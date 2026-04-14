Kết quả xổ số hiển thị sai, đại lý và người bán dạo mất tiền oan

"Kiểm tra lại từ công ty xổ số mới biết là mình sai"

Ngày 14.4, PV Thanh Niên nhận được phản ánh về một sự cố liên quan đến kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định (mở thưởng ngày 9.4) khiến người bán vé số dạo rơi vào tình cảnh khốn khổ. Cụ thể, một số trang web chuyên cung cấp kết quả xổ số trực tuyến đã hiển thị sai lệch con số ở giải tư.

Thay vì kết quả chính xác từ Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định là 09034, một số trang web lại hiển thị là 59034.

Anh Đ.H.P (chủ một đại lý vé số tại Đắk Lắk) cho biết, khoảng 18 giờ mỗi ngày khi có kết quả, anh in bảng kết quả từ trang M.N để phát cho người bán vé số dạo và người dò vé.

"Thấy giải tư là 59034 trên trang M.N, trùng khớp với 3 tờ vé số của khách mua nên tôi đã tin tưởng đưa tiền đổi thưởng cho người bán vé số dạo. Đến khi kiểm tra lại kết quả chính thức từ công ty xổ số mới biết là mình sai", anh P. ngậm ngùi.

Kết quả xổ số hiển thị sai với dãy số 59034 (bên trái) trong khi kết quả đúng (phải) là 09034 ẢNH: HỮU TÚ

Người bán vé số dạo trong trường hợp này là bà N.T.M.H (59 tuổi, ở phường Tân An, Đắk Lắk). Bà H. có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng vừa mới qua đời vì bệnh ung thư, tiền mai táng vẫn còn phải nhờ cậy nhà hảo tâm và vay mượn khắp nơi.



Theo lời kể, trong lúc đi bán vé số dạo, bà H. gặp người quen dò trúng 3 tờ giải tư. Cẩn thận kiểm tra cả bản in kết quả của đại lý vé số T.A đưa ra (hiển thị số 59034 theo trang M.N), bà đã đổi thưởng cho khách 9 triệu đồng.

"Lúc biết kết quả chính thức là 09034, tôi tìm đến khách hàng để xin lại, trình bày hoàn cảnh khó khăn nhưng họ bảo tiền đã tiêu xài hết rồi, không trả. Với người bán vé số dạo như tôi, 9 triệu đồng là cả một gia tài. Nếu giải thưởng lớn hơn thì tôi cũng không biết sống thế nào", bà H. nghẹn ngào nói.

Anh P. cho biết thêm, dù đã liên hệ khách hàng giải thích về sự nhầm lẫn và mong muốn chỉ nhận lại 50% số tiền đã đổi thưởng nhưng người này nhất quyết không trả lại số tiền đã nhận.

Lỗi hiển thị kết quả xổ số hy hữu

Đại lý vé số T.A (Đắk Lắk) chia sẻ, đại lý thường xuyên lấy kết quả từ trang web M.N để in ra rồi phát cho người bán vé số dạo. Đại lý đã đưa số tiền 9 triệu đồng để bà H. đi đổi thưởng cho khách hàng nhưng sau đó mới nhận ra kết quả xổ số hiển thị sai.

Theo đại lý vé số T.A, trang web M.N là trang hiển thị kết quả các giải thưởng của miền Bắc, miền Trung và miền Nam nhanh nhất. Tuy nhiên, lần này lại có sự sai sót hy hữu xảy ra khiến đại lý phải in lại kết quả chính xác từ công ty xổ số.

"Chúng tôi rất tin tưởng bà H. vì đã làm việc với nhau lâu năm. Sau đó, chúng tôi có liên hệ với khách hàng về sự sai sót để lấy lại số tiền 9 triệu đồng nhưng không được. Bà H. cũng nói với chúng tôi, dù sao cũng là lỗi sai không may xảy ra nên bà H. sẽ hỗ trợ 1 phần", đại lý vé số T.A kể lại.

Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định ngày 9.4 ẢNH: HỮU TÚ

Theo đại lý vé số T.A, đây là lần đầu tiên đại lý gặp phải chuyện liên quan đến kết quả xổ số. Về phía khách hàng đã nhận thưởng, đại lý và người bán vé số dạo cũng mong được trả lại số tiền.

Để làm rõ vấn đề, PV Thanh Niên liên hệ với đại diện trang web kết quả xổ số M.N. Tuy nhiên, người đại diện trang này từ chối giải thích về nguyên nhân sai kết quả xổ số đài Bình Định ngày 9.4 và chỉ khẳng định ngắn gọn: "Kết quả cuối cùng lúc nào đúng là được, không trả lời về sự nhầm lẫn".

Ngoài trang web kết quả xổ số kiến thiết M.N, một số trang web khác vẫn còn hiển thị kết quả giải tư là 59034 (tính đến ngày 14.4).