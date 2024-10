Kem trị rạn da sau sinh nào hiệu quả giúp mẹ bỉm lấy lại sự tự tin?

Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây để hiểu rõ về những vết rạn da sau sinh. Từ đó, các bạn có thể tìm được giải pháp phù hợp và đảm bảo an toàn đối với làn da vô cùng nhạy cảm sau sinh.

Vết rạn da sau sinh hình thành như thế nào?

Rạn da, hay còn gọi là sẹo rạn, thường xuất hiện do sự tổn thương của các sợi collagen trong da, thường gặp ở phụ nữ mang thai, người tăng cân nhanh hoặc do béo phì. Khi bụng bầu lớn dần, các sợi đàn hồi của da bị kéo căng quá mức, dẫn đến việc chúng bị đứt gãy, tạo thành những đường rạn màu hồng hoặc tím.

Sau khi sinh, mặc dù tình trạng này có thể cải thiện dần theo thời gian, nhưng việc phục hồi hoàn toàn gần như không thể. Để giảm thiểu sự xuất hiện của vết rạn da sau sinh, kem trị rạn da sau sinh trở thành một giải pháp hữu hiệu. Các sản phẩm này thường chứa thành phần như Peptide, Ceramide, Axit béo, Hyaluronic Acid, vitamin E, và các chiết xuất tự nhiên giúp nuôi dưỡng và tái tạo da, đồng thời làm mờ vết rạn theo thời gian. Việc sử dụng kem trị rạn da hằng ngày có thể giúp cải thiện độ đàn hồi và làm đều màu da, mang lại sự tự tin cho các bà mẹ sau sinh.

Nguyên nhân nào gây nên vết rạn da loang lổ sau khi sinh khiến mẹ bỉm mất tự tin?

Rạn da sau sinh thường là nỗi lo lắng của nhiều chị em phụ nữ. Hiện tượng này phát sinh do sự căng giãn đột ngột của da khi cơ thể trải qua sự thay đổi lớn về kích thước, đặc biệt trong thời kỳ mang thai. Những vết rạn này thường xuất hiện ở các vùng như bụng, ngực, đùi và mông, với màu sắc ban đầu là tím hoặc đỏ, sau đó chuyển dần sang màu trắng hay bạc.

Theo thống kê thực tế, hơn 90% thai phụ bị rạn da từ tháng thứ 6 - 7 của thai kỳ. Nhưng vết rạn da này sẽ lớn dần lên theo tuổi thai và cân nặng của mẹ và tồn tại cho tới sau khi sinh. Nguyên nhân phổ biến gây rạn da sau sinh bao gồm:

Cân nặng tăng quá nhanh

Nguyên nhân chính gây rạn da sau khi sinh là do tăng cân quá nhanh trong thời gian mang thai. Khi mẹ bầu tăng cân nhanh chóng khiến bề mặt da bị kéo căng đột ngột và chưa kịp thích ứng với tốc độ phát triển của cơ thể. Theo đó, các sợi elastin và collagen dưới da bị đứt gãy rồi gây nên những vết rạn da.

Da bị thiếu chất và khô

Những mẹ bỉm có làn da khô, thiếu nước sẽ có nguy cơ bị rạn da cao hơn so với những mẹ có làn da dầu. Bởi cấu trúc các sợi elastin và collagen trong da của họ vốn yếu nên tốc độ lão hóa của da ngày càng tăng. Ngoài ra, sau khi sinh nhiều mẹ chỉ chăm da mặt mà quên dưỡng ẩm toàn thân. Một số vùng da ngực, bụng, đùi và mông khi không được bổ sung đầy đủ độ ẩm thì độ đàn hồi sẽ kém đi và bắt đầu xuất hiện các vết rạn da.

Mẹ vận động ít

Mẹ bầu thường xuyên tập thể dục có ít nguy cơ bị rạn da hơn những mẹ bầu ít vận động, không tập thể dục. Nguyên nhân là do thường xuyên vận động thúc đẩy cho máu được lưu thông tốt hơn, cơ và da liên tục được làm giãn ra. Vậy nên, khi mẹ bầu tăng cân sẽ dễ dàng thích nghi hơn và hạn chế nguy cơ bị rạn da.

Nguyên nhân do di truyền

Nguyên nhân gây rạn da sau sinh tiếp theo là thuộc về cấu trúc và di truyền da bẩm sinh. Nếu gia đình bạn có người bị rạn sau thì sau khi khi xong mẹ bỉm cũng có nguy cơ bị rạn da rất cao.

Độ tuổi mang thai

Nếu mẹ bỉm mang thai khi độ tuổi còn quá trẻ là thời điểm cấu trúc da chưa ổn định rất dễ bị rạn da sau sinh. Hay khi chị em mang thai ở độ tuổi đã lớn lại là thời điểm làn da đã lão hóa, giảm độ đàn hồi nên nguy cơ cao cũng bị rạn da.

