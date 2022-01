Kết quả bốc thăm U.19 quốc gia: duyên nợ HAGL vs Hà Nội, Nutifood vs SLNA

Hôm nay tại Hà Nội, Ban tổ chức giải U.19 quốc gia tiến hành bốc thăm vòng loại tạo nên những cuộc chạm trán hứa hẹn hấp dẫn. Nguyên tắc bốc thăm các đội cùng khu vực địa lý sẽ chia đều vào các bảng, các đội ở cùng tỉnh hoặc thành phố sẽ không cùng bảng, các đội ở cùng hạng đấu (V- League, hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba, Trung tâm đào tạo trẻ...) sẽ được chia đều vào các bảng. Hạn chế tối đa các đội ở khu vực Hà Nội đến các địa phương khác, đội đại diện đơn vị đăng cai sẽ mang mã số 1.

Kết quả bốc thăm như sau: bảng A gồm Viettel, Bình Định, PVF, Đắk Lắk, Vĩnh Phúc; bảng B gồm Nam Định, SLNA, Phú Thọ, TT-Huế, Nutifood; bảng C gồm Hà Nội, HAGL, CAND, Khánh Hòa, Lâm Đồng; bảng D gồm Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên; bảng E gồm TP.HCM, B. Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh; bảng F gồm Bình Phước, Sài Gòn, Cần Thơ, Đồng Tháp, Đồng Nai, An Giang.

Kết quả này tạo nên những cặp đấu duyên nợ như ở giải U.21 quốc gia 2021 hồi tháng 12 vừa qua như Viettel gặp PVF, Học viện Nutifood gặp SLNA, Hà Nội gặp HAGL.





Vòng loại U.19 quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 15.2 theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn ra 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng chung kết (12 đội). Các bảng A, B, C, D sẽ diễn ra tại Hà Nội và Hưng Yên; bảng E diễn ra ở TP.HCM và bảng F diễn ra tại Bình Phước.

PVF là đương kim vô địch U.19 quốc gia trong khi Học viện Nutifood với thành phần nòng cốt thuộc lứa tuổi U.19 là đương kim vô địch U.21 quốc gia nên trở thành ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch giải U.19. Cạnh tranh với 2 đối thủ này là các lò đào tạo Hà Nội, Viettel, SLNA, HAGL.