Kênh YouTube hứng chỉ trích vì tung 'video của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron'

Suốt một tuần qua, những hình ảnh riêng tư của Kim Soo Hyun, Kim Sae Ron liên tục được tung ra, làm "dậy sóng" mạng xã hội châu Á ẢNH: INSTAGRAM NV

Tối 18.3, kênh YouTube nổi tiếng Viện nghiên cứu Garosero thu hút sự chú ý khi tiếp tục livestream đưa ra loạt thông tin phản bác phát ngôn từ phía Kim Soo Hyun. Kênh này đăng video Kim Sae Ron ở cùng một người đàn ông không lộ diện (được cho là Kim Soo Hyun). Cả hai cùng ngồi xem tivi, nữ diễn viên sinh năm 2000 bị nấc, người này ân cần xoa lưng, hỏi han cô. Video chủ yếu quay lại biểu cảm vui vẻ, thoải mái cười nói của sao phim The Man from Nowhere cùng "người yêu". Đoạn clip được coi là "bằng chứng" đáp trả phát ngôn từ phía Gold Medalist rằng Kim Soo Hyun chưa từng đến nhà Kim Sae Ron.

Sau khi được tung ra, video lập tức gây ra phản ứng dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều dân mạng phẫn nộ khi Viện Garosero ngày càng sa vào bới móc đời tư, dùng hình ảnh riêng tư của nữ diễn viên quá cố để câu view. Đáng nói, trước khi phát trực tiếp, kênh này đã cắt, ghép khoảnh khắc mập mờ trong video để làm ảnh "nhá hàng" cho buổi live nhằm thu hút sự chú ý của dân tình. Trong video dùng để đáp trả phía Kim Soo Hyun, thứ mà công chúng thấy không phải khoảnh khắc nhạy cảm như kênh này úp mở mà chỉ là hình ảnh, biểu cảm vui vẻ của Kim Sae Ron khi ở bên người được cho là bạn trai.

Hình ảnh Kim Sae Ron trong video được kênh Viện Garosero tung ra tối 18.3 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cho rằng video mới nhất không đủ để chứng minh Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron hẹn hò khi nữ diễn viên còn là trẻ vị thành niên. Đầu video xuất hiện đoạn nhạc của bài hát Solo (Jennie nhóm BlackPink) phát hành vào tháng 11.2018. Trong khi đó, căn hộ trong video được xác định là do công ty quản lý cấp cho người đẹp vào khoảng năm 2019. Qua đó, nhiều người chỉ ra rằng video được quay trong khoảng thời gian mà Kim Soo Hyun xác nhận có hẹn hò Kim Sae Ron (2019 - 2020), khi ấy, cô đã ở tuổi trưởng thành.



Không chỉ có Viện Garosero mà gia đình của Kim Sae Ron cũng hứng chỉ trích vì tuyên bố muốn lấy lại danh dự cho con gái nhưng lại cung cấp hàng loạt video, hình ảnh riêng tư của cô một cách không cần thiết khiến sao nữ quá cố liên tục bị réo tên, "mổ xẻ" chuyện riêng tư. Trong khi đó, mấu chốt của sự việc là chứng minh Kim Soo Hyun hẹn hò sao phim A Brand New Life từ khi cô mới 15 tuổi thì phía gia đình lẫn Viện Garosero đến nay chưa làm được.

"Chỉ cần 1 hình ảnh và 1 bằng chứng xác thực chuyện hẹn hò khi Kim Sae Ron mới 15 tuổi thôi là mọi chuyện đã kết thúc từ 1 tuần trước… Những việc mà gia đình này và Viện Garosero làm cả tuần qua quá tệ", một người dùng nêu quan điểm và nhận được nhiều sự đồng tình.

Phía Kim Soo Hyun liên tục phản bác những thông tin phía Viện Gorosero và gia đình Kim Sae Ron đưa ra ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước đó, cũng trong ngày 18.3, phía Kim Soo Hyun đưa ra phản hồi dài 12 trang nhằm đáp trả những cáo buộc mà gia đình Kim Sae Ron và Viện Garosero đưa ra những ngày qua. Công ty quản lý của tài tử 37 tuổi khẳng định không yêu cầu nữ diễn viên sinh năm 2000 bồi thường thiệt hại liên quan đến phim Nữ hoàng nước mắt. Công ty quản lý Gold Medalist khẳng định không ép cô trả nợ mà đã hỗ trợ thanh toán khoản bồi thường do scandal say rượu lái xe của người đẹp, không cấm cô liên lạc với các diễn viên khác trong công ty.

Phía Kim Soo Hyun nhấn mạnh họ không có liên quan đến Lee Jin Ho - YouTuber đăng nhiều thông tin tiêu cực về Kim Sae Ron. Đơn vị này cũng đưa ra bằng chứng chứng minh một bức ảnh mà bên "bóc phốt" tung ra không phải là Kim Soo Hyun. Họ cũng cho biết phía gia đình người đã khuất và kênh Viện Garosero đang đưa ra nhiều thông tin sai lệch, bóp méo sự thật và yêu cầu chấm dứt những nỗ lực làm tổn hại danh dự của Kim Soo Hyun.

Đáp lại phản hồi từ phía Kim Soo Hyun, gia đình của Kim Sae Ron tuyên bố họ quyết định tiến hành giám định những bức ảnh chụp chung của hai diễn viên trong quá khứ. Họ cũng bày tỏ sự thất vọng trước những thông tin mà phía ngôi sao 37 tuổi đưa ra và bày tỏ chỉ mong nhận được lời xin lỗi chính thức.