Dấu hiệu nhận biết vết rạn da sau sinh mẹ bỉm nào cũng cần nắm rõ

Vết rạn sau sinh phần lớn xuất hiện ở phần bụng. Bởi vị trí này là nơi tăng trưởng nhanh nhất khi mang thai. Nếu đã rạn da trong giai đoạn mang thai thì sau sinh tất yếu sẽ xuất hiện vết rạn da. Và xuất hiện vết rạn da bụng sau khi sinh là hiện tượng hết sức bình thường. Mẹ bỉm nào bị rạn da bụng không có nghĩa là sức khỏe gặp vấn đề. Nhưng cũng không thể mặc kệ để vết rạn da tự hết vì chúng gây ra rất nhiều phiền toái. Nhất là làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới yếu tố thẩm mỹ.

Mẹ bỉm thường có tâm lý chán ghét hay tự ti về vùng da bụng nhăn nhúm, sần sùi và chằng chịt vết rạn. Sau khi, da bụng đã hết rạn thì những vết tích sẹo để lại vẫn có màu khác biệt so với vùng da xung quanh. Bụng sau sinh co lại sẽ khiến vết rạn da co rúm ró nhìn rất kém thẩm mỹ. Khi bị rạn da rất dễ bị ngứa và cảm giác châm chích nếu các mô da tiếp tục rạn rách.

Bên cạnh đó, quá trình tế bào da tự làm lành tổn thương cũng gây nên tình trạng ngứa ngáy khó chịu. Vết rạn da sau sinh bị ngứa và nhiều mẹ bỉm sẽ gãi theo phản xạ tự nhiên. Nếu gãi quá mạnh có thể làm rách vết rạn da và gây tổn thương nghiêm trọng hơn. Dẫn tới tình trạng da bị trầy xước, nhiễm khuẩn hay nhiễm trùng.

Và tùy theo từng giai đoạn mà vết rạn da sau sinh có màu sắc khác nhau. Với vết rạn mới hình thành kích thích phản ứng viêm xảy ra, tạo nên màu sắc đỏ hay đỏ tía. Và theo thời gian, khi phản ứng viêm kết thúc, vết rạn sẽ chuyển dần sang màu trắng. Vết rạn đỏ được cho là dễ cải thiện bằng kem trị rạn da sau sinh.

Thực tế, sau khi sinh các vết rạn này vẫn tồn tại, gây ảnh hưởng đến tâm lý và thẩm mỹ của nhiều chị em. Để giảm thiểu tình trạng này, việc sử dụng kem trị rạn da sau sinh là một giải pháp hiệu quả. Các sản phẩm này thường chứa những thành phần giúp kích thích sản xuất collagen và elastin, giúp cải thiện độ đàn hồi của da. Nhờ đó, kem trị rạn da không chỉ giúp làm mờ những vết rạn mà còn nuôi dưỡng và phục hồi sức khỏe của làn da.

Đặc biệt, một số kem còn được bổ sung với các chiết xuất thiên nhiên và vitamin E, giúp làm dịu cảm giác ngứa ngáy thường gặp ở vùng da bị rạn. Việc thoa kem đều đặn cũng góp phần làm mềm da, giảm thiểu sự khó chịu và cải thiện tình trạng thẩm mỹ cho vùng bụng.

Mẹ bỉm nên chọn những sản phẩm đã được kiểm chứng về độ an toàn và hiệu quả, nhất là các loại kem phù hợp cho phụ nữ sau sinh. Ngoài việc sử dụng kem, việc chăm sóc da từ bên trong thông qua chế độ ăn uống và uống đủ nước cũng là yếu tố quan trọng để có làn da khỏe mạnh và mịn màng hơn. Việc kết hợp cả hai sẽ mang lại hiệu quả tối ưu cho quá trình phục hồi da sau sinh.

Gợi ý kem trị rạn da hiện nay đang được hàng ngàn bà mẹ bỉm sữa tin dùng

Kem trị rạn da sau sinh được xem là giải pháp tốt cho mẹ bỉm hiện nay. Bởi hầu hết, sau khi sinh vết rạn da còn mới, vết rạn da còn đỏ nên chỉ cần dùng kem trị rạn da là mang lại hiệu quả. Bên cạnh đó, các mẹ có thể sử dụng tiện lợi ngay tại nhà, không gây cần xâm lấn và chi phí phải chăng. Tuy nhiên, các mẹ còn băn khoăn không biết đâu là kem trị rạn da sau sinh hiệu quả mà đảm bảo an toàn. Một trong những kem trị rạn da sau sinh đang được tin dùng và các mẹ bỉm tìm mua nhiều hiện nay chính là kem phòng ngừa và trị rạn da Rejuvaskin Stretch Mark Cream. Đây là dòng sản phẩm luôn nằm trong top bán chạy thuộc thương hiệu Rejuvaskin nổi tiếng hơn 35 năm tại Mỹ.

Kem trị rạn da sau sinh Rejuvaskin Stretch Mark Cream tích hợp 4 cơ chế hoạt động theo nguyên lý là khắc phục sự đứt gãy bên trong và tăng cường độ co giãn bên ngoài bao gồm:

Peptide "lò xo" với 6 chuỗi Axit Amin có cơ chế kích thích tăng sinh nguyên bào sợi, collagen mới, vừa giúp sửa chữa collagen đứt gãy.

