KES chinh phục ngành ván gỗ công nghiệp với triết lý ‘Tốt gỗ tốt cả nước sơn’

Điều gì tạo nên sản phẩm định chuẩn cao cấp từ KES?

Thừa hưởng DNA của Tập đoàn Kim Tín - cái tên bảo chứng cho "Lời hứa, lời cam kết là vàng", từ những ngày đầu khởi sự, KES Group đã lựa chọn con đường phát triển đi cùng trách nhiệm. Đội ngũ KES không ngừng tập trung nghiên cứu phát triển gỗ công nghiệp, tạo dựng sự tín nhiệm của khách hàng bằng các sản phẩm đạt chất lượng.

Đảm bảo chất lượng sản phẩm "tốt gỗ tốt cả nước sơn" luôn là ưu tiên hàng đầu của KES kể từ khi thành lập

Nguồn ảnh: KES

Năm 2007, nhà máy sản xuất ván gỗ MDF đầu tiên của KES ra đời với công suất 100.000m³/năm, là một trong những nhà máy sản xuất ván gỗ công nghiệp lớn nhất Việt Nam tại thời điểm đó. Năm 2018, nhà máy MDF thứ 2 được đưa vào hoạt động với công suất 400,000m³/năm với 100% máy móc thiết bị được đầu tư từ châu Âu - là nhà máy thuộc top 10 nhà máy sản xuất ván MDF hiện đại nhất thế giới.

Nhà máy sản xuất MDF đầu tiên của KES tại Bình Phước

Nguồn ảnh: KES

Ông Trịnh Hữu Kiên - Tổng giám đốc Tập đoàn KES chia sẻ: "Hành trình tiến ra biển lớn của tập đoàn xuất phát từ mong muốn được phục vụ khách hàng toàn cầu sản phẩm ván gỗ công nghiệp đạt chuẩn chất lượng quốc tế. Kim chỉ nam cho mọi hoạt động của KES là tập trung vào chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ. Chúng tôi định hướng đầu tư công nghệ máy móc hiện đại nhất nhằm mang đến cho khách hàng các sản phẩm đạt chất lượng ổn định".

Ông Trịnh Hữu Kiên - Tổng giám đốc Tập đoàn KES

Doanh nghiệp cũng nhận định rằng, trước đây, tiêu chí chọn ván gỗ công nghiệp của người tiêu dùng có thể ưu tiên dựa trên các yếu tố giá cạnh tranh và mẫu mã đa dạng. Tuy nhiên, với kinh nghiệm "oversea" hơn 20 năm, KES Group chỉ ra sự dịch chuyển trong xu hướng tiêu dùng của khách hàng toàn cầu, đặc biệt ở các thị trường khó tính như Mỹ và Châu Âu. Đó là vấn đề an toàn sức khỏe, sản phẩm có yếu tố bền vững, chất lượng sản phẩm được đặt lên hàng đầu.

"Tốt gỗ tốt cả nước sơn" - Không chỉ là triết lý

Là thế hệ doanh nghiệp tiên phong của ngành gỗ công nghiệp Việt mang chuông đi đánh xứ người, KES khắt khe với chính các yêu cầu trong nội bộ của mình nhằm đảm bảo tính ổn định về chất lẫn về lượng.

Việc định chuẩn chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ của KES không dừng lại ở suy nghĩ hay tuyên ngôn, mà còn được hiện thực hóa qua việc xây dựng quy chuẩn, quy trình và hệ thống giám sát kiểm tra, đánh giá chặt chẽ trên từng công đoạn. Tập đoàn KES đã triển khai ứng dụng phần mềm SAP S/4HANA, S&OP và MES nhằm kiểm soát các đơn hàng toàn chuỗi.

Các nhà máy tại KES sở hữu hệ thống vận hành, quản trị hiện đại nhằm kiểm soát và mang đến sản phẩm chất lượng tốt nhất cho người dùng

Nguồn ảnh: KES

Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng ngày nay không chỉ dừng lại ở "tốt gỗ - đảm bảo chất lượng từ lõi" mà còn có nhu cầu ngày càng cao về mẫu mã lớp bề mặt ván phủ - "tốt nước sơn". Năm 2022, KES tiếp tục đầu tư hệ thống nhà máy in, nhúng giấy Melamine với hệ thống máy móc hiện đại - đây là một trong những nhà máy in, nhúng giấy Melamine đầu tiên tại Việt Nam với công suất in lên tới 40.000.000m² và là chuyền in đạt tiêu chuẩn châu Âu với hệ thống điều chỉnh trùng vân tự động hiện đại bậc nhất thế giới.

Đây được xem là bước đi tiên phong trong ngành ván gỗ công nghiệp với chuỗi hệ sinh thái sản phẩm khép kín và toàn diện, gồm ván thô MDF/HDF, ván dán phủ melamine, laminate, acrylic, ván sàn đến các sản phẩm phụ trợ khác. Nhờ đó, KES có thể tạo ra những sản phẩm đa dạng trên nhiều phân khúc từ phổ thông đến cao cấp, phù hợp với đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Theo thống kê của KES, các sản phẩm của KES Group đã xuất khẩu hơn 30 quốc gia trên thế giới, với gần 3.000 container mỗi năm. KES kỳ vọng cung cấp cho khách hàng Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung các sản phẩm đạt chất lượng, an toàn cho sức khỏe và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng - đúng với câu "tốt gỗ tốt cả nước sơn". KES hướng tới hiện thực hóa mục tiêu Top 5 Đông Nam Á trong lĩnh vực gỗ công nghiệp vào năm 2026, biểu tượng kiến tạo không gian sống cho người Việt vào năm 2030.