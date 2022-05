2 phút trước Trời đang mưa tầm tã, ngày càng nặng hạt tại thành phố Việt Trì và điều này sẽ càng đặt ra trở ngại lớn hơn cho U.23 Myanmar vốn đã thua thiệt về thể lực hơn so với đối thủ. Theo lời người dân địa phương thì vào mùa này, những cơn mưa như thế này có thể kéo dài đến sáng mai. 3 phút trước 28’: Maselino Ferdinan vừa có pha bóng lừa qua một loạt cầu thủ U.23 Myanmar và dứt điểm khá ấn tượng. 11 phút trước 20’: Đây đã là trận thứ 4 liên tiếp của U.23 Myanmar trong vòng 8 ngày, trước đó họ là đội bóng không thi đấu lượt đầu tiên trong bảng đấu có 5 đội. Chính điều này đã vắt kiệt sức các cầu thủ Myanmar trận nào cũng phải bung hết 100% khả năng với lối chơi “lấy công bù thủ” căng thẳng đến tận phút cuối. Điều này giải thích cho việc các chàng trai áo trắng đang liên tục thất thế trước U.23 Indonesia có đến 4 ngày nghỉ trước khi có 2 trận thắng dễ Timor Leste và Philippines. 14 phút trước 16’: HLV Popov buộc phải thay người sớm khi Ye Lin Htet được rút ra gấp để nhường chỗ cho Mg Mg Lwin hòng củng cố lại tuyến giữa trước lối chơi mạnh mẽ của U.23 Myanmar. 18 phút trước Mọi thứ đang khởi đầu quá tồi tệ cho U.23 Myanmar khi hàng phòng ngự của họ đã chơi quá lỏng lẻo và để những cầu thủ U.23 Myanmar thoải mái nhảy múa trước khung thành thủ môn Pyae Phyo Thu. Khoảng cách đang là 2 bàn và do thua về hiệu số phụ, U.23 Myanmar sẽ cần ghi ít nhất 3 bàn nữa nếu muốn vượt mặt đối thủ này giành vé vào bán kết. 19 phút trước BÀN THẮNG 10’: VÀOOOOO!!!! Tỷ số là 2-0 cho U.23 Indonesia sau cú sút của Witan Sulaeman. Bóng trúng chân một hậu vệ của U.23 Myanmar đổi hướng khiến thủ môn bó tay. Mọi chuyện đang trở nên quá dễ dàng cho thầy trò HLV Shin Tae-yong. 22 phút trước 8’: U.23 Indonesia đã chủ động tràn lên phần sân để pressing tầm cao U.23 Myanmar và bàn thắng của họ đã đến theo cách đó, khi hậu vệ U.23 Myanmar lúng túng bị mất bóng ngay trước khu vực cấm địa. Có thể thấy HLV Shin Tae-yong đang xây dựng lối chơi cho U.23 Indonesia rất tốt. 24 phút trước BÀN THẮNG 6’: VÀOOOOO!!!! Indonesia đã có bàn mở tỷ số do công của tiền đạo Egy Vikri.

26 phút trước Hôm nay, có khá đông truyền thông Indonesia đến sân Việt Trì để đưa tin về trận đấu sẽ quyết định cơ hội đi tiếp của U.23 Indonesia - nơi thầy trò HLV Shin Tae-yong chỉ cần hòa sẽ đi tiếp. Trong khi đó, trời mưa cả ngày tại đây đã khiến vào lúc này chưa có nhiều CĐV Việt Nam lên sân. Chắc chắn chúng ta sẽ được chứng kiến một cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa 2 đội bóng có lối chơi mạnh mẽ này. 27 phút trước 3': Egy tung cú sút ở góc hẹp ngay trong khu vực 16m50 của U.23 Myanmar nhưng bóng đi chệch cột. 28 phút trước 2': Thủ môn đội U.23 Myanmar vừa tung người cứu một bàn thua trông thấy sau cú sút của một cầu thủ Indonesia. 30 phút trước HIỆP 1 BẮT ĐẦU

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

U.23 Myanmar buộc phải thắng U.23 Indonesia để giành quyền tự quyết, trong khi thầy trò HLV Shin Tae-yong rất tự tin sẽ đại diện bảng A góp mặt tại bán kết bóng đá nam SEA Games 31.

Tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31, U.23 Việt Nam đang tạm dẫn đầu với 7 điểm sau 3 trận trong khi U.23 Indonesia xếp nhì với 6 điểm giống U.23 Myanmar nhưng hơn hiệu số phụ.

Với việc U.23 Việt Nam sẽ gặp đội chót bảng U.23 Timor Leste đã không còn nhiều động lực, cả U.23 Myanmar và U.23 Indonesia đều biết rằng phải tự thân giữ quyền tự quyết trong cuộc đối đầu sinh tử vào lúc 16 giờ chiều nay.





Do đang vượt trội hiệu số phụ (+4 so với +1), nên U.23 Indonesia nắm lợi thế hơn U.23 Myanmar "nửa điểm" vì điều lệ môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ so sánh hiệu số bàn thắng trong trường hợp 2 đội bằng điểm.

Điều này đồng nghĩa chỉ cần hòa trong trận đấu chiều nay thì thầy trò HLV Shin Tae-yong sẽ đoạt vé vào bán kết mà không cần quan tâm đến ai khác.

Ngược lại, U.23 Myanmar đã không còn đường lùi. Thầy trò HLV Emilov Popov buộc phải thắng đối thủ trực tiếp để đoạt 1 trong 2 suất bảng A vào bán kết, thậm chí là ngôi đầu bảng nếu U.23 Việt Nam không thắng được U.23 Timor Leste.

Hơi bất lợi cho U.23 Myanmar khi đây đã là trận thứ 4 liên tiếp của họ, sau khi đã vắt kiệt sức trong 90 phút chiến đấu hết mình với U.23 Việt Nam. Đó là cơ hội để thầy trò HLV Shin Tae-yong hoàn tất mục tiêu đầu tiên là lọt vào bán kết bóng đá nam SEA Games 31.