Kết luận điều tra vụ thảm án ở Đồng Nai

Liên quan vụ thảm án ở Đồng Nai, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND đề nghị truy tố Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP.Đồng Nai) về tội "giết người" và "sử dụng vũ khí quân dụng".

Bị can Nguyễn Đức Anh ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Đi quanh nhà bạn gái 3 lần để nghiên cứu cách đột nhập

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Đức Anh có quan hệ tình cảm với chị Đ.T.P.A (17 tuổi, ở xã Bình Minh, TP.Đồng Nai) nhưng vào tháng 7.2026 thì chị A. chủ động chia tay.

Chiều 2.9, trong lúc nhậu với một nhóm bạn, Đức Anh khóc, kể chuyện bị chia tay và nảy sinh ý định giết bạn gái để trả thù thì được nhóm bạn can ngăn.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi tan nhậu, Đức Anh nói dối đi đòi nợ và nhờ một người bạn trong nhóm chở đi (nhưng thật ra là tới nhà người yêu cũ).

Trước khi đi, Đức Anh bảo người bạn chở về phòng trọ lấy đồ (không nói rõ đồ gì). Tại đây, Đức Anh lấy 1 cây kiếm Nhật và 1 con dao thái lan giấu trong người.

Cơ quan tố tụng tiến hành thực hiện điều tra vụ án ẢNH: VIỆN KSND TP.ĐỒNG NAI

Theo chỉ dẫn, người bạn chở Đức Anh đến nhà chị A. và chạy quanh nhà khoảng 3 lần. "Sau khi quan sát, Nguyễn Đức Anh thấy có thể leo từ nhà hàng xóm để vào nhà người yêu cũ", kết luận điều tra nêu.

Lúc này, thấy ông Đ.V.R (ba của chị A.) đi làm về, Đức Anh nói "Để tao thịt ông này, ông này là cha của thằng thiếu nợ tao". Tuy nhiên, người bạn đã can ngăn và chở Đức Anh về phòng trọ, rồi chạy về nhà.

Đến khoảng 0 giờ ngày 3.9, Đức Anh một mình đi xe máy quay lại nhà người yêu cũ. Tại đây, Đức Anh trèo lên mái nhà cạy ô cửa giếng trời để đột nhập vào trong, thì bị ông Đ.V.R phát hiện.

Các nạn nhân không quen biết, không mâu thuẫn với hung thủ

Không vào được nhà người yêu cũ, Nguyễn Đức Anh trèo qua mái nhà của anh N.V.Q (40 tuổi, nằm sát vách) rồi mở cửa tầng 2 đột nhập vào nhà đi xuống cầu thang.

Lúc đi xuống tầng trệt thì Đức Anh thì gặp anh N.V.Q. Anh Q. hỏi "ai vậy" nhưng Đức Anh không trả lời và lao vào tấn công.

Anh N.V.Q bỏ chạy xuống bếp và cầm một con dao (loại chặt xương) để chống trả nhưng bị rớt dao. Đức Anh nhặt lấy và đuổi chém.

Lúc này chị H.T.M (36 tuổi vợ anh Q.) thức dậy, chạy ra mở cửa cổng kêu cứu rồi quay vào nhà hỗ trợ.

Nguyễn Đức Anh được đưa tới hiện trường để thực nghiệm điều tra ẢNH: VIỆN KSND TP.ĐỒNG NAI

Trong lúc đuổi chém anh N.V.Q, Đức Anh phát hiện chị H.T.M và đâm một dao vào người. Sau đó tiếp tục đuổi anh Q. chạy ra đường, chém nạn nhân gục ngã.

Nghĩ nạn nhân đã chết, Đức Anh quay lại nhà với mục đích tìm những người còn lại trong nhà anh Q. để giết, bịt đầu mối. Tại phòng ngủ, Đức Anh thấy chị H.T.M nằm gục xuống trước cửa. Bên trong 2 cháu là N.T.H (11 tuổi) và N.N.H (hơn 1 tuổi) đang nằm ngủ. Hung thủ đã dùng dao sát hại cả hai cháu.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến hiện trường bắt giữ Nguyễn Đức Anh. Tại cơ quan điều khai, hung thủ khai nhận không quen biết và cũng không có mâu thuẫn với các nạn nhân.

Sau khi được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện, người chồng đã qua cơn nguy kịch, hiện đang phục hồi sức khỏe.