Kẽm Nano sinh học: Giải pháp cho trẻ biếng ăn do thiếu kẽm

Vì sao trẻ biếng ăn do thiếu kẽm dù đã bổ sung?
Kẽm là vi chất giúp hình thành các tế bào vị giác, giúp trẻ ăn ngon. Nhưng tại sao dù đã bổ sung kẽm, con vẫn không cải thiện ăn uống? - Đây là câu hỏi nhiều phụ huynh đặt ra sau nhiều tháng kiên trì bổ sung.
Nguyên nhân của việc bổ sung kẽm không hiệu quả phần lớn do khả năng hấp thu của các dòng kẽm thông thường rất hạn chế:
Cuộc cạnh tranh hấp thu "không cân xứng"
Tại ruột non, các axit amin và vi chất khác như sắt hoặc canxi nếu có nồng độ cao sẽ chiếm quyền ưu tiên vận chuyển, kẽm buộc phải "xếp hàng sau".
Ngoài ra, phytate có trong ngũ cốc và các loại đậu - nhóm thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn trẻ em Việt, thường gắn kết với ion thành hợp chất không tan, khiến kẽm bị đào thải ra ngoài trước khi kịp đi vào máu.
Tác dụng phụ trên đường tiêu hóa
Kẽm khi đi vào dạ dày ở dạng tự do thường gây ra các phản ứng kích ứng niêm mạc.
Với trẻ đang cần phục hồi vị giác, đây sẽ là tác dụng ngược: Loại kẽm bổ sung để giúp con ăn ngon lại chính là thứ khiến bữa ăn tiếp theo trở nên khó chịu hơn.
Vị kim loại gây khó chịu cho vị giác trẻ
Các loại kẽm thường có vị chát đặc trưng và mùi kim loại nồng. Trẻ nhỏ có mật độ gai vị giác dày hơn người lớn, cảm nhận mùi vị mạnh hơn nhiều lần. Phản ứng nôn trớ khi bổ sung kẽm không chỉ là sự từ chối nhất thời mà còn tạo ra tâm lý sợ hãi mỗi khi sử dụng, gây căng thẳng cho hệ thần kinh của trẻ.
Kẽm Nano sinh học: Giải quyết vấn đề hấp thu kẽm ra sao?
Kẽm Nano sinh học là công nghệ vi bao kẽm được nghiên cứu và sản xuất bởi Tập đoàn Taiyo Kagaku (Nhật Bản) - đơn vị có hơn 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học thực phẩm và vi chất dinh dưỡng.
Sự khác biệt cốt lõi của kẽm Nano sinh học nằm ở kích thước hạt kẽm, sử dụng kẽm oxide (ZnO) được v
Kích thước hạt kẽm nano cùng lớp màng Liposome tạo ra ba lợi thế cho kẽm Nano sinh học được xác nhận qua nhiều nghiên cứu:
Bảo vệ kẽm trước axit dạ dày
Màng sinh học Liposome đóng vai trò như một tấm khiên, bảo vệ kẽm không bị phá hủy bởi axit dạ dày. Ngăn chặn kẽm tác động trực tiếp tới thành dạ dày, nhờ đó loại bỏ tình trạng kích ứng dạ dày, buồn nôn.
Đồng thời che giấu hoàn toàn vị kim loại khó chịu thường có, mang tới trải nghiệm sử dụng dễ chịu hơn cho trẻ.
Hấp thu theo con đường riêng, không cạnh tranh hấp thu
Các hạt kẽm Nano sinh học được hấp thu theo cơ chế thực bào qua tế bào M (Microfold cells) tại ruột non, không phụ thuộc vào kênh vận chuyển ion thông thường, không bị cạnh tranh bởi sắt hay canxi.
Hiệu quả tối ưu
Nhờ cơ chế "đi tắt", kẽm nano sinh học
Kẽm đạt nồng độ lý tưởng trong máu và nhanh chóng kích hoạt quá trình tái tạo vị giác, giúp trẻ cảm nhận hương vị thức ăn tốt hơn. Đây cũng là lý do khả năng dung nạp tiêu hóa: không nôn trớ, không kích ứng - là yếu tố không thể tách rời khỏi hiệu quả thực tế.
Zihot Oral Spray - Ứng dụng kẽm Nano sinh học tại thị trường Việt Nam
Với những trẻ bị thiếu kẽm, sức đề kháng kém, hay ốm vặt, người mới ốm dậy, người có nguy cơ và dễ mắc cảm cúm, cảm lạnh, các bệnh trên đường hô hấp do sức đề kháng kém, người có khả năng thèm ăn kém, bổ sung kẽm bằng thực phẩm thường khó khăn. Lúc này, việc lựa chọn sản phẩm chuyên biệt bổ sung kẽm như Zihot Oral Spray là lựa chọn phù hợp.
TPBVSK Zihot Oral Spray được sản xuất bởi hãng Dược phẩm uy tín Valen International (Slovenia) theo tiêu chuẩn GMP - EU, nhập khẩu nguyên hộp vào Việt Nam. Sản phẩm bổ sung kẽm ứng dụng kẽm Nano sinh học và các vitamin cho cơ thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng của cơ thể và cải thiện cảm giác thèm ăn, hỗ trợ chức năng tiêu hóa.
Zihot có hương dứa tự nhiên, thiết kế dạng xịt dễ dàng vệ sinh, giúp mẹ tiết kiệm thời gian, bé hợp tác sử dụng.
Khi được bổ sung đủ kẽm và hấp thu tốt, vị giác phục hồi, trẻ sẽ cảm nhận lại được vị ngọt của cơm, vị thơm của thịt, từ đó nảy sinh cảm giác thèm ăn một cách tự nhiên.
Nhờ sự phát triển của công nghệ khoa học hiện đại, việc tối ưu vi chất bổ sung cho trẻ trở nên dễ dàng, hiệu quả hơn. Zihot Oral Spray với nền tảng kẽm Nano sinh học là giải pháp bổ sung kẽm, hỗ trợ cải thiện cảm giác thèm ăn đầy thực tế.
