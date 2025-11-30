Kênh Nhiêu Lộc sáng 30.11 rực rỡ: Người dân chen kín xem đua ghe ngo

Năm nay, lễ hội đua ghe ngo mở rộng tại phường Xuân Hòa (TP.HCM) lần đầu được tổ chức, nhằm hướng đến tăng cường sức khỏe cộng đồng và giới thiệu văn hóa Khmer Nam bộ. Trên mặt nước, các ghe ngo của những đội thi lần lượt vào vị trí, tổng cộng 18 đội tranh tài.

Lần đầu dự lễ hội, chị Ngọc Tuyền (43 tuổi) cùng gia đình đến từ 6 giờ sáng để chọn vị trí đẹp. Chị kể cả nhà rất háo hức, đến mức các con “đòi dậy từ 3 giờ sáng” để kịp xem đua. “Không khí còn sôi động hơn tôi tưởng. Mỗi lần đưa con đến những sự kiện như vậy, tôi thấy rất ý nghĩa vì các bé được tìm hiểu thêm về văn hóa của nhiều dân tộc”, chị chia sẻ.

Người dân đứng kín bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè để xem đua ghe ngo ẢNH: THÁI HÒA

Người dân ghi lại những khoảnh khắc của cuộc đua ghe ngo ẢNH: THÁI HÒA

Các vận động viên đua ghe ngo có mặt từ 5 giờ sáng để khởi động và chuẩn bị cho cuộc đua ẢNH: THÁI HÒA

Không khí náo nhiệt cũng thu hút nhiều học sinh. Trương Hoàng Phúc (15 tuổi, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai) biết đến sự kiện qua thông báo của trường và có mặt từ 6 giờ 30 để theo dõi trọn vẹn. Phúc ấn tượng nhất là tinh thần chiến đấu của các vận động viên: “Khi gần tới đích, họ cùng hét lên để lấy tinh thần, mình thấy rất thích vì cho thấy sự đoàn kết và trách nhiệm của cả đội”.

Không chỉ có những màn tranh tài quyết liệt, khán giả còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ Khmer. Anh Danh Chành Thol (24 tuổi), thành viên đội múa từng tham gia 3 mùa lễ hội, cho biết năm nay quy mô được mở rộng nên lượng người xem đông hơn hẳn. Như các vận động viên, anh Thol tập luyện liên tục suốt 3 tuần và háo hức chờ khoảnh khắc được lên sân khấu, rồi hòa cùng không khí sôi động theo dõi các đội tranh tài.

Với những người sống xa quê, lễ hội còn gợi lại nhiều ký ức đặc biệt. Chị Thu Hồng (20 tuổi), quê Cần Thơ (Sóc Trăng cũ), hiện làm việc tại TP.HCM, cho biết rất vui khi được xem lễ hội truyền thống của quê mình ngay giữa thành phố. Chị cùng nhóm bạn đến sớm để chọn chỗ đẹp, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ và cổ vũ hết mình cho các vận động viên. “Xem ở Sóc Trăng hay ở TP.HCM đều rất vui, nhưng ở đây náo nhiệt theo một kiểu khác. Tôi thích nhất là sự mạnh mẽ và quyết tâm của các tay chèo”, chị Hồng nói, mắt không rời đường đua.

Các đội đều cố gắng hết sức để chèo về đích ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Các vận động viên thể hiện tinh thần đoàn kết, hướng đến chiến thắng ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Các vận động viên đua ghe ngo thi đấu hết mình ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ngoài đua ghe, lễ hội còn có các hoạt động biểu diễn trên mặt nước ẢNH: THÁI HÒA

Trên mặt nước, các vận động viên vẫn dồn toàn lực trong từng nhịp chèo. Nguyễn Chí Thiện (17 tuổi), thuộc đội chùa Prếk On Đơk Cần Đước, nhớ rõ cảm giác khi thi đấu trước đông đảo khán giả: “Vừa mệt vừa vui, nhất là lúc gần về đích, tiếng cổ vũ lớn quá khiến mình có thêm động lực”. Thiện từng thi ở lễ hội Oóc Om Bóc tại quê nhà với đường đua thẳng, nên khi lên TP.HCM, em và đồng đội phải mất thời gian làm quen với đường cong của kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. “Khó hơn nhưng cũng thú vị hơn”, Thiện cười nói trước khi cùng đội tiếp tục chuẩn bị cho lượt đua tiếp theo.

Những tiếng trống dồn dập, những cú rướn ghe mạnh mẽ và sự cổ vũ không ngớt hai bên bờ kênh đã tạo nên một ngày hội rực rỡ. Lễ hội đua ghe ngo tại phường Xuân Hòa năm nay không chỉ mang đến màn tranh tài hấp dẫn mà còn kết nối cộng đồng, lan tỏa những giá trị văn hóa Khmer Nam Bộ ngay giữa lòng TP.HCM.

Khán giả cùng trò chuyện sôi nổi về cuộc đua ghe ngo ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Những chiếc ghe ngo đầy màu sắc rực rỡ trên mặt nước ẢNH: THÁI HÒA