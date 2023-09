Kem trị sẹo Rejuvaskin Rejuvasil có ngăn ngừa sẹo và làm xẹp sẹo lồi, sẹo phì đại?

Cùng tìm hiểu ngay review chi tiết từ A-Z dưới đây để hiểu rõ hơn về gel silicone ngăn ngừa sẹo và làm xẹp sẹo lồi, sẹo phì đại. Từ đó, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về sản phẩm và có thể đưa ra lựa chọn để làm xẹp vết sẹo lồi, sẹo phì đại cho làn da mịn màng, tươi sáng trở lại.

Kem trị sẹo Rejuvaskin Rejuvasil có tốt?

Kem trị sẹo Rejuvaskin Scar Rejuvasil đến từ thương hiệu nào?

Kem trị sẹo Rejuvaskin Rejuvasil (RejuvaSil Silicone Scar Gel) là sản phẩm chuyên ngăn ngừa sẹo và điều trị tình trạng sẹo lồi, sẹo phì đại do phẫu thuật, mổ đẻ, chấn thương, bỏng. Đặc biệt, Rejuvaskin Scar Rejuvasil hiệu quả với cả vết sẹo mới và sẹo lâu năm.

Sản phẩm này do thương hiệu Rejuvaskin (Mỹ), thuộc tập đoàn Atlantic Medical Products, LLC dba Scar Heal nghiên cứu và sản xuất. Đây là tập đoàn lâu năm của Mỹ, thành lập năm 1988 và "phủ sóng" sản phẩm tại hơn 70 quốc gia trên thế giới.

Hiện nay, Rejuvaskin có 2 dòng sản phẩm chính là Scar Management và Skincare. Dòng Rejuvaskin chuẩn y khoa ứng dụng công nghệ hiện đại và chiết xuất từ thành phần chất lượng, lành tính mang lại hiệu quả ngăn ngừa sẹo và điều trị sẹo lồi, sẹo phì đại, sẹo rỗ, sẹo lõm, sẹo thâm… Rejuvaskin đã giúp chữa lành 4 triệu vết sẹo ở hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới.

Gel silicone Rejuvaskin Rejuvasil thuộc dòng điều trị sẹo đã được chứng nhận lành tính cho người sử dụng. Sản phẩm này được nhiều chuyên gia da liễu trên thế giới khuyên dùng trong việc ngăn ngừa sẹo và điều trị sẹo lồi, sẹo phì đại, sẹo lâu năm.

Review chi tiết gel silicone trị sẹo Rejuvaskin Scar Rejuvasil

Muốn biết kem trị sẹo Rejuvaskin Rejuvasil có ngăn ngừa sẹo và điều trị sẹo lồi, sẹo phì đại hiệu quả không, bạn có thể dựa vào những đánh giá tổng quan dưới đây nhé!

Về công dụng

Gel Rejuvaskin Scar Rejuvasil với thành phần 97% silicone y tế (gồm 2 loại khác nhau) sẽ tạo nên một lớp màng mỏng bảo vệ vết sẹo khỏi các yếu tố gây hại từ môi trường, ngăn ngừa tình trạng mất nước và kiểm soát tăng sinh collagen vượt mức hạn chế tối đa vết thương mới hình thành sẹo.

Rejuvaskin Rejuvasil có khả năng ngăn ngừa sẹo và điều trị sẹo hiệu quả, bao gồm sẹo lồi, sẹo phì đại

Về thành phần

Thành phần chính trong kem trị sẹo Rejuvaskin Rejuvasil gồm 97% Silicone y tế, tinh dầu Emu, Squalene, Vitamin C. Không sử dụng hóa chất độc hại, hương liệu, chất bảo quản… nên an toàn với mọi làn da, đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Bên cạnh đó, chúng sẽ được chế biến trong môi trường khép kín, đảm bảo cho ra những tuýp kem trị sẹo Rejuvaskin Scar Rejuvasil chất lượng, lành tính với mọi cơ địa người dùng. Trong đó, một số thành phản nổi bật có trong gel Rejuvaskin Rejuvasil không thể không nhắc đến như:

Silicone gel: Có chứa tới 2 loại silicone y tế khác nhau giúp ngăn ngừa hình thành sẹo mới và làm xẹp sẹo lồi/ sẹo phì đại.

Vitamin C: Dẫn xuất Vitamin C (Tetrahexyldecyl Ascorbate) ở dạng ổn định và không tan trong dầu. Thẩm thấu nhanh chóng vào sâu bên trong làm lành tổn thương và làm đổi màu vết sẹo.

