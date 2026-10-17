Kết quả Xổ số kiến thiết Hậu Giang ngày 17.10.2026

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Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang (P.Vị Tân, TP.Cần Thơ) thông báo kết quả xổ số loại vé 10.000 đồng, kỳ vé K3T10, mở thưởng ngày 17.10.2026.