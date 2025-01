Kết 2024 và dẫn đầu 2025: Top 3 kem trị thâm lâu năm được tìm mua nhiều

1. Kem trị sẹo thâm mụn Rejuvaskin Scar Esthetique

Cái tên đầu tiên được gọi tên trong danh sách này là sản phẩm quen thuộc đến thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin với hơn 35 năm nổi tiếng tại Mỹ. Đây cũng là kem trị sẹo thâm được người dùng trên thế giới tin dùng và trong đó có Việt Nam. Với sự kết hợp hoàn hảo của 25 thành phần thiên nhiên chất lượng như Polypeptide, x2 Vitamin A, chiết xuất từ hành, Coenzyme Q10, Glucosamine, Vitamin C… kem trị sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique ức chế sản sinh sắc tố sau viêm dưỡng vùng da sẹo thâm tươi sáng mịn đều màu. Scar Esthetique còn có tác dụng thúc đẩy sản sinh collagen, elastin lấp đầy sẹo rỗ, sẹo lõm sau 8 tuần. Thành phần lành tính và được FDA chứng nhận an toàn với mọi làn da, không gây kích ứng với cả da nhạy cảm. Phù hợp với cả trẻ em từ 3 tuổi trở lên.

Kem trị sẹo Scar Esthetique hiệu quả với những vết sẹo thâm, sẹo rỗ và sẹo lõm do bất cứ nguyên nhân nào. Lý tưởng với những người bị sẹo thâm, sẹo rỗ, sẹo lõm do mụn, do thủy đậu, do tẩy nốt ruồi… Hay sẹo thâm do bỏng bô, bỏng nước sôi, bỏng dầu ăn, bỏng do dụng cụ làm đẹp... Rejuvaskin Scar Esthetique cũng phù hợp với những vết sẹo do gãi ngứa trầy xước da, muỗi và côn trùng cắn…

Đánh giá chung: 9.5/10

2. Serum trị thâm nám làm trắng da Page One Tranacide Pro + Exosome Serum

Cái tên thứ 2 được nhắc đến trong danh sách kem trị thâm là sản phẩm đến từ thương hiệu PageOne nổi tiếng hàng đầu tại Hàn Quốc. Serum trị thâm nám Page One Tranacide Pro + Exosome ứng dụng công thức tiên tiến Exosome kết hợp thành phần làm trắng da hot hiện nay như Acid Tranexamic 3%, Niacinamide 5% và Alpha Arbutin 1%. Nhờ công thức độc đáo này giúp ức chế quá trình sản xuất melanin, qua đó giảm thiểu sự hình thành sắc tố và làm sáng da chỉ sau 6 tuần sử dụng liên tục.

Đặc biệt, Page One Tranacide Pro + Exosome Serum còn mang lại khả năng chống ô xy hóa vượt trội, bảo vệ làn da khỏi tác động của tia UV, ngăn ngừa nám và làm chậm dấu hiệu lão hóa. Bảng thành phần thuần chay nên không gây kích ứng, thích hợp cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Hoàn toàn không gây cảm giác châm chích hay mẩn đỏ. Phụ nữ đang cho con bú cũng có thể yên tâm sử dụng sản phẩm này.

Đánh giá chung: 9.5/10

3. Serum trị thâm nách và làm sáng vùng bikini Beppin Body Virgin White Serum

Cái tên tiếp theo được vinh danh là kem trị thâm nách được yêu thích thuộc về dòng sản phẩm Beppin Body được sản xuất bởi thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu Nhật Bản - Miccosmo. Serum Beppin Body Virgin White Serum với chiết xuất Placenta Nhật Bản - giàu thành phần dưỡng ẩm, cùng với tinh chất lô hội và Insoflavone trong đậu nành… nhẹ nhàng thẩm thấu vào tận sâu bên trong vùng da dưới cánh tay dưỡng da mịn màng và thúc đẩy tái tạo tế bào mới làm mờ thâm sạm, duy trì sự săn chắc ngăn ngừa chảy xệ.

Đặc biệt, tinh chất Beppin Body Virgin White Serum không chỉ trị thâm nách mà còn làm hồng nhũ hoa và vùng bikini. Thành phần lành tính không chứa hóa chất độc hại nên không gây kích ứng, phù hợp với mọi làn da ở mọi vị trí trên cơ thể. Kết cấu dạng serum lỏng mịn nên thẩm thấu nhanh chóng, không gây bóng nhờn hay làm dính vào quần áo đâu nhé.

Đánh giá chung: 9/10

Bạn đã chọn được kem trị thâm phù hợp với nhu cầu của mình chưa. Nhớ là dù lựa chọn kem trị thâm mụn, kem trị thâm nám hay kem trị thâm vùng dưới cánh tay thì nên mua tại các đại lý phân phối chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đừng vì ham giá rẻ mà mua tại các địa chỉ phân phối không rõ nguồn gốc, kém chất lượng chỉ "tiền mất tật mang" mà thôi.