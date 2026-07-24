Kem bôi vết thương hở: Khi nào nên sử dụng để hỗ trợ phục hồi da?

Khi nào nên sử dụng kem bôi vết thương hở

Không phải cứ có vết thương là nên bôi gel ngay

Một trong những quan niệm phổ biến nhưng chưa hoàn toàn chính xác là "cứ có vết thương thì bôi kem sẽ nhanh lành hơn".

Trên thực tế, mỗi vết thương đều trải qua nhiều giai đoạn sinh học khác nhau. Khi máu vẫn đang chảy hoặc bề mặt vết thương còn lẫn bụi bẩn, dị vật, ưu tiên hàng đầu vẫn là cầm máu, làm sạch và hạn chế nguy cơ nhiễm trùng. Đây là những bước đã được đề cập trong hai bài viết trước của chuyên đề.

Chỉ khi các bước xử lý ban đầu được thực hiện đúng cách, cơ thể mới chuyển sang giai đoạn tăng sinh mô mới và tái tạo da. Lúc này, các sản phẩm hỗ trợ phục hồi mới thực sự phát huy vai trò.

Nói cách khác, gel hỗ trợ lành thương không thay thế quy trình sơ cứu mà là một phần trong chiến lược chăm sóc vết thương ở giai đoạn hồi phục.

Môi trường lành thương quan trọng hơn việc làm khô thật nhanh

Trong nhiều năm, nhiều người vẫn cho rằng vết thương càng khô càng nhanh lành. Vì vậy, không ít người cố để vết thương "khô thoáng", thậm chí chờ đóng mài thật dày mới yên tâm. Tuy nhiên, quan điểm trong chăm sóc vết thương hiện đại đã có nhiều thay đổi.

Ngay từ năm 1962, nghiên cứu kinh điển của Tiến sĩ George D. Winter đăng trên Nature đã chỉ ra rằng các vết thương được duy trì trong môi trường ẩm phù hợp có tốc độ biểu mô hóa nhanh hơn so với những vết thương để khô tự nhiên. Kết quả này đã góp phần đặt nền móng cho khái niệm moist wound healing (lành thương trong môi trường ẩm), trở thành nguyên tắc được ứng dụng rộng rãi trong chăm sóc vết thương hiện đại.

Theo các chuyên gia, mục tiêu hiện nay không còn là làm khô vết thương càng nhanh càng tốt mà là duy trì một môi trường lành thương tối ưu. Trong môi trường này, bề mặt vết thương được bảo vệ, duy trì độ ẩm sinh lý cần thiết, đồng thời hạn chế những tác động cơ học từ bên ngoài.

Môi trường ẩm giúp các tế bào biểu mô dễ dàng di chuyển để che phủ vùng tổn thương, đồng thời tạo điều kiện cho nguyên bào sợi, tế bào nội mô và các yếu tố tăng trưởng tham gia vào quá trình tái tạo mô. Ngược lại, nếu bề mặt vết thương liên tục khô nứt, các tế bào phải mất nhiều thời gian hơn để tái tạo vùng tổn thương. Quá trình viêm cũng có thể kéo dài, làm tăng nguy cơ chậm lành và hình thành sẹo.

Ngày nay, các hướng dẫn chăm sóc vết thương đều hướng đến việc duy trì môi trường hồi phục cân bằng, thay vì để vết thương khô hoàn toàn. Đây cũng là cơ sở cho sự phát triển của nhiều vật liệu và giải pháp chăm sóc vết thương hiện đại, với mục tiêu vừa bảo vệ vùng tổn thương, vừa tạo điều kiện thuận lợi để cơ chế tự lành của cơ thể diễn ra hiệu quả hơn.

Các nghiên cứu đã chứng minh môi trường ẩm giúp vết thương lành nhanh hơn

Tiêu chí nào khi lựa chọn sản phẩm hỗ trợ phục hồi?

Theo các chuyên gia, không phải mọi loại kem bôi đều phù hợp với mọi giai đoạn của vết thương.

Một sản phẩm hỗ trợ phục hồi nên đáp ứng một số tiêu chí như được sử dụng sau khi vết thương đã được cầm máu và làm sạch đúng cách; góp phần duy trì môi trường thuận lợi cho quá trình tái tạo mô; bảo vệ vùng tổn thương trước các tác động cơ học từ môi trường và hạn chế gây kích ứng đối với mô đang hồi phục.

Đối với những vết thương cần băng kín hoặc có nguy cơ kéo dài thời gian lành, việc lựa chọn giải pháp hỗ trợ phù hợp có thể góp phần cải thiện chất lượng phục hồi và giảm nguy cơ để lại sẹo.

Hỗ trợ quá trình lành thương bằng cơ chế polymer

Xu hướng chăm sóc vết thương hiện đại không chỉ tập trung vào việc sát khuẩn hay che phủ bề mặt vết thương, mà còn hướng đến việc tạo điều kiện để cơ chế tự lành của cơ thể diễn ra hiệu quả hơn. Trong đó, HemaHeal Gel là một trong những sản phẩm được phát triển theo hướng tiếp cận này.

Khác với các sản phẩm chỉ tạo lớp phủ bảo vệ đơn thuần, HemaHeal Gel ứng dụng SHA Polymer - công nghệ polymer được nghiên cứu và phát triển bởi thương hiệu Hema từ Cộng hòa Séc. Khi được sử dụng ở giai đoạn phục hồi, gel tạo lớp màng sinh học bao phủ bề mặt vết thương, giúp duy trì môi trường thuận lợi cho quá trình tái tạo mô.

Điểm khác biệt của SHA Polymer nằm ở cấu trúc polymer có tích hợp các nhóm amin, cho phép "bẫy" lượng ROS dư thừa tại vùng tổn thương. Cơ chế này góp phần kiểm soát tình trạng stress oxy hóa kéo dài, một trong những yếu tố có thể làm chậm quá trình lành thương.

Bên cạnh đó, lớp gel còn giúp duy trì độ ẩm sinh lý trên bề mặt vết thương, giảm ma sát khi thay băng và bảo vệ mô mới hình thành trước các tác động từ môi trường.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, HemaHeal Gel không chứa kháng sinh hay corticoid, có thể sử dụng trong hỗ trợ chăm sóc nhiều loại vết thương cần duy trì môi trường hồi phục như vết bỏng, vết loét, vết thương sau phẫu thuật hoặc các vết thương hở cần băng kín theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Một vết thương không thể hồi phục chỉ nhờ một thao tác hay một sản phẩm duy nhất. Từ cầm máu đúng cách, làm sạch, bảo vệ đến hỗ trợ phục hồi đều là những mắt xích quan trọng trong cùng một quy trình chăm sóc.

Trong xu hướng chăm sóc vết thương hiện đại, những sản phẩm như HemaHeal Gel không thay thế khả năng hồi phục tự nhiên của cơ thể mà góp phần tạo ra môi trường thuận lợi để quá trình đó diễn ra hiệu quả hơn. Đây cũng là hướng tiếp cận đang được nhiều chuyên gia đánh giá cao trong mục tiêu không chỉ giúp vết thương mau lành, mà còn phục hồi chất lượng mô và giảm nguy cơ để lại sẹo.



