



Nhiều năm qua, tại kênh Hy Vọng, khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất xảy ra tình trạng mùi hôi nồng nặc mỗi khi nắng nóng, rác thải, cây cỏ phủ kín dòng kênh. Với người dân sống hai bên bờ kênh, việc cải tạo, khơi thông dòng chảy không chỉ là mong muốn về một diện mạo sạch đẹp hơn, mà còn là nhu cầu cấp thiết để cải thiện môi trường sống.

Với người dân sống quanh khu vực, việc cải tạo, khơi thông dòng kênh không chỉ giúp cải thiện thoát nước mà còn góp phần giảm ô nhiễm, hạn chế muỗi và nâng cao chất lượng sống. Người dân đồng tình, phấn khởi trước chủ trương đầu tư, nhưng mong công trình sớm được triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ, để những bất cập về môi trường và ngập nước không còn kéo dài qua từng mùa mưa.

Kênh Hy Vọng được nâng vốn cải tạo lên hơn 2.500 tỉ đồng: Người dân mong mỏi chờ đợi

Với chiều dài hơn 1 km, dự án cải tạo kênh Hy Vọng có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 2.546 tỉ đồng, tăng hơn 1.989 tỉ đồng so với mức vốn được phê duyệt ban đầu. Công trình được kỳ vọng tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời cải thiện môi trường sống cho người dân hai bên bờ kênh. Sau nhiều năm chờ đợi, người dân mong dự án sớm được triển khai, hoàn thành đúng tiến độ, để những bất cập về ô nhiễm và ngập nước kéo dài nhiều năm từng bước được giải quyết.