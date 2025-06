Kéo thế giới đến Việt Nam bằng 'trend'

Muốn "đu trend"? Đến Việt Nam !

Những ngày qua, trào lưu quay video trên nền nhạc sôi động, rộn ràng cùng dòng chữ "Vietnam is calling" kèm biểu tượng quốc kỳ VN đang "càn quét" mạng xã hội TikTok. Chỉ cần gõ hashtag #VietnamIsCalling, người dùng sẽ thấy ngay hàng loạt video ghi lại khoảnh khắc đầy háo hức của du khách quốc tế đang chuẩn bị bay tới VN hoặc ghi lại khoảnh khắc khám phá những điểm du lịch nổi tiếng của VN. Có nhóm bạn đang kéo vali ra sân bay, có người giơ cao tấm hộ chiếu, người đang xếp hàng chờ mua bánh mì ở TP.HCM, có người thì đang đi thuyền thúng ở Đà Nẵng…

Từ châu Á đến châu Âu, từ những KOL chuyên về du lịch, ẩm thực cho tới những TikToker nổi tiếng với tài khoản vài triệu người theo dõi…; mỗi video mang một bối cảnh riêng, sắc thái riêng, ý tưởng riêng nhưng đều có thông điệp chung vừa giản dị vừa đầy cảm hứng là "VN gọi và tôi đã sẵn sàng trả lời". Tất nhiên, để "trả lời" được lời mời gọi đầy hấp dẫn và "đu" được "trend" này, dân tình khắp thế giới không có cách nào khác ngoài… đặt vé máy bay, kéo vali tới VN thật.

Trào lưu "Vietnam is calling" đang gây bão trên TikTok ẢNH: chụp màn hình

Đây không phải lần đầu tiên VN trở thành "lò tạo trend" trên TikTok. Trước đó, chỉ với vài câu hát, đoạn nhạc trong bản rap Không sao cả của rapper 7dnight cũng đã trở thành "hot trend" trên TikTok khi ghi nhận hơn 500.000 lượt gắn đoạn nhạc vào video. Có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc cũng đã gia nhập đường đua cover vũ đạo, sáng tạo nội dung từ đoạn nhạc có thời lượng khoảng 30 giây, trong đó có cả "anh Long" G-Dragon. Không sao cả là bản nhạc tiếp theo viral vươn tầm thị trường nhạc Việt, sau See tình, Ngây thơ và Hai phút hơn, giúp các nghệ sĩ Việt nói riêng cũng như đất nước VN nói chung đến gần hơn với nhiều đối tượng khán giả yêu nhạc quốc tế.

Không chỉ bó gọn trong những video sáng tạo nội dung nổi tiếng trên nền tảng TikTok, nhiều sản phẩm âm nhạc của VN thời gian qua đã "gây bão" thị trường ngoại, gây ấn tượng mạnh với giới truyền thông quốc tế. Điển hình là bài hát Bắc Bling của ca sĩ Hòa Minzy. Cán mốc 42 triệu view sau 11 ngày ra mắt, MV Bắc Bling vươn lên top 1 thế giới, được tờ Nikkei Asian Review nhận xét: "Ca khúc kết hợp rap và dân ca quan họ, tôn vinh văn hóa truyền thống qua những hình ảnh rước rồng, áo tứ thân, hội Lim và hầu đồng… Bắc Ninh tham gia sản xuất điện thoại (Samsung) có mặt trong túi áo/quần của người tiêu dùng toàn cầu, tỉnh này của VN vẫn là địa danh ít được biết đến. Tuy nhiên, với bài Bắc Bling, những nghệ sĩ sinh ra ở đây đã thay đổi điều đó...".

