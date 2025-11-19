Kết hợp công nghệ và dinh dưỡng để quản lý đường huyết hiệu quả

Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, Hội Tiết chế dinh dưỡng Việt Nam và Abbott phối hợp tổ chức chương trình "Chủ động quản lý đường huyết toàn diện với giải pháp công nghệ và dinh dưỡng" nhân ngày Đái tháo đường thế giới 14.11.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Bảy, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Quản lý tốt đường huyết là yếu tố then chốt để người bệnh duy trì sức khỏe và năng suất làm việc. Khi được trang bị kiến thức khoa học, thực hiện chế độ dinh dưỡng và vận động phù hợp kết hợp với dùng thuốc đầy đủ thì người bệnh có cơ hội đạt mục tiêu đường huyết tốt hơn. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ tiên tiến cho phép kiểm soát đường huyết toàn diện, hiệu quả và an toàn hơn, giúp người bệnh tránh được các biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống".

Công nghệ và dinh dưỡng khoa học giúp quản lý đái tháo đường hiệu quả hơn

BSCKII Bùi Phương Thảo, Phó trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, nhấn mạnh người bệnh cần nắm được mục tiêu đường huyết của bản thân, có chế độ ăn uống và tập luyện phù hợp, dùng thuốc theo hướng dẫn, và đi khám bệnh định kỳ. Người bệnh cũng cần quan tâm theo dõi đường huyết thường xuyên để xử lý kịp thời khi đường huyết hạ thấp, chăm sóc bàn chân mỗi ngày để ngăn ngừa biến chứng.

Thực hành đọc nhãn sản phẩm và phân tích lượng đường

Kiểm soát đường huyết từ dinh dưỡng hằng ngày

Dinh dưỡng là một thành tố quan trọng nhưng lại không dễ thực hiện với nhiều người bệnh. Chuyên gia của Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ các nguyên tắc cần tuân thủ: Duy trì cân nặng khỏe mạnh, chia bữa ăn hợp lý và khung giờ ăn ổn định, cần ăn đủ chất bột đường, tăng cường bổ sung chất xơ và ăn đa dạng các loại thực phẩm.

Trong nhịp sống hiện đại, việc sử dụng sản phẩm dinh dưỡng đường uống chuyên biệt, có công thức đầy đủ, phù hợp với nhu cầu của người bệnh là một cách giúp bổ sung dinh dưỡng và hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Thông tin từ Abbott, các nghiên cứu cho thấy việc bổ sung dinh dưỡng chuyên biệt có thể làm giảm HbA1c đến 1,1% sau 6 tháng khi dùng kết hợp với chế độ ăn điều chỉnh và tư vấn tạo động lực, từ đó giúp giảm nguy cơ biến chứng.

Bên cạnh vận động đều đặn và dùng thuốc theo hướng dẫn, dinh dưỡng mỗi ngày đóng vai trò rất quan trọng

Theo dõi đường huyết thuận tiện, ít đau nhờ công nghệ tiên tiến

Hội thảo cập nhật về công nghệ theo dõi đường huyết liên tục (CGM). Công nghệ cung cấp bức tranh toàn diện về đường huyết trong ngày, thể hiện cả đường huyết cao hay thấp và mức dao động đường huyết. Người bệnh còn biết được xu hướng thay đổi đường huyết để chủ động điều chỉnh lối sống, chọn chế độ ăn phù hợp.

Công nghệ CGM giúp theo dõi đường huyết và chủ động điều chỉnh lối sống

Chị Thanh Huyền, nhân viên văn phòng cho biết: "Tôi đã sử dụng CGM được 5 năm. Nhờ thiết bị này, tôi biết rõ mình ăn bao nhiêu là vừa, nên giảm món gì, nên thay đổi thế nào. Thiết bị cũng giúp tôi giảm căng thẳng khi sống chung với bệnh, vì không phải trích máu thường xuyên nữa".

Công nghệ này cũng giúp bác sĩ nắm bắt tình trạng của bệnh nhân để đưa ra quyết định điều trị phù hợp hơn, nâng cao hiệu quả điều trị. CGM đã được Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA), Bộ Y tế và Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam khuyến cáo sử dụng cho người bệnh đái tháo đường, nhất là người bệnh đái tháo đường có điều trị insulin, người bệnh hay bị hạ đường huyết hoặc đang kiểm soát đường huyết kém.

Người tham dự được minh họa cách theo dõi đường huyết bằng thiết bị CGM FreeStyle Libre và kinh nghiệm vận dụng công nghệ để theo dõi đường huyết hằng ngày. Hiện có hơn 7 triệu người trên thế giới đang sử dụng công nghệ này tại hơn 60 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Hoạt động được đồng tổ chức bởi Khoa Nội tiết - Đái tháo đường Bệnh viện Bạch Mai, Hội Tiết chế dinh dưỡng Việt Nam và Abbott, góp phần giải quyết các vấn đề sức khỏe tại Việt Nam và cùng cộng đồng hướng đến cuộc sống khỏe mạnh, trọn vẹn hơn.

Hoạt động tại Việt Nam từ năm 1995, Abbott nỗ lực đóng góp xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh hơn. Ông Douglas Kuo, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Abbott Việt Nam, chia sẻ nhân kỷ niệm 30 năm hoạt động của Abbott tại Việt Nam: "Chúng tôi cam kết đóng góp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe thông qua công nghệ và sáng kiến nhằm tạo dựng một tương lai khỏe mạnh và bền vững hơn cho người dân Việt Nam".