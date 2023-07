Kẹo ngọt, socola đẹp khó cưỡng nhờ máy in 3D

Không giống như các máy in kẹo 3D khác, von Hasseln cho biết máy của ông có thể sử dụng đường hạt mịn thay vì bột nhão, cho phép in kẹo chi tiết hơn. Đồng sáng lập và CEO của Sugar Lab cho biết: "Máy in 3D hiện tại rất tuyệt vời. Đây là máy in 3D thực phẩm duy nhất được NSF chứng nhận trên thế giới và là máy duy nhất hoạt động ở quy mô lớn. Vì vậy, chúng tôi có thể in hàng nghìn hàng nghìn sản phẩm chỉ trong một đêm và sẵn sàng cho các đầu bếp vào buổi sáng".

Đầu tiên, một tệp kỹ thuật số được tạo ra. Sau đó, tệp được chuyển thành mô hình 3D và được chuyển đến máy in.

Kẹo dưới nhiều hình dạng khác nhau được in 3D Trang web của Sugar Lab

Máy in của Sugar Lab có thể làm kẹo theo hình dạng của mọi thứ, từ nhân vật hoạt hình, siêu anh hùng đến phù thủy.

Nó cũng có thể in lớp phủ bánh ăn được, phụ gia đồ uống và kẹo đường.

Bạn có thể mua các món ngọt trên trang web của Sugar Lab, với giá khởi điểm khoảng 25 USD cho sáu quả dâu tây ngập trong sô cô la và gừng.

Ông chủ của cửa hàng kẹo và đồ ngọt Sugar Lab chia sẻ, bất kỳ tệp 3D nào có thể tưởng tượng ra đều có thể in 3D được.