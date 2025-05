Kết luận thanh tra nêu nhiều vi phạm tuyển sinh tại 2 trường ĐH y dược

Trường ĐH Y dược Hải Phòng ảnh: hpmu

Thanh tra Bộ GD-ĐT công bố kết luận thanh tra công tác tuyển sinh, đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo với 2 trường ĐH khối ngành sức khỏe: Trường ĐH Y dược Hải Phòng và Trường ĐH Võ Trường Toản. Bên cạnh kết quả đạt được, kết luận thanh tra chỉ ra những thiếu sót và vi phạm của 2 trường trong các hoạt động trên.

Trường ĐH Y dược Hải Phòng: Tuyển vượt chỉ tiêu nhiều ngành

Theo báo cáo của Trường ĐH Y dược Hải Phòng, tổng số giảng viên cơ hữu của trường có 454 người, được phép đào tạo 7 ngành trình độ ĐH, 8 ngành thạc sĩ và 4 ngành tiến sĩ. Quy mô đào tạo đến tháng 11.2024 là hơn 8.300 người.

Theo kết luận thanh tra, năm 2023 trường tuyển vượt chỉ tiêu liên thông chính quy trình độ ĐH ngành dược (trường tự xác định 6,7% nhưng đạt 57% so với chỉ tiêu được xác định theo quy định). Trường cũng vượt chỉ tiêu liên thông vừa làm vừa học ngành điều dưỡng (trường tự xác định 5% nhưng đạt 55% so với chỉ tiêu được xác định theo quy định).

Năm 2024, trường tuyển sinh trình độ ĐH chính quy lĩnh vực sức khỏe vượt 10,4% so với chỉ tiêu tự xác định; đạt 64,2% so với quy định về xác định chỉ tiêu. Ngành điều dưỡng liên thông vừa làm vừa học vượt 12,5% so với chỉ tiêu trường tự xác định nhưng đạt 62% so với chỉ tiêu được xác định theo quy định.

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng chỉ ra, nội dung môn pháp luật của chương trình đào tạo cử nhân điều dưỡng, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ, xét nghiệm y học, bác sĩ răng-hàm-mặt được trường lồng ghép vào chương trình học các môn giáo dục đại cương khi xây dựng chương trình đào tạo là không đúng quy định.

Trên cơ sở đó, thanh tra Bộ GD-ĐT kiến nghị Trường ĐH Y dược Hải Phòng rà soát, xây dựng phương án, lộ trình bổ sung đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm bảo điều kiện chuẩn chương trình đào tạo theo quy định. Đồng thời, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo các ngành bảo đảm kiến thức giáo dục đại cương bắt buộc bao gồm các môn theo quy định hiện hành.

Trường ĐH Võ Trường Toản: 3 ngành không bảo đảm đội ngũ, phải chấm dứt đào tạo

Theo báo cáo của Trường ĐH Võ Trường Toản, thời điểm tháng 9.2024 trường có 414 cán bộ giảng viên, được phép đào tạo 11 ngành trình độ ĐH với quy mô sinh viên ĐH là 3.205 người.

Cụ thể, chương trình đào tạo ngành y khoa và ngành dược trình độ ĐH bố trí học phần pháp luật tại khối kiến thức cơ sở ngành là chưa đúng cấu trúc theo quy định.

Các ngành (thương mại điện tử, kinh doanh quốc tế, quản lý nhà nước) trình độ ĐH của trường không bảo đảm đội ngũ giảng viên cơ hữu để chủ trì tổ chức thực hiện chương trình đào tạo theo quy định. Ngày 10.8.2024, trường đã chấm dứt tuyển sinh đào tạo 3 ngành trên. Ngày 15.8.2024, trường đã thông báo về phương án đào tạo sinh viên khi chấm dứt tuyển sinh, đào tạo 3 ngành này. Có 10 sinh viên các khóa 15 và 16 bị ảnh hưởng, trường đã có quyết định cho phép 3 sinh viên thôi học và 7 sinh viên chuyển sang các ngành khác của trường.

Thanh tra Bộ GD-ĐT kiến nghị Trường ĐH Võ Trường Toản chấn chỉnh công tác quản lý. Cụ thể, thực hiện xác định chỉ tiêu, tổ chức tuyển sinh, tổ chức đào tạo theo đúng quy định hiện hành. Rà soát, có phương án bổ sung đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm bảo điều kiện chuẩn cơ sở đào tạo theo lộ trình quy định. Rà soát, báo cáo Vụ Giáo dục ĐH về phương án xử lý với số sinh viên các ngành chấm dứt hoạt động tuyển sinh, đào tạo theo quy định. Thanh tra cũng yêu cầu trường kiểm tra, rà soát hồ sơ và kết quả trúng tuyển của tất cả sinh viên trúng tuyển nhập học tại trường, kịp thời phát hiện vi phạm, xử lý theo quy định.