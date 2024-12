Kéo dài thời gian Triển lãm Quốc phòng quốc tế

Ngày 22.12, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 đã có ý kiến về việc kéo dài thời gian một số gian trưng bày tại triển lãm để phục vụ người dân tham quan.

Chật kín người dân tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 trong ngày 21.12 ẢNH: TUẤN MINH

Theo đó, triển lãm sẽ kéo dài thời gian phục vụ với một số gian hàng của Tập đoàn Công nghiệp - viễn thông quân đội (Viettel) như bắn súng, công nghệ trí tuệ nhân tạo…; khu trưng bày thành tựu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Cục Kinh tế; không gian văn hóa Việt Nam của Cục Tuyên huấn. Các khu vực dịch vụ ăn uống, giải khát và các đơn vị có nhu cầu, mở cửa đến ngày 23.12.

Trước đó, trong ngày đầu mở cửa cho người dân vào tham quan, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã thăm và kiểm tra công tác tiếp đón nhân dân; chỉ đạo các bộ phận liên quan tạo điều kiện tối đa và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân; bảo đảm an ninh, an toàn trong thời gian diễn ra triển lãm...

Người dân sẽ được tham quan đến ngày 23.12 ẢNH; TUẤN MINH

Theo thống kê của ban tổ chức, trong ngày đầu mở cửa, triển lãm đã ghi nhận có khoảng 100.000 người dân đăng ký vào tham quan. Ban tổ chức đã chuẩn bị nhiều kịch bản, phương án khác nhau nhằm bảo đảm thuận lợi nhất cho người dân đến với triển lãm.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 19.12 trưng bày 68 chủng loại khí tài trang bị trong biên chế của Quân đội nhân dân VN trên diện tích 10.530 m2. Ngoài ra còn có 66 đoàn đại biểu quốc tế và hơn 240 doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng đến từ 49 quốc gia tham gia triển lãm.

Đoàn chủ nhà Việt Nam trưng bày nhiều sản phẩm hiện đại, tiên tiến sánh ngang với khu vực và trên thế giới và nhận được đánh giá cao của các nước tham dự như Anh, Mỹ, Nga, Canada...