Thành công vang dội của MV Bắc Bling đã góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, con người ở vùng đất Bắc Ninh đến gần hơn với thế giới. YouTuber Hàn Quốc Jongrak, chủ nhân của các kênh "Những chàng trai Hàn Quốc" trên Facebook và Instagram, đã không ngớt lời trầm trồ khen ngợi MV "hay quá, đẹp quá!" và thừa nhận rằng sau khi xem MV, anh thực sự muốn đặt chân đến Bắc Ninh một lần trong đời. Nhiều YouTuber nước ngoài ví Bắc Bling như một câu chuyện cổ tích VN sống động, tràn ngập những yếu tố văn hóa Bắc bộ, từ âm nhạc, trang phục cho đến bối cảnh. Nhiều người muốn đến Bắc Ninh và mong muốn tìm hiểu thêm về các lễ hội truyền thống VN sau khi xem MV.

Đưa VN đi khắp thế giới qua chiếc màn hình

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia VN cho biết: Thành công của những video tạo trend tuy là bất ngờ nhưng cũng nằm trong chiến lược quảng bá mà ngành du lịch VN đang xác định đặt trọng tâm, trọng điểm. Cục Du lịch quốc gia VN nhìn nhận rõ việc quảng bá, xúc tiến du lịch của nước ta vẫn tồn tại nhiều điểm nghẽn, nhất là khi nguồn kinh phí dành cho công tác này chỉ khoảng 2 triệu USD/năm, thấp hơn rất nhiều so với mức đầu tư hơn 100 triệu USD/năm của các nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Malaysia…

VN sở hữu nhiều tài nguyên thiên nhiên và sản phẩm du lịch đặc sắc, là dữ liệu quý để tạo “trend” ẢNH: S.G

Trong khi đó, cơ chế giải ngân kinh phí từ Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch chưa khơi thông; ngành du lịch chưa có lực lượng xúc tiến tại chỗ thông qua các văn phòng xúc tiến tại nước ngoài; cơ chế trao đổi, chia sẻ, hợp tác giữa trung ương và địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp (DN) cũng chưa hiệu quả. Trong cuộc cạnh tranh trên trường quốc tế, VN còn đang thua thiệt ở chỗ chưa có được các cơ quan xúc tiến quốc gia tại nước ngoài, trong khi các nước như Malaysia, Thái Lan có tới 30 văn phòng xúc tiến du lịch quốc gia tại nước ngoài; Nhật Bản, Hàn Quốc cũng tương tự.

Thực trạng này đặt ra yêu cầu du lịch VN phải có những phương thức, cách làm mới, sáng tạo trong quảng bá, xúc tiến để đáp ứng yêu cầu cạnh tranh, bắt kịp sự thay đổi nhanh chóng của thị trường, công nghệ. Vì thế, thời gian qua, ngành du lịch đã liên tiếp xây dựng nhiều chiến dịch quảng bá du lịch VN qua nền tảng internet và gặt hái được những thành quả nhất định.

Đơn cử, chương trình truyền thông quảng bá du lịch trên nền tảng số YouTube "Việt Nam: Đi để yêu!" do Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch quốc gia VN) triển khai từ đầu năm 2021 đến nay đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo người dùng, thu hút hàng triệu lượt xem trên kênh YouTube. Các video clip quảng bá du lịch VN trong "Việt Nam: Đi để yêu!" được Trung tâm Thông tin du lịch thực hiện với sự phối hợp của các cơ quan quản lý du lịch ở địa phương, các tập đoàn, DN du lịch, các đơn vị sáng tạo nội dung.

Các video clip đã quảng bá, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh điểm đến VN hấp dẫn với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, bản sắc văn hóa truyền thống đặc sắc, con người thân thiện mến khách, sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú, dịch vụ đẳng cấp, chất lượng, luôn sẵn sàng chào đón du khách từ khắp nơi trên thế giới. Ba video clip quảng bá vẻ đẹp du lịch VN với 3 chủ đề "Việt Nam: Đi để yêu! - Bao la biển gọi", "Việt Nam: Đi để yêu! - Điểm đến văn hóa và ẩm thực" và "Việt Nam: Đi để yêu! - Đất nước, con người" đã nhanh chóng đạt 1,4 - 1,6 triệu lượt xem trên YouTube.

