30, họ vẫn muốn tôi chụp những bộ ảnh lịch nóng bỏng. Tôi không còn muốn làm công việc này để đàn ông nhìn ngắm nữa". Nữ người mẫu - diễn viên Anh nói thêm: "Tôi đã kết hôn và rất hạnh phúc khi ở những năm 40 tuổi".

Mỹ nhân 7X vừa tham gia chương trình thực tế về phiêu lưu, khám phá cùng chồng - Jeremy Parisi ẢNH: INSTAGRAM NV

Không chỉ muốn nghỉ làm người mẫu, Kelly Brook cũng chẳng còn mặn mà với sự nghiệp diễn xuất. Tháng 3 vừa qua, "bom sex" đình đám một thời chia sẻ với The Daily Star: "Tôi sẽ từ bỏ diễn xuất vì tôi không thích phải xa nhà quá lâu. Tôi thích ngủ trên chiếc giường của mình, có thú cưng ở bên để mình chăm sóc. Tôi là một diễn viên tồi tệ, tôi thấy việc đó khá mệt mỏi".

Kể từ khi kết hôn hồi 2022, Kelly Brook giảm bớt khối lượng công việc để dành nhiều thời gian ở bên Jeremy Parisi, tận hưởng cuộc sống yên bình, riêng tư sau nhiều năm tất bật. Cách đây ít lâu, cô và chồng tham gia chương trình thực tế Celebrity Race Across the World với 5 tuần rong ruổi ở Nam Mỹ.

Họ xem đây là kỳ nghỉ trăng mật bù và có những trải nghiệm mới mẻ. Jeremy Parisi tiết lộ nhờ chuyến đi này, anh biết nhiều khía cạnh mà bạn đời chưa từng bộc lộ. "Vợ tôi rất mạnh mẽ, cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng vì chúng tôi chưa bao giờ tham gia cuộc đua hay bất kỳ cuộc thi nào nên tôi chưa bao giờ thấy cô ấy như thế này. Tôi thực sự tự hào về cô ấy", Parisi cho hay.

"Biểu tượng gợi cảm" một thời hạnh phúc bên chồng trẻ ẢNH: INSTAGRAM NV

Đáng chú ý, Kelly Brook cũng bán trang trại ở Kent (Anh) sau 16 năm gắn bó để bắt đầu cuộc sống mới với Jeremy Parisi. Cô chia sẻ với Hello! hồi tháng 9.2024: "Một lý do lớn khiến tôi bán trang trại của mình ở Kent là vì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể có một 'chi nhánh' tại Ý, ở trang trại của Jeremy. Chúng tôi cảm thấy rằng Ý - chốn hạnh phúc của anh ấy, có thể là chốn hạnh phúc của chúng tôi". Ngoài ra, họ cũng quay một chương trình truyền hình tại trang trại ở Ý, cho thấy cuộc sống yên bình và hạnh phúc của cả hai.

Kelly Brook từng là "bom sex" được săn đón bậc nhất nước Anh ẢNH: INSTAGRAM NV

Sắc vóc thời trẻ của mỹ nhân 7X khiến bao người mơ ước ẢNH: INSTAGRAM NV

Người đẹp giờ đã đầy đặn hơn nhiều so với thời trẻ nhưng vẫn được yêu thích bởi nét quyến rũ, thần thái rạng rỡ, đầy sức sống ẢNH: INSTAGRAM NV

Kelly Brook sinh năm 1979, cô gia nhập làng giải trí từ cuối thập niên 1990 và trở thành nữ người mẫu, diễn viên nổi tiếng tại Anh. Thời đỉnh cao, Kelly là người mẫu được săn đón hàng đầu showbiz khi tham gia hàng loạt chiến dịch quảng cáo lớn, chụp ảnh nội y cũng như xuất hiện trên các tạp chí dành cho nam giới. Người đẹp từng là "biểu tượng gợi cảm" tại Anh và được FHM trao danh hiệu Mỹ nhân gợi cảm nhất thế giới hồi 2005. Sao nữ cũng dẫn đầu cuộc bình chọn Người phụ nữ có thân hình đẹp nhất nước Anh do Grazia khởi xướng. Bên cạnh đó, Kelly Brook còn ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim: Sorted, Ripper, School for Seduction, One Big Happy, Piranha 3D…

Kelly Brook và người mẫu Ý Jeremy Parisi gặp nhau hồi cuối năm 2014 rồi công khai mối quan hệ tình cảm sau vài tháng. Cặp đôi kết hôn vào tháng 7.2022 và vẫn mặn nồng.