‘Kết nối và Đồng hành cùng Phụ nữ Việt Nam’ qua sản phẩm Saforelle của Biocodex

Chương trình họp báo tại khách sạn Novotel, TP.HCM vào sáng 20.10 trong không gian ấm cúng, sang trọng, với phần giới thiệu tâm huyết của ông David Fontana - Tổng giám đốc Biocodex Việt Nam, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương về chiến lược và sứ mệnh mà Biocodex mong muốn thực hiện tại Việt Nam - quốc gia mà vai trò của phụ nữ được khẳng định trong mọi lĩnh vực cuộc sống và chị em cũng cởi mở hơn trong việc nâng cao kiến thức về sức khỏe phụ khoa.

Ông David Fontana - Tổng giám đốc Biocodex Việt Nam, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ sứ mệnh nâng cao kiến thức về sức khỏe phụ khoa cho phụ nữ Việt thông qua chiến dịch

Kết nối - Đồng hành cùng Phụ nữ Việt Nam

Mục tiêu của chiến dịch không chỉ truyền thông mà còn trao quyền thực sự, đưa kiến thức chuẩn thành thói quen hằng ngày để mỗi phụ nữ tự tin, kiêu hãnh với vẻ đẹp và sức khỏe của mình.

Về phía đại diện Biocodex Việt Nam, bà Mary Pauline - Giám đốc Tiếp thị ngành hàng sức khỏe phụ nữ và ông Valcke Olivier - Giám đốc Viện vi sinh vật, Tập đoàn Biocodex đã có những chia sẻ đầy tâm huyết và ý nghĩa bởi chính những số liệu nghiên cứu về kiến thức phụ khoa tại Việt Nam, và phân tích tầm quan trọng của hệ vi sinh khỏe mạnh, quyết định đến sự tự tin, sức khỏe sinh sản của phụ nữ.

Bà Mary Pauline - Giám đốc Tiếp thị ngành hàng sức khỏe phụ nữ

Ông Valcke Olivier - Giám đốc Viện vi sinh vật, Tập đoàn Biocodex

"Kết nối & Đồng hành": Từ tri thức đến thói quen

Chiến dịch "Saforelle - Kết nối & Đồng hành cùng Phụ nữ Việt Nam" của Biocodex gồm 3 mũi nhọn:

Hội thảo khoa học cho chuyên gia y tế

Cập nhật bằng chứng mới về cân bằng vi sinh, quản lý kích ứng âm hộ - âm đạo; trao đổi phác đồ chăm sóc theo giai đoạn cuộc đời; chuẩn hóa ngôn ngữ tư vấn để người dùng dễ hiểu, dễ thực hành thành thói quen chuẩn.

Hoạt động trải nghiệm, nâng cao kiến thức cho phụ nữ

Quy trình 5 bước chăm "nàng" đúng - đủ - dịu êm; đối thoại cởi mở về thói quen sau vận động thể thao, trong kỳ kinh, sau quan hệ; hướng dẫn nhận diện tín hiệu cần đi khám. Không chỉ "biết qua", phụ nữ được "chăm chuẩn" qua những chia sẻ cởi mở, cụ thể trong và sau chiến dịch.

Phụ nữ Việt hôm nay: độc lập, hiểu biết và yêu bản thân

Khảo sát tại Việt Nam ghi nhận phần lớn Phụ nữ Việt chỉ nắm kiến thức ở mức cơ bản về sức khỏe vùng kín và chị em mong muốn được cập nhật sâu hơn các thông tin từ chuyên gia Sản phụ khoa. Bức tranh đó cho thấy nhu cầu thiết thực trong chuẩn hóa tri thức, chuẩn hóa hành vi và chuẩn hóa giải pháp an toàn. Thông qua chương trình những thắc mắc đã được giải đáp rất cụ thể về sức khỏe phụ khoa, bên cạnh đó tác động tích cực mà Biocodex, thông qua sản phẩm vệ sinh Saforelle mang lại cho các chị em.

Lê Thị Mỹ Linh – Á hậu Doanh nhân Việt Nam 2025 một trong những nữ doanh nhân trẻ và năng động đặt câu hỏi cho bà Mary Pauline bí quyết chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần trong nhịp sống bận rộn, để luôn tự tin và xinh đẹp

Chiến dịch của Saforelle - Vì "nàng" xứng đáng được yêu chiều đúng chuẩn

Chiến dịch của Saforelle có tính lan tỏa kéo dài và hiệu quả khi cung cấp những cập nhật mới nhất về sức khỏe phụ khoa, hỗ trợ các công cụ tư vấn, Việt ngữ các tài liệu, kiến thức, bài nghiên cứu, tăng hiểu biết cho chị em ở mọi lứa tuổi. Ông Olivier - đại diện Viện vi sinh vật của Biocodex cũng nhấn mạnh không chỉ phụ nữ độ tuổi sinh sản, mà sức khỏe 'nàng' nên được cả nam giới và các bé gái quan tâm nhiều hơn. Chủ đề sức khỏe phụ khoa càng được trao đổi cởi mở, càng tăng sự tự tin và chất lượng sống cho chị em, ở mọi độ tuổi. Sức mạnh của chiến dịch sẽ nâng cao ý thức về sức khỏe sinh sản, được truyền đạt đầy đủ và cởi mở, từ người bà, người mẹ đến con cái trong mỗi gia đình, cho đến các tổ chức xã hội và toàn cộng đồng.

Vì một nửa thế giới là phái đẹp, Biocodex mong muốn thực thi chiến dịch thường xuyên, lâu dài để chung tay cùng cộng đồng phái đẹp tạo nên sự thay đổi lớn, hãy để mỗi chúng ta là một đại sứ lan tỏa tầm quan trọng của kiến thức chăm sóc 'nàng'.

Thông qua Biocodex Microbiota Institute & Foundation cùng Saforelle, với 3 yếu tố cốt lõi: Khoa học, Đổi mới, Cam kết xã hội, trong đó lấy giáo dục làm trọng tâm cho giới chuyên môn và cộng đồng, cung cấp giải pháp an toàn, hiệu quả,thúc đẩy nghiên cứu khoa học về sức khỏe vùng kín và lan tỏa một cách đầy đủ cho tất cả phụ nữ.

Theo định hướng chiến lược của ông David Fontana, trong dịp ra mắt chiến dịch của Saforelle nhân ngày đặc biệt tôn vinh chị em 20.10, Biocodex cam kết sẽ trở thành đối tác đáng tin cậy nhất trong chăm sóc sức khỏe vùng kín tại Việt Nam, trao quyền cho triệu triệu phụ nữ "hiểu sâu - chọn đúng - chăm chuẩn", cùng chị em kiêu hãnh mỗi ngày.

Khi bạn đối xử với "nàng" bằng sự tôn trọng và hiểu biết, nét rạng rỡ sẽ tự nhiên thể hiện. Saforelle - nhãn hàng thuộc Biocodex - cụ thể hóa triết lý "khoa học tôn trọng tự nhiên" qua công thức làm sạch dịu nhẹ, đặt chiết xuất rễ ngưu bàng làm trái tim sản phẩm. Nổi bật với "Công thức 4 KHÔNG": pH phù hợp; độ dung nạp cao; kiểm nghiệm dưới giám sát phụ khoa - da liễu. Triết lý "dịu mà chuẩn" giúp tôn trọng hệ vi sinh tự nhiên của "nàng", tạo nền tảng cho một vùng kín khỏe mạnh, cân bằng và dịu êm. Thông tin chi tiết tham khảo về sản phẩm Saforelle tại Website: https://vn.saforelle.com/