Squalane: Nguồn gốc từ thực vật thường là ô liu giúp làm mềm và dưỡng ẩm cực tốt cho vùng da sẹo.

Dầu Emu: Vừa có tác dụng khóa ẩm vừa chống viêm và chống ô xy hóa tốt.

Về bao bì thiết kế bên ngoài

Sản phẩm thiết kế dạng tuýp nhựa đơn giản trong tone trắng - xanh, có 3 dung tích 10ml, 15ml và 30ml giúp người dùng dễ dàng chọn lựa tùy theo nhu cầu sử dụng. Với vết sẹo mới và kích thước nhỏ thì có thể đặt mua 1 tuýp gel Rejuvaskin Rejuvasil dung tích 15ml là đủ. Thiết kế nhỏ gọn nên dễ dàng bỏ trong túi xách và mang đi bất cứ nơi đâu nhé các nàng.

Bao bì sản phẩm gọn nhẹ, dễ mang theo bên người để sử dụng khi cần

Về chất kem và mùi hương

Sản phẩm có kết cấu gel trong suốt, mỏng nhẹ và không mùi; khi apply lên da mang đến cảm giác mềm mại, không nhờn bóng, bí bách khó chịu hay kích ứng dù cơ địa da nhạy cảm khó tính. Gel Rejuvaskin Rejuvasil trong suốt nên cũng không ảnh hưởng đến yếu tố thẩm mỹ mỗi khi bạn sẽ sử lên vết sẹo, nhất là những vị trí mặt tiền.

Về đối tượng sử dụng

Kem trị sẹo Rejuvaskin Rejuvasil phù hợp với mọi đối tượng nam, nữ, kể cả trẻ em muốn điều trị sẹo phì đại/ sẹo lồi lâu năm, sẹo mới hoặc ngăn ngừa sẹo sau phẫu thuật, chấn thương, tai nạn.

Đánh giá chung về kem ngăn ngừa sẹo và điều trị sẹo lồi, sẹo phì đại Rejuvaskin Scar Rejuvasil

Gel silicone trị sẹo Rejuvaskin Rejuvasil nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người dùng trên khắp các diễn đàn làm đẹp. Đặc biệt, sản phẩm cũng đã được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Và dưới đây là thang điểm đánh giá chung khách quan về gel silicone Rejuvaskin Rejuvasil.

Hiệu quả 9.5/10: Rejuvaskin Rejuvasil khi sử dụng cho vết thương ăn da non sẽ giảm ngứa ngáy và không lo bị sẹo về sau. Các vết sẹo lồi, sẹo phì đại mới xẹp dần sau 2 tháng sử dụng. Đối với các vết sẹo lồi, sẹo phì đại lâu năm sẽ đòi hỏi sự kiên trì trong khoảng vài ba tháng, nhưng bạn an tâm chắc chắn sẽ có hiệu quả, không "vô thưởng vô phạt" như nhiều loại kem trị sẹo khác.

Độ an toàn 10/10: Bảng thành phần sản phẩm rất lành tính, được điều chế tự nhiên, phù hợp với cả làn da nhạy cảm. Bên cạnh đó, sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng TAQA, không chất kích ứng, không gây dị ứng và không tác dụng phụ nên bạn có thể an tâm trải nghiệm.

Giá thành 9/10: Tuýp kem trị sẹo Rejuvaskin Rejuvasil có giá niêm yết 450.000đ/ tuýp 10ml, 650.000đ/tuýp 15ml và 1.100.000đ/ tuýp 30ml. Mức giá này khá cao so với mặt bằng kem trị sẹo nhưng nếu xét về hiệu quả, độ uy tín, an toàn thì hoàn toàn tương xứng. Vậy nên, Rejuvaskin Rejuvasil luôn là sự lựa chọn hàng đầu hiện nay khi có nhu cầu ngăn ngừa sẹo và trị sẹo lồi, sẹo phì đại

Kem trị sẹo Rejuvaskin Rejuvasil được đánh giá tích cực từ người dùng nhờ hiệu quả cao trên vùng da bị sẹo

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi độc quyền về giá lên tới 14% chỉ có tại đây.

Hướng dẫn sử dụng kem trị sẹo Rejuvaskin Rejuvasil đúng chuẩn chuyên gia

Cách sử dụng Rejuvaskin Rejuvasil rất đơn giản, nhưng bạn cần dùng đúng cách để đạt kết quả điều trị sẹo tốt nhất. Vậy cùng thực hiện theo đúng hướng dẫn sử dụng Rejuvaskin Rejuvasil đúng chuẩn chuyên gia da liễu dưới đây.

