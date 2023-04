CLB Khánh Hòa 1-3 CLB Công an Hà Nội: Cả sao đội tuyển và U.23 Việt Nam ghi bàn

Cuộc so tài với CLB Khánh Hòa lúc 17 giờ hôm nay 2.4 tại Cúp quốc gia 2023 là cơ hội để CLB Công an Hà Nội tìm lại mạch thắng, sau 3 trận liền toàn hòa và thua tại V-League. HLV Paulo Foiani tung ra sân đội hình mạnh nhất với Văn Hậu, Văn Đức, Văn Thanh, Xuân Nam, Trọng Long, cùng 3 ngoại binh Jhon Cley, Juvhel và Gustavo với tham vọng đánh bại đội chủ nhà.

CLB Công an Hà Nội ra sân với đội hình tối ưu CAHN FC

CLB Công an Hà Nội nhập cuộc với lối chơi tấn công chủ động sau tiếng còi khai cuộc. Các học trò của HLV Foiani cầm bóng 59%, liên tục dồn ép ở hai biên nhờ sự cơ động của Văn Hậu và Văn Thanh. Tuy nhiên, những đường mở bóng dài sang biên rồi tạt vào cho ngoại binh xử lý của đội khách không mang lại hiệu quả.

Ngoại trừ cú sút của Văn Đức ở phút thứ 10 đưa bóng dội xà ngang, CLB Công an Hà Nội chỉ có thêm 1 pha dứt điểm, đó là pha bật cao đánh đầu giữa hiệp của Văn Hậu. Sự bế tắc của CLB Công an Hà Nội cũng đến từ lối chơi phòng ngự hợp lý của chủ nhà Khánh Hòa.

Với đội hình lùi sâu, tập trung tranh chấp ở tuyến giữa, CLB Khánh Hòa có nhiều tình huống phản đòn đe dọa cầu môn của thủ thành Patrik Lê Giang, dù không nắm ưu thế kiểm soát bóng. Sau những cơ hội bị bỏ lỡ, CLB Khánh Hòa vượt lên dẫn trước ở phút 41. Đội trưởng Duy Thanh thực hiện pha vẩy má ngoài điệu nghệ ở cánh trái như đặt để Yago Ramos đệm bóng cận thành mở tỷ số.

CLB Khánh Hòa (áo xanh) phòng ngự phản công hợp lý KHÁNH HÒA FC

Sang hiệp 2, CLB Công an Hà Nội tràn đội hình lên để tìm bàn gỡ. Phút 55, Văn Hậu treo bóng thuận lợi để Gustavo đánh đầu, nhưng thủ môn Hoài Anh đã bay người cứu thua xuất thần. Dù vậy, Hoài Anh không thể ngăn cản cú đánh đầu của Văn Hậu ở phút 64 sau quả đá phạt gián tiếp chuẩn mực của Jhon Cley. Hậu vệ sinh năm 1999 di chuyển khôn ngoan rồi dứt điểm bằng đầu hiệu quả, đưa trận đấu trở lại thế quân bình.

Bàn gỡ hòa giúp CLB Công an Hà Nội chơi quyết tâm hơn. Phút 81, pha đấm bóng không tốt của thủ môn Hoài Anh đã tạo điều kiện cho Gia Hưng nâng tỷ số lên 2-1. 4 phút sau, Văn Đô đi bóng khéo léo vượt qua hậu vệ Khánh Hòa rồi dứt điểm góc hẹp, ấn định chiến thắng 3-1 cho CLB Công an Hà Nội. Đây là bàn đầu tiên của tuyển thủ U.23 Việt Nam cho CLB Công an Hà Nội ở mùa giải này.

Đánh bại CLB Khánh Hòa, CLB Công an Hà Nội đi tiếp tại Cúp quốc gia 2023.