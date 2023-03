Kendall Jenner bị yêu cầu dán nhãn 18+ vì đăng ảnh táo bạo

Loạt ảnh quảng cáo mới của Kendall Jenner vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích khi nữ người mẫu diện trang phục mỏng manh, tạo dáng khêu gợi INSTAGRAM NV

Mới đây, trên trang Instagram có hơn 281 triệu người theo dõi, siêu mẫu Kendall Jenner đăng tải những shoot ảnh gợi cảm chụp cho một thương hiệu mà cô đang làm giám đốc sáng tạo. Trong loạt ảnh, chân dài sinh năm 1995 diện chiếc váy ngắn bó sát khoe đường cong nóng bỏng. Tuy nhiên, việc người đẹp 28 tuổi không mặc nội y khiến vòng một của cô hiện rõ dưới lớp vải mỏng manh và những khoảnh khắc Kendall tạo dáng khêu gợi khiến nhiều người “nóng mắt” từ đó bắt đầu thu hút những ý kiến trái chiều bên dưới mục bình luận.



Không ít dân mạng chỉ trích Kendall Jenner vì diện trang phục “thiếu vải”, để lộ ngực trần và cho rằng những bức ảnh này không phù hợp để đăng tải lên mạng xã hội, nơi bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy chúng. Thậm chí, em gái Kim Kardashian bị nhận xét đang chụp những bức ảnh như diễn viên khiêu dâm. “Tài khoản của cô ấy nên được dán nhãn 18+”, một người dùng Instagram bình luận và nhận về hơn 1.400 lượt đồng tình.

Kendall Jenner thường xuyên khoe ảnh gợi cảm trên trang cá nhân INSTAGRAM NV

Nhiều người khác tỏ thái độ thất vọng, bức xúc: “Bạn có một nền tảng hiệu quả như vậy nhưng thật xấu hổ khi bạn không mang đến những điều có thể truyền cảm hứng cho phụ nữ trẻ ngoại trừ sự đồi trụy, trống rỗng, tự đánh bóng bản thân, quảng cáo”, “Có những người dùng chưa đủ tuổi đang sử dụng ứng dụng này đó”, “Quần áo có tác dụng gì khi mà bạn mặc chúng vào, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong?”, “Giá trị hiện tại của cô là gì khi mà mọi thứ đều có thể được nhìn thấy miễn phí?”… Cùng với đó, có một số ý kiến cho rằng loạt ảnh hoàn toàn không mang đến một thông điệp, ý nghĩa nào đặc biệt và cho rằng đây tiếp tục là một chiêu trò gây sự chú ý.

Trong khi đó, nhiều người hâm mộ cũng đứng ra bảo vệ Kendall Jenner, cho rằng cô đang làm tốt vai trò của một người mẫu và những bình luận chỉ trích từ dân mạng chỉ thể hiện rằng họ đang ghen tị. “Cô ấy yêu cơ thể của mình, cô ấy yêu bản thân mình. Nếu cô ấy muốn, hãy để cô ấy đăng những bức ảnh như vậy. Chúng rất tuyệt, cô ấy xinh đẹp như một nữ thần và cơ thể cô ấy là một tác phẩm nghệ thuật, cô ấy không cần sự cho phép của các bạn để đăng tải chúng”, một người dùng Instagram nêu quan điểm. Một số tài khoản khác bênh vực: “Tại sao mọi người lại phản ứng như vậy? Cô ấy là một người mẫu và đó là thứ mà rất nhiều người mẫu làm. Cô ấy cũng có lòng tự trọng của mình và thứ mà cô ấy mặc không phản ánh những gì mà cô ấy làm. Hãy để cô ấy yên”, “Với những ai đã để lại những bình luận ghét bỏ, hãy dừng lại đi. Các bạn chỉ đang ghen tị với cuộc sống của cô ấy thôi”…

Kendall Jenner được khen ngợi với phong cách gợi cảm, thời thượng nhưng cũng không ít lần nhận "gạch đá" vì diện trang phục hớ hênh, phản cảm INSTAGRAM NV

Kendall Jenner sinh năm 1995 tại Mỹ và là một trong những siêu mẫu quốc tế được săn đón nhất hiện nay. Mỹ nhân 28 tuổi cũng là nhân vật có ảnh hưởng bậc nhất trên mạng xã hội với trang Instagram có hơn 281 triệu người theo dõi. Cô trở nên nổi tiếng khi xuất hiện cùng gia đình trong show thực tế Keeping Up with the Kardashians và nhiều chương trình ăn theo khác. Cùng với đó, Kendall theo đuổi sự nghiệp người mẫu từ năm 14 tuổi, cô gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, vóc dáng bốc lửa với chiều cao 1,79m. Năm 2017, tạp chí Forbes từng vinh danh chân dài nóng bỏng này là người mẫu được trả lương cao nhất thế giới. Tương tự như các thành viên khác trong gia đình Kardashian - Jenner, Kendall liên tục trở thành tâm điểm chú ý truyền thông bởi những thị phi đời tư. Cô cũng nhiều lần hứng “gạch đá” vì phong cách hở bạo, khoe thân quá đà.