Kết quả kinh doanh quý 3/2023: Phục hồi khả quan, dự báo tích cực

Dấu hiệu phục hồi: Quay lại quỹ đạo tăng trưởng song hành với tối ưu hiệu quả vận hành

F88 bắt đầu tăng trưởng trở lại, ghi nhận lợi nhuận dương kể từ tháng 10.2023. Cụ thể, doanh thu 9 tháng đầu năm tăng trưởng ở mức 26.8% so với cùng kỳ 2022 dựa trên chiến lược mở rộng tệp khách hàng mục tiêu và cung cấp các giải pháp tài chính dễ tiếp cận cho nhóm khách hàng này. Chi phí rủi ro giảm đáng kể ở mức 34% so với quý 2 nhờ vào những cải thiện về chất lượng quản trị danh mục. Việc nâng cao hiệu suất mạng lưới phòng giao dịch hiện hữu của F88 cũng đưa tỷ lệ chi phí trên doanh thu (CIR) giảm 15% so với năm 2022.

Lợi nhuận trước trích lập dự phòng (PPOP) tăng trưởng ấn tượng, cao gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước, minh chứng cho nội lực và khả năng sinh lời bền vững từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi. Trên cơ sở đó, F88 tiếp tục cam kết duy trì nền tảng tài chính vững chắc đồng thời không ngừng tinh chỉnh các chiến lược và thực thi các biện pháp quản trị rủi ro trong thời gian tới.

Vị thế thanh khoản: Đảm bảo các cam kết tài chính và năng lực phục hồi

F88 có vị thế thanh khoản vững chắc với lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt trung bình 9 tháng đầu năm đạt trên 900 tỉ đồng. Nội lực tài chính này giúp công ty thuận lợi trong việc ứng phó với các biến động kinh tế và nắm bắt cơ hội tăng trưởng. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) tại thời điểm 30.9.2023 duy trì ở mức an toàn 1.79 sau đợt tăng vốn đầu năm 2023.

Bên cạnh đó, F88 luôn thực thi các nghĩa vụ tài chính, đã thanh toán gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn cho 100% các nghĩa vụ nợ. Ngoài ra, công ty đã nhận thêm hạn mức vay nước ngoài lên tới 50 triệu USD từ Lending Ark trong tháng 9 và huy động thành công 200 tỉ đồng từ phát hành trái phiếu trong nước tháng 11.2023. Các kết quả trên đã minh chứng uy tín và niềm tin đối với F88 trong cộng đồng các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Sự ổn định tài chính của F88 đến từ chiến lược đa dạng hóa các nguồn cấp vốn, bao gồm phát hành trái phiếu, thiết lập các hạn mức tín dụng với các ngân hàng trong nước và tăng cường nguồn vay từ các đối tác nước ngoài. Các giải pháp tài chính trên mang lại cho F88 sự linh hoạt, cho phép công ty chủ động với các biến động thị trường và tự tin theo đuổi các sáng kiến chiến lược.

Xếp hạng tín nhiệm: FiinRatings duy trì xếp hạng tín nhiệm dài hạn ở mức BBB-

FiinRatings thực hiện giữ nguyên điểm xếp hạng tín nhiệm F88 ở mức BBB- trong lần cập nhật mới nhất (tháng 12.2023) dựa trên việc công ty đang giữ vững được vị thế hàng đầu trong lĩnh vực cho vay thay thế và đang có dấu hiệu hồi phục kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn. FiinRating giữ nguyên triển vọng điểm xếp hạng của F88 ở mức ‘Không thuận lợi’ do tình hình kém khả quan của ngành tài chính tiêu dùng nói chung cũng như phân khúc cho vay thay thế nói riêng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, FiinRating cũng nhấn mạnh về kỳ vọng rằng tác động của những yếu tố không thuận lợi trên đối với F88 đang có dấu hiệu dừng lại và sẽ xem xét điều chỉnh triển vọng xếp hạng về mức "Ổn định" nếu:

F88 có sự phục hồi và cải thiện đáng kể về tăng trưởng dư nợ cho vay vượt qua các dự báo FiinRating, hoặc

F88 cho thấy sự cải thiện về vị thế rủi ro (phản ánh qua chi phí tín dụng và tỷ lệ thu hồi nợ), hoặc

F88 cải thiện đáng kể khả năng sinh lời của Công ty trong khi vẫn giữ đòn bẩy tài chính ở mức hợp lý.

Cam kết ESG: Thúc đẩy bình đẳng giới

F88 hợp tác chặt chẽ với MEDA, một tổ chức phi lợi nhuận có uy tín của Úc, và Quỹ Đầu tư Phát triển Australia, một cơ quan trực thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) Úc, để khẳng định cam kết của mình trong việc nâng cao bình đẳng giới trong nội bộ. Qua dự án hợp tác này, F88 sẽ triển khai các biện pháp nhằm mở rộng cơ hội thăng tiến cho nữ giới trong công ty và phát triển các sản phẩm tài chính đặc biệt dành cho tập khách hàng phụ nữ.

Triển vọng quý 4: Tạo đà phục hồi tăng trưởng cho 2024

Dự báo quý 4 cho thấy sự tăng trưởng của dư nợ cho vay sẽ thúc đẩy doanh thu từ các mảng kinh doanh cốt lõi. Ngoài ra, dù đang áp dụng nguyên tắc trích lập 100% cho các khoản nợ quá hạn hơn 90 ngày, công ty vẫn tiếp tục thu hồi các khoản nợ này để đóng góp vào kết quả tài chính trong tương lai. Trên cơ sở đó, F88 tự tin về khả năng có lãi trong Q4 năm 2023.

Tuy triển vọng sắp tới khá lạc quan nhưng kết quả tài chính năm 2023 vẫn được dự báo lỗ. Quan sát mặt bằng chung của thị trường, F88 cũng không phải là ngoại lệ khi tất cả các doanh nghiệp trong ngành đều bị ảnh hưởng đáng kể bởi các biến động của thị trường kể từ đầu năm. Dù lợi nhuận quý cuối năm có thể không hoàn toàn khắc phục được những khó khăn tài chính trước đó nhưng sự khởi sắc này được kỳ vọng sẽ là nền tảng cho sự tăng trưởng tài chính ổn định, mở đầu cho năm 2024.

Trong nỗ lực tuân thủ các tiêu chuẩn tài chính toàn cầu, F88 đang nghiên cứu mô hình Dự kiến tổn thất tín dụng (ECL), phù hợp với tiêu chuẩn IFRS 9. Bước tiến này nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của F88 trong việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo các tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi đã hợp tác với Ernst and Young, một trong các công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, để tư vấn và xác thực mô hình ECL nhằm đảm bảo độ chính xác và tin cậy trong việc dự báo, dự phòng các tổn thất do nợ xấu trong tương lai, giúp F88 tăng cường tính minh bạch, lòng tin cho nhà đầu tư cũng như đối tác.