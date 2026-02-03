Kết nối nguồn lực y tế dự phòng: Long Châu, Viện Pasteur TP.HCM hợp tác chiến lược

Hai bên kỳ vọng gia tăng mô hình phòng bệnh chặt chẽ và hiệu quả, góp phần kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện và bền vững cho người dân Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS.BSCKII. Nguyễn Vũ Trung - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM - kỳ vọng lễ ký kết sẽ mở đầu cho các hoạt động trọng điểm, phát huy tối đa tiềm năng và kinh nghiệm y tế dự phòng của Viện để phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác. PGS. Vũ Trung đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các đơn vị của Viện phối hợp chặt chẽ để triển khai các hoạt động về đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, nghiên cứu khoa học, chuyên môn về y tế dự phòng, công nghệ thông tin và truyền thông cùng các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, nhằm cụ thể hóa biên bản ghi nhớ.

Hợp tác chiến lược giữa hệ thống Long Châu và Viện Pasteur TP.HCM gia tăng mô hình phòng bệnh chặt chẽ, hiệu quả cho cộng đồng

Bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng Giám đốc hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu - bày tỏ: "Chăm sóc y tế cần bắt đầu từ phòng ngừa, phát hiện sớm, giáo dục nâng cao nhận thức thường xuyên và từ những "điểm chạm y tế đầu tiên" gần dân nhất. Đây cũng là tinh thần được nêu rõ trong Luật Phòng bệnh đã được Quốc hội thông qua, nhất quán chuyển đổi từ tư duy "đáp ứng khám bệnh, chữa bệnh" sang "chủ động phòng bệnh", lấy phòng bệnh làm nền tảng. Bền bỉ với sứ mệnh "Vì một Việt Nam khỏe mạnh", với thế mạnh nguồn lực và công nghệ, Long Châu cam kết phối hợp chặt chẽ và dài hạn với Viện Pasteur TP.HCM, đưa các chương trình tầm soát, khám sức khỏe và dịch vụ y tế chất lượng - an toàn - minh bạch đến gần hơn với cộng đồng. Hành trình này không chỉ ở đô thị lớn mà cả những địa phương khó khăn; hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc y tế, bình đẳng hóa cơ hội cho mọi người dân".

Tiếp nối tinh thần hợp tác, bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu - chia sẻ: "Long Châu sẽ đồng hành cùng Viện Pasteur TP.HCM trong ứng dụng công nghệ, với tinh thần làm nhanh, làm chuẩn, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI và nâng cao năng suất lao động. Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ chuyên môn từ Viện Pasteur TP.HCM, Long Châu sẽ tiếp tục phát huy vai trò "cánh tay nối dài" trong công tác truyền thông y tế và chăm sóc sức khỏe, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng."

PGS.TS.BSCKII. Nguyễn Vũ Trung - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM.

Hợp tác giữa Long Châu và Viện Pasteur TP.HCM đánh dấu bước tiến kết nối nguồn lực y tế công - tư nâng cao mô hình phòng bệnh bền vững, trong đó người dân là trung tâm. Bản ghi nhớ hợp tác tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ giúp nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh kết nối chuyên môn, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế; hỗ trợ thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm; phối hợp tổ chức các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng; và hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học.

Cụ thể, với thế mạnh về công nghệ, Long Châu sẽ đồng hành cùng Viện Pasteur TP.HCM phát triển và ứng dụng AI, hướng đến tối ưu hóa quy trình vận hành, hỗ trợ tích cực cho công tác nghiên cứu, giám sát dịch tễ, góp phần xây dựng năng lực số bền vững cho hệ thống y tế dự phòng.

Đội ngũ chuyên gia hàng đầu từ Viện Pasteur TP.HCM và Long Châu sẽ cùng tổ chức nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu, cập nhật các kiến thức chuyên môn, chuẩn hóa quy trình an toàn tiêm chủng, xét nghiệm và tư vấn chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ và cán bộ y tế. Trong đó, Viện Pasteur TP.HCM đóng vai trò cố vấn chuyên môn. Long Châu với thế mạnh mạng lưới hơn 2.400 nhà thuốc, hơn 200 trung tâm tiêm chủng cùng đội ngũ 20.000 chuyên viên y tế và nền tảng công nghệ sẽ đồng bộ quy trình phòng ngừa, phát hiện bệnh từ sớm, từ xa.

Bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu

Đặt người dân là trọng tâm, Long Châu cùng Viện Pasteur TP.HCM cùng tổ chức chuỗi chương trình thiện nguyện và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Các hoạt động hướng tới hỗ trợ người bệnh trong xét nghiệm, tầm soát và nâng cao sức khỏe, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí và tạo điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Long Châu cam kết đồng hành xuyên suốt trong các hoạt động cùng Viện Pasteur TP.HCM

Một nội dung quan trọng khác là tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học và mở rộng kết nối quốc tế. Cụ thể, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học… tạo điều kiện để cán bộ, chuyên gia và nhà khoa học tham gia trao đổi học thuật trong và ngoài nước. Thông qua mạng lưới đối tác quốc tế rộng khắp của Viện và Long Châu, các chương trình hợp tác với bệnh viện, trường đại học y dược hàng đầu sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ.

Trong ngày, lãnh đạo Viện Pasteur TP.HCM cùng đoàn đại biểu Long Châu đã tham quan viện nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm về y tế dự phòng

Hợp lực cùng đơn viện nghiên cứu khoa học có uy tín hơn trăm năm, Long Châu thắt chặt cam kết đồng hành lâu dài, chung tay xây dựng hệ sinh thái dự phòng và chăm sóc toàn diện. Từ kết nối công nghệ, phát triển chuyên môn y khoa đến lan tỏa trách nhiệm xã hội, đây là bước đi nhất quán của doanh nghiệp trên hành trình vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

