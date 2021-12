Kết quả Norwich 0-5 Arsenal, Ngoại hạng Anh: ‘Pháo thủ’ tiếp đà hồi sinh

Trận thắng giúp Arsenal củng cố chắc vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 35 điểm sau 19 trận trước 2 đối thủ cạnh tranh cùng thành phố xếp ngay sau là Tottenham và West Ham cùng M.U.

Đà thắng của Arsenal được HLV Mikel Arteta tìm lại kể từ sau án kỷ luật nội bộ với thủ quân Pierre-Emerick Aubameyang với 2 trận thua liên tiếp trước M.U 2-3 và Everton 1-2. Qua đó, đã chuyển sự dẫn dắt các “Pháo thủ” cho 2 ngôi sao kỳ cựu Lacazette và Xhaka bên cạnh tiền vệ chủ chốt Partey, cùng đặt niềm tin vào các tài năng trẻ như Martinelli, Oedegaard và Bukayo Saka đã giúp đội bóng chủ sân Emirates bay cao.

Sau 3 trận thắng liên tiếp trước Southampton 3-0, West Ham 2-0 và Leeds 4-1 cùng trận thắng Sunderland 5-1 ở tứ kết Cúp Liên đoàn Anh, Arsenal đã tiếp đà hồi sinh trong chuyến làm khách trước Norwich trên sân Carrow Road.

Ngay từ sớm, trước đội chủ nhà đang ở chót bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, Arsenal nhanh chóng tạo ưu thế và có bàn mở tỷ số 1-0 ngay phút thứ 6 do công tiền đạo trẻ Saka ghi từ đường kiến tạo của Oedegaard.





Có bàn dẫn trước từ sớm, Arsenal chơi nhàn nhã để kiểm soát thế trận dễ dàng, nhưng cũng có nhiều thời điểm họ để Norwich vùng lên tạo nhiều khó khăn nhưng hàng thủ và thủ môn Ramsdale chơi an toàn hóa giải mọi cơ hội của đối thủ.

Cuối hiệp 1, Arsenal gia tăng lại sức ép và nhanh chóng tạo thêm ưu thế với bàn nâng tỷ số lên 2-0 do hậu vệ Tierney ghi cũng từ đường kiến tạo của Oedegaard. Lợi thế này giúp “Pháo thủ” chơi an toàn hơn ở hiệp 2 trước khi tận dụng các sai sót ở hàng thủ Norwich để dễ dàng ghi thêm 3 bàn nữa do công Saka ghi bàn thứ 2 trong trận phút 67, Lacazette phút 84 từ chấm phạt đền 11m và Smith-Rowe phút 90+1 để ấn định chiến thắng đậm đà 5-0.