Tăng cường độ đàn hồi với Ceramide 2 đóng vai trò như "chất keo" giúp kết dính các tế bào sừng, tăng cường khả năng khóa ẩm và ngăn ngừa sự phân hủy collagen, ổn định cấu trúc quan trọng của làn da.

Tối đa độ ẩm, giữ da ngậm nước với hàm lượng bơ hạt mỡ, chiết xuất Cacao, Lô hội, Squalane đều chứa hàm lượng axit amin, vitamin, axit béo thiết yếu cho da khỏe mạnh

Chống oxy hóa, giảm rạn đỏ rõ rệt với Allantoin, chiết hoa Montana, hành, hoa liên mộc và hoa cúc. Ngoài ra, bộ đôi bơ hạt mỡ và cacao cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Với khả năng nuôi tái tạo phục hồi và nuôi dưỡng từ những chiết suất từ thực vật mang lại sức mạnh tổng hợp làm giảm thiểu sự xuất hiện của các vết rạn, cải thiện sức khỏe toàn diện cho làn da. Đặc biệt, bảng thành phần không Parabens, không Perfume nên an toàn cho các mẹ sau sinh. Chỉ cần thoa Rejuvaskin Stretch Mark Cream mỗi ngày duy trì độ ẩm liên tục trong suốt 12h và cảm nhận rạn da đỏ (rạn da mới sau sinh) cải thiện rõ rệt chỉ sau 4 tuần.

Còn với những vết rạn da sau sinh lâu năm và có màu trắng thì các mẹ nên kết hợp với phương pháp xâm lấn là lăn kim, laser… Sau liệu trình xâm lấn, các mẹ đừng quên sử dụng kem trị rạn da sau sinh Rejuvaskin Stretch Mark Cream để đạt hiệu quả. Đây cũng là sản phẩm phòng ngừa rạn da sau sinh hiệu quả nếu các mẹ bắt đầu sử dụng trong tháng thứ 4 thai kỳ.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scar-heal/kem-phong-ngua-va-tri-ran-da-rejuvaskin-stretch-mark-cream.html

Làm thế nào để ngăn ngừa vết rạn da sau sinh?

Mặc dù không thể hoàn toàn ngăn chặn sự xuất hiện của vết rạn da, nhưng có nhiều biện pháp giúp giảm nhẹ tình trạng này, đặc biệt là sau sinh.

Dưỡng ẩm thường xuyên: Da thiếu độ ẩm có thể dẫn đến tình trạng khô ráp và tăng nguy cơ xuất hiện rạn da. Các mẹ nên chú trọng việc dưỡng ẩm bằng các loại dầu tự nhiên hoặc kem dưỡng, đồng thời đảm bảo cung cấp đủ nước cho cơ thể hằng ngày. Sự ngậm nước sẽ giúp da mềm mại và đàn hồi hơn.

Nuôi dưỡng từ bên trong: Chế độ ăn uống giàu vitamin C và E là rất cần thiết. Những vitamin này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và tăng cường độ đàn hồi cho làn da. Các thực phẩm như trái cây tươi, rau xanh và các loại hạt sẽ hỗ trợ đáng kể trong việc làm giảm rạn da.

Quản lý cân nặng: Mặc dù nhu cầu dinh dưỡng tăng cao trong thai kỳ, các mẹ cần lưu ý không nên ăn uống vô tội vạ. Việc duy trì chế độ ăn uống cân bằng sẽ giúp kiểm soát trọng lượng cơ thể, từ đó hạn chế tối đa việc hình thành rạn da sau sinh.

Sử dụng kem phòng ngừa và trị rạn da: Sử dụng kem Rejuvaskin Stretch Mark Cream từ tháng thứ 4 của thai kỳ sẽ giúp ngăn ngừa hình thành vết rạn da sau sinh hiệu quả cho làn da mềm mịn tươi sáng.

Việc kết hợp các biện pháp trên sẽ giúp các mẹ nâng cao sức khỏe làn da, giảm thiểu sự hình thành của rạn da sau khi sinh con. Còn nếu các mẹ đã bị rạn trong thời kỳ mang thai thì nhớ sử dụng kem trị rạn da sau sinh Rejuvaskin Stretch Mark Cream càng sớm càng tốt. Đừng để vết rạn da đã trắng thì việc điều trị sẽ khó khăn hơn nhiều và cũng cần thời gian cũng chi phí tốn kém hơn. Các mẹ bỉm cũng cần nhớ chỉ nên mua kem trị rạn da Rejuvaskin Stretch Mark Cream tại các đại lý phân phối chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Không nên vì ham giá rẻ mà mua phải hàng kém chất lượng chỉ "tiền mất, tật mang" mà thôi. Chúc các mẹ sớm lấy làn da làn da căng mịn, tươi mới đều màu như thời con gái.