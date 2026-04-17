Kẽm Nano sinh học: Giải pháp cho trẻ biếng ăn do thiếu kẽm

Vì sao trẻ biếng ăn do thiếu kẽm dù đã bổ sung?

Kẽm là vi chất giúp hình thành các tế bào vị giác, giúp trẻ ăn ngon. Nhưng tại sao dù đã bổ sung kẽm, con vẫn không cải thiện ăn uống? - Đây là câu hỏi nhiều phụ huynh đặt ra sau nhiều tháng kiên trì bổ sung.

Thiếu kẽm là nguyên nhân gây biếng ăn hàng đầu ở trẻ ẢNH: FREEPIK

Nguyên nhân của việc bổ sung kẽm không hiệu quả phần lớn do khả năng hấp thu của các dòng kẽm thông thường rất hạn chế:

Cuộc cạnh tranh hấp thu "không cân xứng"

Tại ruột non, các axit amin và vi chất khác như sắt hoặc canxi nếu có nồng độ cao sẽ chiếm quyền ưu tiên vận chuyển, kẽm buộc phải "xếp hàng sau".

Ngoài ra, phytate có trong ngũ cốc và các loại đậu - nhóm thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn trẻ em Việt, thường gắn kết với ion thành hợp chất không tan, khiến kẽm bị đào thải ra ngoài trước khi kịp đi vào máu.

Tác dụng phụ trên đường tiêu hóa

Kẽm khi đi vào dạ dày ở dạng tự do thường gây ra các phản ứng kích ứng niêm mạc.

Nghiên cứu từ WHOcho thấy, có tới 50% trẻ có nguy cơ gia tăng buồn nôn và nôn trớ sau liều kẽm đầu tiên. Vị kim loại mạnh và kích ứng niêm mạc dạ dày được xác định là hai cơ chế chính gây ra tác dụng phụ này.

Với trẻ đang cần phục hồi vị giác, đây sẽ là tác dụng ngược: Loại kẽm bổ sung để giúp con ăn ngon lại chính là thứ khiến bữa ăn tiếp theo trở nên khó chịu hơn.

Vị kim loại gây khó chịu cho vị giác trẻ

Các loại kẽm thường có vị chát đặc trưng và mùi kim loại nồng. Trẻ nhỏ có mật độ gai vị giác dày hơn người lớn, cảm nhận mùi vị mạnh hơn nhiều lần. Phản ứng nôn trớ khi bổ sung kẽm không chỉ là sự từ chối nhất thời mà còn tạo ra tâm lý sợ hãi mỗi khi sử dụng, gây căng thẳng cho hệ thần kinh của trẻ.

Kẽm Nano sinh học: Giải quyết vấn đề hấp thu kẽm ra sao?

Kẽm Nano sinh học là công nghệ vi bao kẽm được nghiên cứu và sản xuất bởi Tập đoàn Taiyo Kagaku (Nhật Bản) - đơn vị có hơn 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học thực phẩm và vi chất dinh dưỡng.

Sự khác biệt cốt lõi của kẽm Nano sinh học nằm ở kích thước hạt kẽm, sử dụng kẽm oxide (ZnO) được v i bao bằng màng sinh học Liposome, tạo thành các hạt phân tán có kích thước khoảng 0.3 µm - nhỏ hơn khoảng 7 lần. Với kích thước này, kẽm không bị lắng đọng, khả năng phân tán đạt mức tối ưu, giúp tăng diện tích tiếp xúc với các bề mặt hấp thu tại ruột non.

Kẽm Nano sinh học được phân tán từ kẽm Oxide giúp tăng khả năng hấp thu ẢNH: TAIYO GMBH

Kích thước hạt kẽm nano cùng lớp màng Liposome tạo ra ba lợi thế cho kẽm Nano sinh học được xác nhận qua nhiều nghiên cứu:

Bảo vệ kẽm trước axit dạ dày

Màng sinh học Liposome đóng vai trò như một tấm khiên, bảo vệ kẽm không bị phá hủy bởi axit dạ dày. Ngăn chặn kẽm tác động trực tiếp tới thành dạ dày, nhờ đó loại bỏ tình trạng kích ứng dạ dày, buồn nôn.

Đồng thời che giấu hoàn toàn vị kim loại khó chịu thường có, mang tới trải nghiệm sử dụng dễ chịu hơn cho trẻ.

Hấp thu theo con đường riêng, không cạnh tranh hấp thu

Các hạt kẽm Nano sinh học được hấp thu theo cơ chế thực bào qua tế bào M (Microfold cells) tại ruột non, không phụ thuộc vào kênh vận chuyển ion thông thường, không bị cạnh tranh bởi sắt hay canxi.

Hiệu quả tối ưu

Nhờ cơ chế "đi tắt", kẽm nano sinh học đạt hiệu quả hấp thu vượt trội, cao gấp 2,5 lần.

Kẽm đạt nồng độ lý tưởng trong máu và nhanh chóng kích hoạt quá trình tái tạo vị giác, giúp trẻ cảm nhận hương vị thức ăn tốt hơn. Đây cũng là lý do khả năng dung nạp tiêu hóa: không nôn trớ, không kích ứng - là yếu tố không thể tách rời khỏi hiệu quả thực tế.

Kẽm Nano sinh học được hấp thu theo con đường riêng qua tế bào M ẢNH: NHÃN HÀNG CUNG CẤP