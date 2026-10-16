Kendall Jenner làm rõ mối quan hệ tình cảm với siêu mẫu Cara Delevingne

Gắn bó từ đầu thập niên 2010, Kendall Jenner và Cara Delevingne nhiều lần được người hâm mộ cho là có mối quan hệ vượt trên tình bạn. Theo People, trong show thực tế The Kardashians phát sóng ngày 15.10, hai người mẫu đã trực tiếp đề cập đến những đồn đoán này.

Tình bạn thân thiết như chị em ruột

Cuộc trò chuyện được ghi lại tại hậu trường buổi trình diễn của L'Oréal Paris thuộc Tuần lễ thời trang Paris hồi tháng 9.2025. Khi cùng Cara Delevingne thưởng thức rượu vang sau buổi diễn, Kendall Jenner chủ động nhắc đến việc tình cảm thân thiết giữa hai người khiến công chúng hiểu lầm về mối quan hệ của họ.

Kendall Jenner và Cara Delevingne xây dựng tình bạn từ những năm 2010. Sự gắn bó giữa hai người mẫu nhiều lần khiến khán giả đồn đoán rằng họ có mối quan hệ vượt trên tình bạn Ảnh: Reuters

"Cara, chúng ta nên nói rõ chuyện này. Đến tận bây giờ, mọi người vẫn nghĩ mình là người đồng tính nữ vì tình cảm hai đứa dành cho nhau. Nhưng mình không phải và mình nghĩ hơn ai hết, cậu là người hiểu rõ điều đó", Kendall Jenner nói. Khi Kendall Jenner còn chưa nói hết câu, Cara Delevingne đã bật cười và tiếp lời: "Mình có thể xác nhận cậu không phải là người đồng tính nữ". Em gái Kim Kardashian sau đó tiếp tục chia sẻ: "Nhân tiện, nói thật nhé, mình cũng không ngại có chút trải nghiệm vui vẻ với một cô gái. Nói cho rõ thì mình nghĩ cuộc sống của một người đồng tính nữ hẳn sẽ rất vui, rất tuyệt vời và có lẽ còn dễ dàng hơn nữa? Mình cũng không biết. Đàn ông chán lắm". Cho rằng mình đã nói quá lời, Kendall Jenner vội giải thích: "Mình được rót nhiều rượu quá rồi. Mình phải tiết chế lại thôi".

Cara Delevingne vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện, đặt câu hỏi về khả năng Kendall Jenner có mối quan hệ với một phụ nữ trong tương lai: "Mình thích cuộc trò chuyện này quá. Rượu chẳng khác nào thuốc nói thật. Vậy nếu phải hẹn hò với một phụ nữ, cậu sẽ chọn ai?". Kendall Jenner lập tức trả lời: "Cậu chứ ai. Tất nhiên rồi. Cậu là người phụ nữ duy nhất mà mình biết chắc sẽ đối xử tử tế với mình".

Trong phần phỏng vấn riêng của The Kardashians, Kendall Jenner cho biết tình bạn với Cara Delevingne đến vào một giai đoạn quan trọng, khi cô mới bắt đầu sự nghiệp người mẫu. "Theo một cách nào đó, cô ấy đã dìu dắt tôi, khiến tôi cảm thấy thực sự an toàn và được chào đón trong giới người mẫu", Kendall Jenner chia sẻ. Cô cũng cho biết mình xem Cara Delevingne như chị em trong gia đình.

Kendall Jenner hiện được cho là đang hẹn hò với nam diễn viên Jacob Elordi ẢNH: AFP

Kendall Jenner giải mã tin đồn đồng tính

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 1 trên podcast In Your Dreams của Owen Thiele, Kendall Jenner từng thẳng thắn nói về những đồn đoán liên quan đến xu hướng tính dục của mình. "Có cả một bộ phận cư dân mạng nghĩ tôi là người đồng tính nữ. Tôi hiểu rằng công khai xu hướng tính dục không phải chuyện dễ dàng với bất kỳ ai, hay ít nhất là với phần lớn mọi người. Tôi không nói đó là việc dễ dàng. Nhưng ở đây, tôi chỉ nói về bản thân. Với những gì tôi hiểu về mình, tôi nghĩ đến giai đoạn này của cuộc đời, nếu là người đồng tính nữ, tôi đã công khai rồi", người đẹp 9X chia sẻ.

Dù luôn muốn giữ kín chi tiết về các mối quan hệ tình cảm, người mẫu 30 tuổi hiện được cho là đang hẹn hò với nam diễn viên Jacob Elordi.