Bước 1: Vệ sinh và làm sạch vùng da sẹo cần điều trị để đảm bảo da sạch khuẩn, giúp dưỡng chất trong kem thẩm thấu sâu vào da, phát huy hết tác dụng.

Bước 2: Lấy một lượng gel trị sẹo Rejuvaskin Rejuvasil vừa đủ với diện tích vết sẹo cần thoa. Chú ý thoa 1 chiều và để gel khô tự nhiên, không cần massage.

Bước 3: Thoa nhắc lại kem sau khoảng 3 tiếng để đạt kết quả nhanh hơn. Mỗi ngày sử dụng kem 3-4 lần đối với vết sẹo mới và 4-5 lần với sẹo lâu năm. Dùng liên tục trong khoảng thời gian 2 tháng để đạt hiệu quả rõ rệt nhất.

Một số chú ý cần nhớ khi sử dụng gel silicone Rejuvaskin giúp đạt hiệu quả trị sẹo tối ưu:

Thời điểm tốt nhất để sử dụng kem Rejuvasil trị sẹo đó là ngay sau khi vết thương đã lành hoặc sau khi cắt chỉ, không còn chảy máu.

Với vết sẹo cũ nên dùng kem càng sớm thì hiệu quả càng cao.

Tuyệt đối không thoa kem trên vết thương hở.

Không để sản phẩm dính vào miệng, mắt, mũi, khu vực nhạy cảm và tránh xa tầm tay trẻ em.

Nên kết hợp với miếng dán trị sẹo Rejuvaskin Scar FX để đạt hiệu quả làm xẹp sẹo lồi, sẹo phì đại.

Hiệu quả còn phụ thuộc khá nhiều vào cơ địa của mỗi người cũng như thời gian sử dụng sớm hay muộn. Bạn cần kiên trì, tránh bỏ dở giữa chừng và bảo vệ da kỹ càng khi đi ngoài nắng với kem chống nắng.

Lưu ý dùng kem trị sẹo Rejuvaskin Rejuvasil khi da đã lành, tránh vết thương hở

Hy vọng những chia sẻ trên đã mang lại cho bạn cái nhìn khách quan về kem trị sẹo Rejuvaskin Rejuvasil và quyết định đúng đắn có nên "bỏ túi" sản phẩm này hay không. Chúc các bạn sớm lấy lại làn da mềm mịn, tươi khỏe hơn.

Mua kem trị sẹo Rejuvaskin Rejuvasil chính hãng ở đâu với giá tốt? Trên thị trường, số lượng kem trị sẹo Rejuvasil fake ngày càng nhiều, cộng thêm chiêu trò nhái bao bì y như thật nên người dùng không dễ phân biệt. Việc mua phải hàng giả, xuất xứ không rõ ràng vừa không đảm bảo hiệu quả, vừa có thể khiến làn da khi thoa kem gặp nguy hiểm. Nhẹ thì kích ứng, mẩn đỏ, nặng hơn có thể gây tàn phá da và khiến vết sẹo nghiêm trọng hơn. Do đó, bạn nên tìm hiểu địa chỉ tin cậy, phân phối hàng chính hãng. Đồng thời, các bạn cũng nên trang bị một số dấu hiệu phân biệt gel trị sẹo Rejuvaskin Rejuvasil thật giả. Một trong những yếu tố mà các bạn có thể dễ dàng nhận diện được sản phẩm Rejuvaskin Rejuvasil chính hãng là tem đỏ độc quyền chống hàng giả của Rejuvaskin Việt Nam được dán trên mỗi sản phẩm. Hãy nhận diện tem chính hãng qua một số thông tin đặc biệt dưới đây. Cách tốt nhất để an tâm đặt mua kem trị sẹo Rejuvaskin Rejuvasil, hiện nay bạn có thể truy cập nhanh vào trang website Scarheal.com.vn - Scar Heal Việt Nam. Đây là nhà phân phối chính thức của Rejuvaskin Việt Nam - đơn vị được ủy quyền phân phối chính thức các sản phẩm kem trị sẹo Rejuvaskin. Do đó, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi mua gel silicone ngăn ngừa sẹo và điều trị sẹo lồi, sẹo phì đại Rejuvaskin Rejuvasil cam kết chính hãng, đúng giá niêm yết cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng như đổi trả trong 7 ngày nếu phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng; giá thành cũng rất ưu đãi, giao hàng nhanh chóng trên toàn quốc, miễn phí ship toàn quốc…