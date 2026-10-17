Kết nối tri thức Việt - Đức vì tương lai hệ thống y tế Việt Nam

Diễn đàn hướng tới một không gian trao đổi khoa học và chuyên môn giữa các cựu học viên, cựu nghiên cứu sinh nhận học bổng DAAD, các nhà khoa học, bác sĩ, giảng viên, nhà quản lý chuyên môn và các tổ chức đối tác của Việt Nam và Đức. Diễn đàn do Mạng lưới người Việt du học tại Đức (VADA) khởi xướng, tổ chức cùng Trường đại học HUTECH. Chương trình được Cơ quan Trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) hỗ trợ kinh phí.

Đối thoại chuyên môn Việt - Đức và những thách thức của hệ thống y tế

Ngày 16.10 diễn đàn tập trung vào các thách thức lâm sàng và nguồn lực, nghiên cứu mới nhất về biến đổi khí hậu lên lao động ngoài trời với các chủ đề như ung thư biểu mô tế bào gan, già hóa khỏe mạnh và chăm sóc người bệnh sa sút trí tuệ, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dược sĩ cộng đồng. Ba diễn đàn khoa học chuyên đề được tổ chức song song, xoay quanh biến đổi khí hậu và sức khỏe cộng đồng; dinh dưỡng, sức khỏe toàn cầu và già hóa khỏe mạnh; y học tái tạo và các liệu pháp điều trị mới.

Một điểm nhấn của ngày thứ nhất là Đối thoại lãnh đạo DAAD Alumni Việt Nam, tạo không gian để các cựu học viên DAAD thuộc nhiều lĩnh vực chia sẻ kinh nghiệm về tri thức, lãnh đạo, kết nối mạng lưới và hợp tác Việt - Đức vì phát triển bền vững. Hoạt động này phản ánh vai trò cốt lõi của mạng lưới alumni: duy trì kết nối lâu dài, chia sẻ tri thức và mở rộng hợp tác giữa các cá nhân, trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện, doanh nghiệp và tổ chức xã hội.

Tương lai hệ thống y tế Việt Nam - Từ thách thức đến hành động

Ngày thứ hai tiếp tục với các chủ đề về chiến lược chăm sóc mắt trong kỷ nguyên số, vai trò của xét nghiệm trong tầm soát và phát hiện sớm bệnh, tác động của môi trường và các dấu hiệu khởi phát sớm bệnh Parkinson. Phiên bàn tròn "Tương lai hệ thống y tế Việt Nam - Từ thách thức đến hành động" quy tụ các chuyên gia Việt Nam và Đức để tổng hợp những điểm chính của diễn đàn, trao đổi về khả năng ứng dụng trong thực tiễn và gợi mở các hướng hợp tác tiếp theo.

Phát huy mạng lưới DAAD Alumni

Diễn đàn VADA NEXT 2026 đề cao sự tham gia chủ động của DAAD Alumni, kết nối mạng lưới và hợp tác lâu dài giữa cộng đồng alumni với các cơ sở khoa học, giáo dục, y tế và các đối tác liên quan.

Diễn đàn VADA NEXT 2026 hướng tới kết nối tri thức khoa học với nhu cầu thực tiễn, thúc đẩy trao đổi chuyên môn có trách nhiệm và tạo thêm cơ hội hợp tác phục vụ cộng đồng. Diễn đàn tạo không gian để các chuyên gia Đức và Việt Nam chia sẻ bằng chứng, kinh nghiệm và các cách tiếp cận khoa học có thể tham khảo trong thực tiễn.