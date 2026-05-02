Kinh tế

Kết quả kinh doanh quý I/2026, Vietjet tự tin bước vào giai đoạn tăng trưởng mới

N.T Hiếu Nghĩa
N.T Hiếu Nghĩa
02/05/2026 09:22 GMT+7

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet Air (HOSE: VJC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026, ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh thông qua tối ưu hóa khai thác vận hành, mở rộng mạng bay quốc tế, tạo cơ sở vững chắc cho phát triển hệ sinh thái hàng không trong tương lai.

Kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực

Vietjet ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong quý I/2026 thông qua tối ưu hóa khai thác vận hành, mở rộng mạng bay quốc tế

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, Vietjet đạt:

  • Doanh thu hợp nhất: 21.021 tỉ đồng (tăng trưởng 17,1% so với cùng kỳ).
  • Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 1.142 tỉ đồng (tăng trưởng 36,5% so với cùng kỳ).
  • Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 1.023 tỉ đồng (tăng trưởng mạnh mẽ 59,6% so với cùng kỳ).

Ở cấp độ công ty mẹ, Vietjet đạt:

  • Doanh thu: 19.473 tỉ đồng (tăng trưởng 8,7% so với cùng kỳ).
  • Lợi nhuận trước thuế: 1.020 tỉ đồng (tăng trưởng 24,5% so với cùng kỳ).
  • Lợi nhuận sau thuế: 922 tỉ đồng (tăng trưởng 47% so với cùng kỳ).

Doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng tốt nhờ Vietjet tăng cường kiểm soát chi phí vận hành bằng việc tối ưu hóa hiệu suất khai thác, thúc đẩy chuyển đổi số trong vận hành, cùng với việc duy trì đội bay mới và hiện đại, giúp tiết kiệm nhiên liệu góp phần vào hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Nền tảng tài chính vững mạnh

Tại thời điểm 31.3.2026:

  • Tổng tài sản của Vietjet: 143.534 tỉ đồng.
  • Nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu: 2,1 lần.
  • Hệ số thanh khoản: 1,5 lần.

Các chỉ số tài chính duy trì trong ngưỡng an toàn của ngành do Vietjet liên tục tăng cường đầu tư tàu bay mới.

Trong quý I/2026, hãng đã đóng góp 1.941 tỉ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Tăng trưởng sản lượng và mở rộng mạng bay quốc tế

Trong quý I-2026, Vietjet vận chuyển 7,2 triệu lượt khách (tăng 5,1% so với cùng kỳ)

 Trong Quý I, Vietjet tiếp tục khai thác hiệu quả với:

  • 7,2 triệu lượt khách (tăng 5,1% so với cùng kỳ).
  • 39.903 chuyến bay (tăng 3,3% so với cùng kỳ).
  • 23.344 tấn hàng hóa vận chuyển.

Hãng tiếp tục mở rộng mạng bay với 5 đường bay kết nối Việt Nam và Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Trung Quốc.

Vietjet hiện khai thác 186 đường bay (45 nội địa, 141 quốc tế).

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đã chính thức gia hạn chứng nhận ISAGO cho hoạt động phục vụ mặt đất của Vietjet tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài. Chứng nhận được áp dụng cho 07 lĩnh vực, gồm: quản lý tổ chức, đào tạo, phục vụ hàng hóa và bưu gửi, phục vụ sân đỗ, phục vụ hành khách, phục vụ hành lý và kiểm soát tải trọng, với thời hạn hiệu lực đến ngày 22.3.2028, khẳng định năng lực quản trị, tổ chức khai thác và kiểm soát an toàn của Vietjet trong hoạt động phục vụ mặt đất theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Chiến lược mở rộng quốc tế tiếp tục là động lực tăng trưởng dài hạn, góp phần đa dạng hóa nguồn doanh thu và giảm phụ thuộc vào thị trường nội địa.

Đầu tư đội bay, hạ tầng cơ sở và nhân lực

Vietjet đặt hàng Pratt & Whitney trang bị động cơ GTF cho 44 tàu bay Airbus A320neo

Trong quý I/2026, Vietjet đẩy mạnh đầu tư đội bay tương lai:

  • Đặt hàng Pratt & Whitney trang bị động cơ GTF cho 44 tàu bay Airbus A320neo, với tổng giá trị khoảng 5,4 tỉ USD.
  • Ký thỏa thuận tài chính tàu bay cho 6 tàu bay Boeing 737-8, trị giá khoảng 965 triệu USD.
  • Ký thỏa thuận tài trợ thuê mua 10 tàu bay Comac C909.

Song song đó, hãng tiếp tục mở rộng phát triển với tầm nhìn dài hạn:

  • Là thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á – Thái Bình Dương.
  • Ký kết với AVIC Cabin Systems hợp tác phát triển các giải pháp nội thất tàu bay hiện đại, hướng tới xây dựng tại Việt Nam một hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ hàng không bền vững.
  • Tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các giải pháp tối ưu nhiên liệu thông qua hợp tác chiến lược với các đối tác quốc tế như Open Airlines và Safran.
  • Đầu tư nguồn nhân lực thông qua Học viện Hàng không Vietjet (VJAA): tổ chức 3.193 khóa học, đào tạo 34.727 học viên trong ba tháng đầu năm; tiếp tục ký kết hợp tác đào tạo với Australia Aviation và Học viện đào tạo bay F Air.

Những giải thưởng uy tín

Vietjet được các tổ chức quốc tế vinh danh ở nhiều hạng mục giải thưởng

  • Hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới năm 2026 và Top 10 hãng hàng không chi phí thấp an toàn nhất năm 2026 do AirlineRatings trao tặng.
  • Nơi làm việc tốt nhất toàn cầu năm 2026 tại Đại hội & Giải thưởng nhân sự thế giới 2026.
  • Hãng hàng không có mức phát thải thấp nhất đối với các chuyến bay khai thác trong khu vực Đông Nam Á, theo báo cáo Flight Emissions Review 2025 của Cirium.

Giai đoạn tăng trưởng mới

Với sự hỗ trợ của Chính phủ về chính sách giảm thuế VAT, thuế xuất nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu bay trước tác động của chiến sự tại Trung Đông, Vietjet mong đợi nhận được chính sách linh hoạt về giá vé trên các đường bay nội địa.

Vietjet tự tin bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với:

  • Quy mô quốc tế.
  • Động lực tăng trưởng dài hạn.

