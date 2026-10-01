Kết quả kiểm tra vụ việc cán bộ xã tụ tập ăn uống trong giờ hành chính

Ngày 1.10, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị cho biết đã có kết quả kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của công dân về việc cán bộ xã tụ tập ăn uống, sử dụng rượu, bia tại quán ăn trong giờ hành chính.

Trước đó, vào đầu tháng 9, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị tiếp nhận thông tin phản ánh của ông Vũ Ngọc Sơn (ở thôn Trung Đông, xã Hoàn Lão) về việc ông N.T.T (cán bộ lãnh đạo xã Đông Trạch), cùng ông Tr.A.T (một lãnh đạo Trường THCS Đông Trạch 1), và bà H.Th.G (một lãnh đạo Trường THCS Đông Trạch 2), tụ tập, ăn uống, sử dụng rượu bia tại quán N.S (ở thôn Bàu Bàng, xã Đông Trạch) trong giờ hành chính.

Theo phản ánh, thời điểm cụ thể vào lúc 11 giờ 15 phút, ngày 28.8 cùng hình ảnh đính kèm nội dung phản ánh.

Hình ảnh người dân ghi nhận cho rằng cán bộ xã Đông Trạch xuất hiện tại quán ăn trong giờ hành chính vào ngày 28.8 ẢNH: NGƯỜI DÂN PHẢN ÁNH

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện văn hóa công sở tỉnh Quảng Trị năm 2026 (Đoàn kiểm tra công vụ) đã kiểm tra, xác minh phản ánh của ông Vũ Ngọc Sơn.

Vào lúc 15 giờ 10 phút ngày 11.9, Đoàn kiểm tra công vụ đã đến trụ sở Đảng ủy xã Đông Trạch để gặp trao đổi với ông N.T.T, tuy nhiên khi đến nơi, phòng làm việc của ông T. đóng cửa. Liên lạc qua điện thoại ông cho biết đang trên đường vào làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đến 15 giờ 20 phút cùng ngày 11.9, đoàn tiếp tục đến kiểm tra tại trụ sở Trường THCS Đông Trạch 2, nơi bà H.Th.G làm việc. Qua trao đổi, bà G. khẳng định đã có mặt tại quán N.S (thôn Bàu Bàng) vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 28.8.

Tiếp đó, vào lúc 15 giờ 50 phút, đoàn đến kiểm tra tại trụ sở Trường THCS Đông Trạch 1, nơi ông Tr.A.T đang công tác. Qua trao đổi, ông Tr.A.T khẳng định đã có mặt tại quán nói trên vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 28.8. Cả bà G. và ông Tr.A.T đều có báo cáo giải trình sự việc.

Căn cứ nội dung phản ánh và hình ảnh đính kèm của công dân và qua trao đổi trực tiếp, Đoàn kiểm tra công vụ nhận thấy, các cán bộ, công chức, viên chức nói trên có tham gia bữa ăn trưa 28.8.

Theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, cả 3 trường hợp đều không thuộc diện UBND tỉnh quản lý. Để tiếp tục kiểm tra, xác minh làm rõ, xác định cụ thể có vi phạm các quy định trong khung giờ hành chính hay không, Đoàn kiểm tra công vụ đề xuất:

Đối với ông N.T.T là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị quản lý, đề nghị có văn bản báo cáo nội dung phản ánh gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

Đối với ông Tr.A.T và bà H.Th.G là cán bộ thuộc diện UBND xã Đông Trạch quản lý, đề nghị có văn bản giao Chủ tịch UBND xã Đông Trạch tiếp tục kiểm tra, xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh của công dân.

Trường hợp qua kiểm tra, xác minh nếu phát hiện có vi phạm sẽ xử lý theo đúng quy định hiện hành.