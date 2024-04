Kem trị sẹo được yêu thích gọi tên Scar Esthetique

Vậy, vì đâu Scar Esthetique được yêu thích như thế? Cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé!

Scar Esthetique - Lựa chọn hàng đầu trong điều trị sẹo

Vết sẹo không chỉ gây ảnh hưởng đến vấn đề thẩm mỹ mà còn gây cảm giác căng, đỏ ngứa khó chịu. Không những thế, các vết sẹo tốn rất nhiều thời gian để phục hồi và thường không đạt mức tối đa.

Chính vì thế, Kem phục hồi và xóa mờ sẹo thâm, sẹo rỗ/lõm Scar Esthetique tập trung tạo điều kiện tốt nhất cho vết sẹo được chữa lành và làm mờ theo tiêu chí an toàn, dịu nhẹ và hiệu quả. Bạn có thể sử dụng cho sẹo thâm, rỗ, lõm do trầy xước, tai nạn, sẹo sau mụn, thủy đậu hoặc các vết thương do phẫu thuật.

Không chỉ bổ sung độ ẩm dưỡng mềm sẹo, Scar Esthetique còn giúp cải thiện màu sắc và kích thước sẹo hiệu quả. Theo báo cáo nghiên cứu của International Service INC - Hoa Kỳ vào năm 2014, Scar Esthetique hỗ trợ cải thiện sẹo sau 8 tuần và thu nhỏ chiều dài sẹo sau 4 tuần sử dụng.

Công thức thông minh tái tạo mạnh mẽ

Hiện nay, kem xóa mờ sẹo thâm, rỗ, lõm của Rejuvaskin cũng được bác sĩ sử dụng kết hợp chăm sóc sau liệu trình chuyên sâu với laser, lăn kim, mesotherapy… bởi khả năng tái tạo mạnh mẽ và toàn diện về cả: độ sâu, màu sắc và độ mịn của sẹo.

Tất cả đều nhờ vào công thức xóa sẹo thông minh, Scar Esthetique tập hợp những hoạt chất có khả năng làm đầy sẹo được nghiên cứu lâm sàng và dịu nhẹ với làn da như:

Palmitoyl Oligopeptide t ạo tín hiệu kích thích tăng sinh Collagen, Elastin và Hyaluronic Acid kiến tạo lớp đáy khỏe, làm đầy sẹo rỗ rõ rệt hơn.

ạo tín hiệu kích thích tăng sinh Collagen, Elastin và Hyaluronic Acid kiến tạo lớp đáy khỏe, làm đầy sẹo rỗ rõ rệt hơn. Palmitoyl Tetrapeptide-7 ngăn ngừa tình trạng "sụp lún" bằng cách ức chế phản ứng viêm trong cơ thể, điều này giúp làm chậm quá trình phân hủy Collagen, Elastin và Hyaluronic Acid trong da.

ngăn ngừa tình trạng "sụp lún" bằng cách ức chế phản ứng viêm trong cơ thể, điều này giúp làm chậm quá trình phân hủy Collagen, Elastin và Hyaluronic Acid trong da. Chiết xuất hành tây (Allium Cepa) sở hữu đặc tính chống ô xy hóa, kháng viêm, kháng khuẩn và thúc đẩy quá trình tái tạo collagen.

sở hữu đặc tính chống ô xy hóa, kháng viêm, kháng khuẩn và thúc đẩy quá trình tái tạo collagen. Chiết xuất hoa cúc Calendula giảm viêm đỏ, hỗ trợ ngừa thâm đồng thời giúp tăng tốc quá trình chữa lành sẹo.

giảm viêm đỏ, hỗ trợ ngừa thâm đồng thời giúp tăng tốc quá trình chữa lành sẹo. Hyaluronic Acid, Squalane, Bơ hạt mỡ: Dưỡng mềm sẹo, ngừa xơ hóa, phục hồi da

Dưỡng mềm sẹo, ngừa xơ hóa, phục hồi da Coenzyme Q10, Glucosamine, Vitamin C: Ngừa thâm, dưỡng sáng, tái tạo tế bào da.

Mặc dù Scar Esthetique có kết cấu kem đậm đặc giàu dưỡng chất tái tạo, phục hồi da nhưng dễ thẩm thấu vào da, không gây bí da, tăng sinh mụn hay nhờn rít sau khi thoa. Tất cả nhờ vào bảng thành phần có độ tương thích với làn da. Từng thành phần đều được FDA-Hoa Kỳ kiểm chứng an toàn trong việc chăm sóc và xóa mờ sẹo. Nên sản phẩm hoàn toàn phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm, mỏng yếu sau liệu trình thẩm mỹ.

Giải pháp xóa sẹo bán chạy tại Rejuvaskin

Thương hiệu Rejuvaskin đi đầu tại 77 quốc gia trong quản lý và ngăn ngừa sẹo, trong đó có sản phẩm Scar Esthetique. Chỉ trong 35 năm hoạt động, kem xóa mờ sẹo thâm, rỗ, lõm Scar Esthetique trở nên quen thuộc với hàng triệu gia đình trên toàn thế giới, bởi đây là giải pháp giảm sẹo an toàn mọi đối tượng.

Và tại Việt Nam, Scar Esthetique ghi nhận con số bán hàng ấn tượng với 100.000 sản phẩm bán ra. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng tìm thấy sản phẩm ở các chuỗi nhà thuốc, spa, thẩm mỹ và nhiều bệnh viện da liễu trên toàn quốc.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây.

Cho đến nay, Scar Esthetique đã trở thành lựa chọn hàng đầu và được yêu thích với rất nhiều khách hàng. Hiện trên trang sàn thương mại điện tử của nhãn hàng nhận được rất nhiều bình luận tích cực về sản phẩm này. Điều này càng thêm minh chứng cho sự yêu thích của người Việt với các sản phẩm quản lý sẹo của Rejuvaskin.

Ngoài dòng kem xóa sẹo thâm, rỗ, lõm, Dược mỹ phẩm Rejuvaskin còn sản phẩm chuyên dành cho sẹo lồi/phì đại, các sản phẩm chăm sóc vết thương hở và phục hồi da. Tất cả những sản phẩm này đều nhận được phản hồi tích cực.