Cùng hưởng ứng, các địa phương và nhiều DN cũng đã lần lượt xây dựng các video quảng bá du lịch hấp dẫn. Hồi đầu năm 2024, video clip "Nha Trang - Khanh Hoa: Touching your heart!" đã nhanh chóng chạm mốc 1 triệu lượt xem trên nền tảng số YouTube của Cục Du lịch quốc gia VN. Clip mang đến những hình ảnh mãn nhãn về một Nha Trang - Khánh Hòa với thiên nhiên tươi đẹp, hoạt động giải trí sôi động, dịch vụ hiện đại, đẳng cấp đan xen với sự lắng đọng của văn hóa truyền thống chạm tới trái tim của người xem, thôi thúc đam mê khám phá của những "tín đồ ưa xê dịch" trong hành trình du lịch đầy kỳ thú.

Trước đó, MV Alone Pt.II của Alan Walker được quay tại Sơn Đoòng và các cảnh đẹp của Quảng Bình cũng đã lập kỳ tích cán mốc 300 triệu lượt xem trên toàn cầu sau 3 năm phát hành.

"Với cách làm mới mẻ, hiệu quả, các video clip sau khi được xây dựng và ra mắt trên nền tảng YouTube đã nhanh chóng được quan tâm và chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội, đạt hàng triệu lượt view, mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn. Mới nhất, Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH-TT-DL) và nền tảng TikTok cũng đã ký Bản ghi nhớ hợp tác về truyền thông, quảng bá văn hóa, thể thao và du lịch VN trên nền tảng này. Ngành du lịch hiểu rõ sự chuyển đổi của thị trường và xác định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông, quảng bá du lịch VN, phù hợp với xu hướng hiện đại và đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trong giai đoạn mới - đưa hình ảnh VN đi khắp thế giới qua màn hình", lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia VN khẳng định.

Nhanh, tiết kiệm, hiệu quả

Tỷ lệ thuận với tần suất tạo "trend", VN ngày càng được các du khách quốc tế tìm kiếm nhiều hơn. Theo dữ liệu tổng hợp từ công cụ theo dõi xu hướng du lịch Google Destination Insights, trong 5 tháng đầu năm, lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch VN đạt mức tăng trưởng trong khoảng 10 - 25%, xếp thứ 7 trên thế giới. VN là điểm đến duy nhất trong khu vực Đông Nam Á nằm trong top 10, vượt xa những đối thủ khác trong khu vực như Philippines (xếp thứ 18), Singapore (25), Thái Lan (36), Indonesia (37), Malaysia (39).

Bắc Bling của ca sĩ Hòa Minzy trở thành MV ra mắt ấn tượng nhất toàn cầu, đưa cái tên Bắc Ninh đến với bạn bè khắp thế giới Ảnh: chụp màn hình

Trong báo cáo "Xu hướng du lịch mùa hè từ châu Âu đến châu Á" của Agoda được tổng hợp dựa trên dữ liệu tìm kiếm chỗ ở trong tháng 7 và tháng 8.2025, VN cũng nằm trong danh sách top 5 điểm đến châu Á được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất mùa hè năm nay.

Ông Nguyễn Châu Á, Tổng giám đốc Oxalis Adventure, phân tích: Trước đây, chúng ta vẫn quen xúc tiến theo kiểu tham gia các hội chợ, làm việc với đối tác quốc tế để họ gửi khách tới. 80% số DN du lịch VN hoạt động theo mô hình "B to B", tức chỉ bán tour thông qua đối tác nước ngoài cho nên không cần đầu tư chi phí marketing. Song khi lượng khách du lịch tự túc tăng lên, buộc các DN phải chú ý mô hình "B to C" tức bán tour trực tiếp cho khách, trong đó yếu tố tiên quyết là quảng bá thương hiệu. Một khi thị trường khách du lịch tiềm năng có nhận thức điểm đến tốt thì các công ty du lịch có thể thực hiện các chương trình tiếp thị và bán sản phẩm hiệu quả hơn. Việc đầu tư cho hoạt động quảng bá điểm đến thông qua các bộ phim điện ảnh và MV ca nhạc là rất phổ biến và hiệu quả được nhiều quốc gia áp dụng.

"Câu chuyện quảng bá hang Sơn Đoòng là ví dụ điển hình cho sức lan tỏa của điểm đến nhờ áp dụng chuyển đổi số trong quảng bá điểm đến. Sơn Đoòng được phát hiện ra từ năm 2009 rồi được công bố là hang động lớn nhất thế giới. Lúc đó, các công cụ tìm kiếm về Sơn Đoòng gần như bằng 0. Về sau, khi được công bố là hang động lớn nhất thế giới, được báo chí viết nhiều, các hãng phim truyền hình đến quay và sau này có công cụ mạng xã hội, các sự kiện, chúng tôi đã đưa ra rất nhiều bài viết để góp phần giới thiệu Sơn Đoòng ra thế giới. Chỉ khi được nhìn thấy những hình ảnh, người quan tâm trên thế giới mới bắt đầu tìm kiếm. Tại thời điểm hiện nay, mỗi tháng chúng tôi ghi nhận khoảng 90.000 lượt tìm kiếm về Sơn Đoòng. Một video chỉ 2 - 3 phút, một MV hoặc một cảnh trong bộ phim quốc tế cũng có thể tạo sức hút lớn ngang việc dự 100 hội chợ, giới thiệu 1.000 lần về VN tươi đẹp thế nào, đồ ăn ngon thế nào, trải nghiệm hấp dẫn ra sao…", ông Nguyễn Châu Á nhận định.

Chủ tịch HĐQT Vietravel Corporation Nguyễn Quốc Kỳ cũng khẳng định các nền tảng online là phương thức hữu hiệu để lan tỏa hình ảnh du lịch tới thế giới một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất và tiết kiệm nhất. Trong khi tổ chức 1 chuyến đi, 1 hội chợ tại nước ngoài tốn chi phí rất cao, văn phòng xúc tiến du lịch VN tại nước ngoài thì không biết phải chờ tới bao giờ, thì nếu làm tốt trên nền tảng số sẽ tiết kiệm được chi phí và hiệu ứng tốt hơn rất nhiều. Chưa nói tới những MV được đầu tư bài bản như Bắc Bling hay những video được dàn dựng công phu, chỉ những hình ảnh, clip lực lượng quân đội VN duyệt binh giai đoạn chuẩn bị đại lễ 30.4 - 1.5 được người dân quay đơn giản cũng dễ dàng chiếm vị trí top, tạo hiệu ứng rất lớn, gây sốt trên cả thị trường ASEAN và các nước trên thế giới. Điều này cho thấy ngành du lịch có thể tận dụng được sức mạnh của hàng triệu người Việt để lan tỏa hình ảnh VN, quảng bá văn hóa và du lịch VN, thay vì phụ thuộc vào một bộ phận hay đơn vị chuyên trách nào. Nếu làm tốt theo từng chủ đề, chủ điểm thì lập tức từ khóa VN sẽ nổi lên mạnh mẽ.

Việc quảng bá du lịch qua nền tảng internet, nền tảng số là xu hướng mà ngành du lịch VN bắt buộc phải chú trọng để chuyển đổi mô hình xúc tiến, kinh doanh. Hiện nay, một bộ phận lớn du khách quốc tế đến VN theo hình thức tự túc, không thông qua các công ty du lịch, nên muốn thúc đẩy sự quan tâm của khách phải có cách thức tiếp cận, quảng bá mới, nhất là qua các nền tảng truyền thông số. Ông Nguyễn Châu Á, Tổng giám đốc Oxalis Adventure