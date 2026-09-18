Kết luận điều tra vụ thảm án ở Đồng Nai

Liên quan vụ thảm án ở Đồng Nai, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND đề nghị truy tố Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP.Đồng Nai) về tội "giết người" và "sử dụng vũ khí quân dụng".
Đi quanh nhà bạn gái 3 lần để nghiên cứu cách đột nhập
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Đức Anh có quan hệ tình cảm với chị Đ.T.P.A (17 tuổi, ở xã Bình Minh, TP.Đồng Nai) nhưng vào tháng 7.2026 thì chị A. chủ động chia tay.
Chiều 2.9, trong lúc nhậu với một nhóm bạn, Đức Anh khóc, kể chuyện bị chia tay và nảy sinh ý định giết bạn gái để trả thù thì được nhóm bạn can ngăn.
Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi tan nhậu, Đức Anh nói dối đi đòi nợ và nhờ một người bạn trong nhóm chở đi (nhưng thật ra là tới nhà người yêu cũ).
Trước khi đi, Đức Anh bảo người bạn chở về phòng trọ lấy đồ (không nói rõ đồ gì). Tại đây, Đức Anh lấy 1 cây kiếm Nhật và 1 con dao thái lan giấu trong người.
Theo chỉ dẫn, người bạn chở Đức Anh đến nhà chị A. và chạy quanh nhà khoảng 3 lần. "Sau khi quan sát, Nguyễn Đức Anh thấy có thể leo từ nhà hàng xóm để vào nhà người yêu cũ", kết luận điều tra nêu.
Lúc này, thấy ông Đ.V.R (ba của chị A.) đi làm về, Đức Anh nói "Để tao thịt ông này, ông này là cha của thằng thiếu nợ tao". Tuy nhiên, người bạn đã can ngăn và chở Đức Anh về phòng trọ, rồi chạy về nhà.
Đến khoảng 0 giờ ngày 3.9, Đức Anh một mình đi xe máy quay lại nhà người yêu cũ. Tại đây, Đức Anh trèo lên mái nhà cạy ô cửa giếng trời để đột nhập vào trong, thì bị ông Đ.V.R phát hiện.
Các nạn nhân không quen biết, không mâu thuẫn với hung thủ
Không vào được nhà người yêu cũ, Nguyễn Đức Anh trèo qua mái nhà của anh N.V.Q (40 tuổi, nằm sát vách) rồi mở cửa tầng 2 đột nhập vào nhà đi xuống cầu thang.
Lúc đi xuống tầng trệt thì Đức Anh thì gặp anh N.V.Q. Anh Q. hỏi "ai vậy" nhưng Đức Anh không trả lời và lao vào tấn công.
Anh N.V.Q bỏ chạy xuống bếp và cầm một con dao (loại chặt xương) để chống trả nhưng bị rớt dao. Đức Anh nhặt lấy và đuổi chém.
Lúc này chị H.T.M (36 tuổi vợ anh Q.) thức dậy, chạy ra mở cửa cổng kêu cứu rồi quay vào nhà hỗ trợ.
Trong lúc đuổi chém anh N.V.Q, Đức Anh phát hiện chị H.T.M và đâm một dao vào người. Sau đó tiếp tục đuổi anh Q. chạy ra đường, chém nạn nhân gục ngã.
Nghĩ nạn nhân đã chết, Đức Anh quay lại nhà với mục đích tìm những người còn lại trong nhà anh Q. để giết, bịt đầu mối. Tại phòng ngủ, Đức Anh thấy chị H.T.M nằm gục xuống trước cửa. Bên trong 2 cháu là N.T.H (11 tuổi) và N.N.H (hơn 1 tuổi) đang nằm ngủ. Hung thủ đã dùng dao sát hại cả hai cháu.
Nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến hiện trường bắt giữ Nguyễn Đức Anh. Tại cơ quan điều khai, hung thủ khai nhận không quen biết và cũng không có mâu thuẫn với các nạn nhân.
Sau khi được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện, người chồng đã qua cơn nguy kịch, hiện đang phục hồi sức khỏe.
Đưa thi thể 3 mẹ con về quê ở Nghệ An để an táng
Chiều 4.9, thi thể của 3 mẹ con trong vụ thảm án ở Đồng Nai đã được người thân đưa lên xe chở về quê Nghệ An để an táng. Rất đông hàng xóm, đồng nghiệp đã đến đưa tiễn. Chính quyền địa phương cũng cử lực lượng công an đến hỗ trợ công tác an ninh trật tự.
Theo gia đình nạn nhân, anh N.V.Q và vợ đều quê Nghệ An. Cả hai vào miền Nam làm việc và quen biết nhau tại đây, rồi nên duyên vợ chồng, hai người có với nhau 2 người con: cháu trai 11 tuổi và bé gái hơn 1 tuổi.
Sau khi vụ thảm án xảy ra, ba của anh N.V.Q ở ngoài quê cùng nhiều người thân khác tức tốc vào Đồng Nai lo hậu sự cho con dâu và 2 cháu nội. Mọi người bàn bạc và thống nhất đưa thi thể 3 mẹ con chị H.T.M về quê an táng.
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