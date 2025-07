Kết quả khiêm tốn hòa đàm Nga - Ukraine

Đàm phán chóng vánh

TASS hôm qua đưa tin phái đoàn Nga do Trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu và phái đoàn Ukraine do Thư ký Hội đồng An ninh và quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu đã có cuộc đàm phán tại TP.Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tối 23.7 (đầu ngày 24.7, giờ VN). Đây là vòng đàm phán trực tiếp thứ 3 giữa hai bên kể từ giữa tháng 5 và cuộc gặp lần này chỉ kéo dài khoảng 40 phút.

Vòng đàm phán thứ 3 giữa phía Nga (phải) và Ukraine (trái) tại Istanbul ẢNH: AFP

Ngay sau vòng đàm phán mới, ông Medinsky cho hay mỗi bên đã trao trả thêm 250 tù binh, hoàn thành cuộc trao trả 1.200 tù binh cho mỗi bên đã được nhất trí trước đó. Ông Medinsky cho biết thêm Moscow đã ngỏ lời trao trả thêm 3.000 thi thể binh sĩ Ukraine, và đề xuất một cuộc trao đổi tù binh mới, với ít nhất 1.200 người từ mỗi bên. Nga cũng đề xuất duy trì lệnh ngừng bắn kéo dài 24 hoặc 48 giờ để tạo điều kiện cho việc sơ tán binh sĩ bị thương và đưa các thi thể ra khỏi chiến trường.

Về phía Ukraine, ông Umerov nói rằng hai bên đã nhất trí tiến hành một cuộc trao đổi nhân đạo, theo The Kyiv Independent. Ông cho biết thêm Ukraine đã đề xuất tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin trước cuối tháng 8. Trong khi đó, ông Medinsky nói rằng còn quá sớm để thảo luận về vấn đề này, nhấn mạnh một cuộc gặp như thế sẽ chỉ chốt thỏa thuận chứ không phải là một diễn đàn để đàm phán.

Hai gói vũ khí mới

Chỉ ít giờ sau khi đàm phán kết thúc, giới chức ở Nga và Ukraine cáo buộc đối phương phóng máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ của nhau, theo Reuters. Phó thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng cuộc tấn công của Nga trong đêm vào tỉnh Odesa đã gây ảnh hưởng đến các cảng biển và tuyến giao thông. Trong khi đó, giới chức tại khu vực Krasnodar của Nga thông báo trên Telegram rằng các mảnh vỡ từ UAV rơi xuống đã trúng và làm chết một người ở quận Adler gần TP.Sochi.

Giữa lúc xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn, Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) ngày 23.7 thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã duyệt hai gói bán vũ khí nhằm tăng cường hệ thống phòng không và xe chiến đấu bọc thép của Ukraine. Cụ thể, gói thiết bị phòng không HAWK và dịch vụ bảo trì sẽ có giá 172 triệu USD, còn gói thiết bị và dịch vụ xe chiến đấu bộ binh Bradley có giá 150 triệu USD, theo AFP. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23.7 ca ngợi một thỏa thuận gần đây giữa Mỹ và NATO, theo đó các đồng minh châu Âu sẽ mua và chuyển vũ khí cho Ukraine. "Họ sẽ trả cho Mỹ 100% chi phí cho tất cả thiết bị quân sự, và phần lớn trong số đó sẽ được chuyển cho Ukraine", Reuters dẫn lời ông Trump.