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    Kết quả Xổ Số Kiến Thiết Hậu Giang ngày 24.10.2026

    Nguồn: Xổ số Hậu Giang
    Nguồn: Xổ số Hậu Giang
    Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang (P.Vị Tân, TP.Cần Thơ) thông báo kết quả xổ số loại vé 10.000 đồng, kỳ vé K4T10, mở thưởng ngày 24.10.2026.
    Kết quả Xổ Số Kiến Thiết Hậu Giang ngày 24.10.2026 - Ảnh 1.

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