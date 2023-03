Kết quả xác minh của công an về vụ 'nữ sinh viên bị tấn công tình dục'

Trước đó, vào ngày 25.3, trang KTX ĐHQG Confessions có hơn 214.000 người theo dõi đã đăng bài viết với nội dung khiến nhiều sinh viên hoang mang, đặc biệt là nữ sinh.

Cụ thể, theo bài viết, một nữ sinh viên đang học năm nhất (không rõ trường) cho biết vào khoảng 22 giờ ngày 22.3.2023 đã bị 2 đối tượng nam tấn công tình dục tại đoạn đường sau KTX khu B đến nhà thờ lễ thuộc khu phố Tân Quý, P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Sau khi Thanh Niên đăng tải thông tin, nhiều cơ quan báo chí cũng vào cuộc để phản ánh để làm rõ thực hư sự việc gây hoang mang dư luận.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng công an TP.Dĩ An cho biết đã có báo cáo với Công an tỉnh Bình Dương về sự việc này.

Bài viết này đã gây hoang mang dư luận và Công an TP.Dĩ An đã vào cuộc xác minh

Theo báo cáo: "Ngay sau khi nắm thông tin, Công an TP.Dĩ An đã tiến hành rà soát, xác minh vụ việc tiếp nhận từ ngày 22.3.2023 đến nay. Kết quả, trực ban Công an TP.Dĩ An và Công an P.Đông Hòa không tiếp nhận vụ việc, tin báo tố giác tội phạm nào có nội dung như trên".

Bên cạnh đó, trong báo cáo cũng cho biết thêm: "Qua làm việc với Ban quản lý ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết cũng không tiếp nhận trường hợp nào phản ánh về vụ việc trên. Đồng thời, tiến hành xác minh vụ việc với các hộ dân sinh sống khu vực trên đoạn đường sau KTX khu B thuộc khu phố Tân Quý được biết: Không nghe nói hay biết thông tin về vụ việc có một nữ sinh bị hiếp dâm khu vực này. Ngoài ra, tiến hành kiểm tra trên trang fanpage KTX ĐHQG Confessions về thông tin bài viết trên, đến thời điểm hiện tại bài viết trên đã bị xóa, không còn đăng tải trên trang".

Trước đó, ông Trịnh Tấn Hoài, Giám đốc Trung tâm quản lý và phát triển Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM cũng chia sẻ với phóng viên Thanh Niên: "Sau khi tiếp nhận phản ánh từ phóng viên Thanh Niên, đã chuyển thông tin cho công an và Ban chỉ đạo 35 (Ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - PV). Và qua nhận định ban đầu có thể thông tin đang lan truyền trên mạng là tin giả, bịa đặt và sai sự thật. Vì nội dung bài viết có nhiều điểm bất hợp lý. Từ KTX khu B đến nhà thờ gần nhất, hoặc là nhà thờ Tin lành, hoặc là nhà thờ Thiên chúa giáo thì hầu hết mọi người lựa chọn đi cung đường phía trước KTX chứ không đi đường sau KTX khu B. Chúng tôi đã tổ chức đi kiểm tra đoạn đường sau KTX khu B thì khu vực đấy đông nhà dân, không dễ để thực hiện hành vi như trong bài viết đang lan truyền trên mạng".