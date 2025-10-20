Kênh phân phối chính thức Nu Skin Việt Nam: Mua đúng chính hãng – Nhận đúng giá trị

Hiện nay, nhu cầu tìm kiếm giải pháp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp chủ động của người tiêu dùng Việt Nam ngày càng gia tăng. Nu Skin Việt Nam hiểu được hiệu quả tích cực từ các sản phẩm chất lượng đến sức khỏe và cam kết luôn đặt sự an toàn & quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu.

Nu Skin Việt Nam khẳng định tất cả sản phẩm của Nu Skin tại thị trường Việt Nam chỉ được phân phối thông qua các kênh phân phối chính thức sau đây:

Các Nhà Liên Kết Thương Hiệu được ủy quyền: là các đối tác kinh doanh độc lập của Nu Skin Việt Nam, đã hoàn thành quy trình đăng ký dành cho Nhà Liên Kết Thương Hiệu mới và được Nu Skin Việt Nam cấp Thẻ Thành Viên. Kênh phân phối trực tuyến chính thức:

Website: https://www.nuskin.com/vi_VN/home.html

TikTok: tiktok.com/@nuskinvietnamofficial

Lựa chọn sản phẩm chăm sóc da và sức khỏe từ nguồn hàng chính hãng là cách bảo vệ chính mình và người thân

Nu Skin Việt Nam khuyến nghị khách hàng chỉ mua sản phẩm thông qua các kênh phân phối chính thức như đã được công bố để được đảm bảo chất lượng sản phẩm và bảo vệ đầy đủ quyền lợi. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Nu Skin Việt Nam không chịu trách nhiệm với bất kỳ sản phẩm nào được mua từ các nguồn không chính thức, bao gồm nhưng không giới hạn ở các vấn đề về chất lượng, bảo hành hoặc hoàn trả sản phẩm.

Để đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng, khách hàng nên chủ động kiểm tra và liên hệ trực tiếp để xác nhận thông tin với Nu Skin Việt Nam trước khi mua hàng, nhằm đảm bảo kênh phân phối là chính thức và tránh rủi ro liên quan đến hàng giả, hàng nhái và/hoặc không được hưởng các chính sách bảo hành, đổi trả.

Nu Skin Việt Nam khuyến nghị khách hàng trước khi mua hàng từ Nhà Liên Kết Thương Hiệu, hãy:

Yêu cầu xuất trình Thẻ Thành Viên để xác minh tư cách Nhà Liên Kết Thương Hiệu.

Kiểm tra kỹ bao bì, hạn sử dụng, tem niêm phong để đảm bảo sản phẩm nguyên vẹn.

Yêu cầu hóa đơn bán hàng hoặc hóa đơn điện tử hợp lệ.

Không mua hàng từ cá nhân, trang mạng xã hội hoặc gian hàng trực tuyến không được Nu Skin xác nhận là kênh trực tuyến chính thức.

Để xác minh thông tin về kênh phân phối, Nhà Liên Kết Thương Hiệu được ủy quyền, sản phẩm chính hãng hoặc nhận được hỗ trợ từ Nu Skin Việt Nam, Quý khách hàng vui lòng liên hệ: