Kết nối với TP.HCM, cơ hội nào cho bất động sản ở vùng phụ cận?

Theo dữ liệu mới nhất từ Batdongsan, sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, sự quan tâm đến bất động sản đã tăng trở lại. Tính từ ngày mùng 2 tết, lượng tìm kiếm bất động sản trên toàn quốc đã tăng mạnh và duy trì đà tăng, đến mùng 10 tết tăng đến 124% so với một tuần trước tết. Trong tháng 1 năm nay, nhu cầu tìm kiếm bất động sản bán trên toàn quốc đã tăng đến 66% so với cùng kỳ năm 2023, và lượng tin đăng bán bất động sản cũng tăng 52%.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang dần "ấm" trở lại, các nhà môi giới, sàn giao dịch và chủ đầu tư đang nhanh chóng khởi động các chiến dịch kinh doanh để tận dụng cơ hội từ sự quay trở lại của người mua. Tín hiệu tích cực đã bắt đầu xuất hiện tại các khu vực ven TP.HCM, nơi đang chứng kiến sự đẩy mạnh trong việc phát triển hạ tầng, đặc biệt là các tuyến đường kết nối với TP.HCM, Tây Nam bộ và Đông Nam bộ...

Huyện Đức Hòa - Long An thừa hưởng các tiện ích khu Tây TP.HCM

Tại Long An - địa phương giáp ranh với TP.HCM, cửa ngõ kết nối giữa hai vùng kinh tế trọng điểm Đông và Tây Nam bộ. Dữ liệu từ Batdongsan cho thấy, trong tháng cuối cùng của năm 2023, lượng tin rao bán nhà đất tại Long An đã tăng 28% so với tháng 11, và nhu cầu mua bất động sản cũng tăng 8%.

Nhiều chủ đầu tư đã lên kế hoạch kinh doanh và công bố thông tin dự án ra thị trường. Ví dụ như Khu đô thị LA Home (Lương Hòa, Bến Lức) của Prodezi Long An, Khu đô thị Eco Retreat (Thanh Phú, Bến Lức) của Ecopark, và Khu đô thị Hậu Nghĩa - Đức Hòa (Đức Hòa) của Vinhomes... Các dự án này có quy mô từ 100 đến 200 ha, được quy hoạch bài bản và có cơ cấu sản phẩm đa dạng, đồng thời đón đầu tiềm năng tăng trưởng của địa phương này.

Đường Vành đai 3 có 7 km qua Long An, trong khu Vành đai 4 có hơn 70 km

Đồ họa: Khánh Hoàng

Về dài hạn, Long An vẫn là thị trường đầu tư nhiều tiềm năng, nhờ vào động lực từ hạ tầng đồng bộ và kết nối ngày càng tốt hơn với TP.HCM và các khu vực lân cận, cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp. Tỉnh này đã liên tục đầu tư mở rộng và nâng cấp các đường tỉnh, quốc lộ quan trọng và dành nhiều nguồn lực để hoàn thiện 6 trục phát triển kinh tế, bao gồm Vành đai 3 - Vành đai 4 TP.HCM, quốc lộ 50B, song hành quốc lộ 62, Mỹ Quý Tây - Lương Hòa - Bình Chánh, quốc lộ N1, Đức Hòa... Long An cũng đã tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào phát triển các khu công nghiệp quy mô lớn. Với tầm nhìn đến năm 2050, Long An được kỳ vọng sẽ trở thành tỉnh công nghiệp phát triển hàng đầu của cả nước, đóng vai trò quan trọng trong cực tăng trưởng kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đáp ứng nhu cầu đa dạng của người mua, Long An đã phát triển đa dạng loại hình sản phẩm, không chỉ có dự án đất nền lẻ mà còn bao gồm các phân khúc căn hộ và biệt thự hạng sang. Các sản phẩm nhà phố, biệt thự tại Long An có ưu thế giá "mềm" hơn so với các thị trường lân cận TP.HCM, thu hút cả người dân địa phương và khách hàng từ TP.HCM, các tỉnh lân cận về mua ở hoặc đầu tư cho thuê. Cụ thể, giá nhà tại Long An vào khoảng 8,6 tỉ đồng, theo Batdongsan, trong khi ở Đồng Nai có thể lên đến 62,2 tỉ đồng một căn, TP.HCM khoảng 61,1 tỉ đồng, và Bình Dương đạt mức 14,8 tỉ đồng.

Về dài hạn, thị trường Long An đang có lợi thế hơn các khu vực khác nhờ tính ổn định, bền vững và cung cấp nguồn cung phù hợp. Trong bối cảnh tâm lý đầu tư bất động sản chưa thực sự phục hồi, thị trường nào đảm bảo tính an toàn về thanh khoản cũng như ổn định về giá sẽ được người mua ở thực và nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn".

Nhiều chuyên gia bất động sản nhận định, thị trường bất động sản đã qua giai đoạn khó khăn nhất và có thể quý 1/2023 là "vùng đáy" của thị trường bất động sản. "Mức độ khó khăn có xu thế giảm dần theo thời gian, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, thể hiện rõ nét tại thị trường bất động sản TP.HCM", đại diện Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết.

Nhìn về triển vọng thị trường trong thời gian tới, đại diện CBRE Việt Nam cho biết: "Mặt bằng lãi suất đang theo hướng bình ổn trở lại, trong khi đó các yếu tố về chính sách và pháp lý đang trong lộ trình sửa đổi và thông qua, đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất sẽ góp phần khiến niềm tin thị trường được cải thiện, từ đó giúp thị trường phục hồi trong năm nay".