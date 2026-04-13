Kết quả công tác chính trị, tư tưởng là tiêu chí bắt buộc đánh giá cán bộ

Sáng 13.4, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trình bày chuyên đề những nội dung cơ bản của Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trình bày nội dung Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. ẢNH: GIA HÂN

Chuyển mạnh từ "định hướng" sang "quy định bắt buộc"

Theo ông Trịnh Văn Quyết, Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu nâng tầm công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; nhấn mạnh kiên định nền tảng tư tưởng, chủ động đấu tranh bảo vệ Đảng trên mặt trận tư tưởng, lý luận, đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác chính trị, tư tưởng trong môi trường số.

Đại hội cũng khẳng định mục tiêu chiến lược là giữ vững sự thống nhất trong Đảng về tư tưởng, hành động, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ, tạo đồng thuận trong xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Song, theo ông Quyết, thực tế cho thấy công tác chính trị, tư tưởng vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị chưa vững vàng; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tự phê bình và phê bình chưa nghiêm túc.

Việc học tập, quán triệt nghị quyết ở một số nơi còn hình thức; công tác nắm, dự báo và xử lý có lúc, có nơi chưa kịp thời, nhất là trên không gian mạng; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn bị động, thiếu sắc bén.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy chưa đáp ứng yêu cầu; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn hạn chế.

Trước tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương khẳng định việc ban hành Quy định số 19 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng là yêu cầu khách quan, cấp thiết.

Ông Trịnh Văn Quyết nêu rõ, quy định đã chuyển mạnh từ "định hướng" sang "quy định bắt buộc", từ "khuyến khích" sang "ràng buộc trách nhiệm"; xác lập rõ nguyên tắc, nội dung, chủ thể, phương thức và cơ chế kiểm tra, giám sát; khắc phục căn bản tình trạng hành chính hóa trong công tác tư tưởng.

Đây cũng là lần đầu tiên công tác chính trị, tư tưởng được tiếp cận như một hệ thống quản trị, có mục tiêu, tiêu chí, được lượng hóa, đo lường, có kiểm soát và quy định trách nhiệm rõ ràng…

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 ẢNH: GIA HÂN

Tiêu chí bắt buộc trong đánh giá cán bộ và tổ chức đảng

Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương nhấn mạnh, để các nội dung tại quy định đạt hiệu quả, vấn đề quyết định chính là khâu tổ chức thực hiện - giữ vai trò then chốt, thước đo thực sự của quyết tâm chính trị.

Việc thực hiện không phải là lựa chọn mang tính tự nguyện, mà là nhiệm vụ chính trị bắt buộc đối với mọi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên.

Cấp ủy cấp trên có trách nhiệm tổ chức quán triệt cho cấp dưới; người đứng đầu chủ trì tổ chức học tập, quán triệt và đề cao trách nhiệm nêu gương trong quá trình thực hiện.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nắm vững nội dung cốt lõi, xác định rõ trách nhiệm, chuyển mạnh từ "học nghị quyết" sang "làm theo nghị quyết"; thực hiện nghiêm phương châm: "hiểu sâu - làm đúng - làm đến cùng - làm có kết quả".

Đồng thời, cấp ủy và người đứng đầu phải chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng; kịp thời định hướng, xử lý ngay từ cơ sở; ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để phát sinh "điểm nóng", không để bị động, bất ngờ.

Ông Trịnh Văn Quyết cũng lưu ý việc kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, xử lý nghiêm các vi phạm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỷ luật phát ngôn, nhất là trên không gian mạng.

Cùng đó là tích hợp chặt chẽ việc thực hiện quy định với toàn bộ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lấy kết quả công tác chính trị, tư tưởng làm tiêu chí bắt buộc trong đánh giá cán bộ và tổ chức đảng; gắn với quy hoạch, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ.

Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện phương thức công tác chính trị, tư tưởng theo hướng hiện đại, khoa học, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…