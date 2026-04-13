Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Kết quả công tác chính trị, tư tưởng là tiêu chí bắt buộc đánh giá cán bộ

Tuyến Phan - Văn Chung
13/04/2026 10:51 GMT+7

Quy định số 19 của Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng đã chuyển mạnh từ "định hướng" sang "quy định bắt buộc", từ "khuyến khích" sang "ràng buộc trách nhiệm".

Sáng 13.4, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trình bày chuyên đề những nội dung cơ bản của Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Kết quả công tác chính trị, tư tưởng là tiêu chí bắt buộc đánh giá cán bộ - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trình bày nội dung Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

ẢNH: GIA HÂN

Chuyển mạnh từ "định hướng" sang "quy định bắt buộc"

Theo ông Trịnh Văn Quyết, Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu nâng tầm công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; nhấn mạnh kiên định nền tảng tư tưởng, chủ động đấu tranh bảo vệ Đảng trên mặt trận tư tưởng, lý luận, đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác chính trị, tư tưởng trong môi trường số.

Đại hội cũng khẳng định mục tiêu chiến lược là giữ vững sự thống nhất trong Đảng về tư tưởng, hành động, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ, tạo đồng thuận trong xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Song, theo ông Quyết, thực tế cho thấy công tác chính trị, tư tưởng vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị chưa vững vàng; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tự phê bình và phê bình chưa nghiêm túc.

Việc học tập, quán triệt nghị quyết ở một số nơi còn hình thức; công tác nắm, dự báo và xử lý có lúc, có nơi chưa kịp thời, nhất là trên không gian mạng; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn bị động, thiếu sắc bén.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy chưa đáp ứng yêu cầu; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn hạn chế.

Trước tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương khẳng định việc ban hành Quy định số 19 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng là yêu cầu khách quan, cấp thiết.

Ông Trịnh Văn Quyết nêu rõ, quy định đã chuyển mạnh từ "định hướng" sang "quy định bắt buộc", từ "khuyến khích" sang "ràng buộc trách nhiệm"; xác lập rõ nguyên tắc, nội dung, chủ thể, phương thức và cơ chế kiểm tra, giám sát; khắc phục căn bản tình trạng hành chính hóa trong công tác tư tưởng.

Đây cũng là lần đầu tiên công tác chính trị, tư tưởng được tiếp cận như một hệ thống quản trị, có mục tiêu, tiêu chí, được lượng hóa, đo lường, có kiểm soát và quy định trách nhiệm rõ ràng…

- Ảnh 2.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 2

ẢNH: GIA HÂN

Tiêu chí bắt buộc trong đánh giá cán bộ và tổ chức đảng

Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương nhấn mạnh, để các nội dung tại quy định đạt hiệu quả, vấn đề quyết định chính là khâu tổ chức thực hiện - giữ vai trò then chốt, thước đo thực sự của quyết tâm chính trị.

Việc thực hiện không phải là lựa chọn mang tính tự nguyện, mà là nhiệm vụ chính trị bắt buộc đối với mọi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên.

Cấp ủy cấp trên có trách nhiệm tổ chức quán triệt cho cấp dưới; người đứng đầu chủ trì tổ chức học tập, quán triệt và đề cao trách nhiệm nêu gương trong quá trình thực hiện.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nắm vững nội dung cốt lõi, xác định rõ trách nhiệm, chuyển mạnh từ "học nghị quyết" sang "làm theo nghị quyết"; thực hiện nghiêm phương châm: "hiểu sâu - làm đúng - làm đến cùng - làm có kết quả".

Đồng thời, cấp ủy và người đứng đầu phải chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng; kịp thời định hướng, xử lý ngay từ cơ sở; ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để phát sinh "điểm nóng", không để bị động, bất ngờ.

Ông Trịnh Văn Quyết cũng lưu ý việc kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, xử lý nghiêm các vi phạm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỷ luật phát ngôn, nhất là trên không gian mạng.

Cùng đó là tích hợp chặt chẽ việc thực hiện quy định với toàn bộ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lấy kết quả công tác chính trị, tư tưởng làm tiêu chí bắt buộc trong đánh giá cán bộ và tổ chức đảng; gắn với quy hoạch, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ.

Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện phương thức công tác chính trị, tư tưởng theo hướng hiện đại, khoa học, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tin liên quan

'4 kiên định' về chính trị, tư tưởng: Giữ vững bản sắc để bứt phá

Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức và năng lực đảng viên chính là mấu chốt để giữ cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, củng cố niềm tin sâu sắc trong nhân dân về một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

Trịnh Văn Quyết ban tuyên giáo và dân vận trung ương chính trị tư tưởng Đại hội XIV của Đảng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận