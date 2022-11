Kết nối cung cầu ổn định thị trường lao động

Do ảnh hưởng từ biến động của thị trường thế giới, đặc biệt là tình hình kinh tế, chính trị bất ổn ở một số nước châu Âu, một số doanh nghiệp (DN) gia công giày da, may mặc xuất khẩu gặp khó khăn, đơn hàng bị thiếu hụt buộc phải sắp xếp, tổ chức lại, giảm lao động. Trong năm 2022, có 26 DN thông báo cho người lao động thôi việc vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế với số lao động bị mất việc là 2.844 người trên tổng số 14.861 người lao động.

Về tình hình nhận trợ cấp thất nghiệp, 10 tháng năm 2022 có 128.647 người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp, tăng khoảng 27% so với cùng kỳ. Ông Lâm cho biết nhu cầu tuyển dụng lao động trong những tháng cuối năm cần khoảng 43.000 lao động, tập trung nhiều ở lĩnh vực thương mại dịch vụ, sản xuất tiêu dùng phục vụ dịp lễ tết. Về giải pháp, Sở LĐ-TB-XH cho rằng cần phải nhanh chóng hỗ trợ, kết nối để người lao động sớm có chỗ làm mới để ổn định đời sống thông qua việc tổ chức các sàn giao dịch việc làm, đẩy mạnh hoạt động tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm. Bên cạnh đó, kết nối các Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở LĐ-TB-XH với các tỉnh để giới thiệu việc làm cho lao động tỉnh muốn trở về quê làm việc.

Liên quan đến phương án xử lý bức tường ngăn cách giữa 2 khu dân cư cao cấp ven sông Sài Gòn là Vinhomes và Sài Gòn Pearl (Q.Bình Thạnh), ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ, Sở GTVT TP.HCM, thông tin bức tường hiện do Saigon Pearl quản lý. Vừa qua, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã giao Sở GTVT, Công an TP.HCM và UBND Q.Bình Thạnh phối hợp với các sở ngành liên quan làm việc với chủ đầu tư 2 dự án nêu trên để tổ chức giao thông hiệu quả, tránh ùn tắc khu vực này trong thời gian sửa chữa cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh.





Dự kiến, hôm nay (11.11), các cơ quan chức năng của TP.HCM sẽ làm việc với chủ đầu tư để rà soát lại pháp lý của bức tường, nếu phá dỡ phải nhận được sự đồng thuận của đơn vị đang quản lý trực tiếp. Quan điểm của Sở GTVT là cần có thêm phương án tổ chức giao thông tại khu vực nhằm tăng cường khả năng lưu thông, tạo thuận lợi cho người dân.