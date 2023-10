Kenny G mở màn chuỗi chương trình âm nhạc Good Morning Vietnam

Theo Ban tổ chức, đêm nhạc Kenny G Live in Vietnam, diễn ra lúc 20 giờ ngày 14.11 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), với thời lượng hơn 2 tiếng theo đúng format biểu diễn của nghệ sĩ Kenny G tại các sân khấu lớn trên thế giới. Kenny G cùng ban nhạc đồng hành sẽ chơi live toàn bộ những nhạc khúc nổi tiếng nhất trong suốt những năm qua như Going home, Havana, Romeo & Juliet, My heart will go on...



Tư Liệu

Ông Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch IB Group, tiết lộ chương trình của Kenny G có những yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật. Nghệ sĩ tài năng này yêu cầu một bàn mixer sản xuất cách đây 10 năm để đảm bảo âm nhạc vang lên đúng màu sắc mình muốn và chương trình đã thuê 2 bàn mixer này từ nước ngoài về. Nhạc sĩ jazz Tuấn Nam đảm nhận vai trò giám đốc sân khấu của chương trình Kenny G Live in Vietnam. Ông Nam sẽ là người đảm bảo để các thiết bị âm nhạc phải đúng chủng loại. Các nhạc cụ phải đúng yêu cầu như phía Kenny G mong muốn: đàn gì, trống gì… Các thiết bị liên quan đến biểu diễn cũng vậy, để sao cho âm thanh trung thực nhất, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế. Phía Kenny G cũng đưa ra các yêu cầu đúng chủng loại đến từng cái dây loa.

Kenny G được công chúng biết đến là nghệ sĩ saxophone người Mỹ với hàng trăm bản nhạc không lời dòng smooth jazz, R&B, pop và latin đã làm lay động trái tim người yêu nhạc trên thế giới suốt hơn 30 năm qua. Ông nằm trong danh sách những nghệ sĩ có đĩa nhạc bán chạy nhất của mọi thời, với tổng cộng hơn 75 triệu đĩa trên toàn thế giới.

Năm 1994, Kenny G đoạt giải Grammy với tác phẩm Forever in love và là nghệ sĩ duy nhất trên thế giới được ghi vào sách Kỷ lục Guinness với việc chơi một nốt lâu nhất bằng saxophone trong 45 phút 47 giây. Đối với công chúng VN, Kenny G là cái tên rất quen thuộc, âm nhạc của ông đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong thập niên 1990.