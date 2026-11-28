Bạn cần biếtKết quả Xổ số kiến thiết Hậu Giang ngày 28.11.2026 Nguồn: Xổ số Hậu Giang 28/11/2026 17:02 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang (Phường Vị Tân, TP.Cần Thơ) thông báo kết quả xổ số loại vé 10.000 đồng, kỳ vé K4T11, mở thưởng ngày 28.11.2026. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Xổ số kiến thiết Hậu Giang kết quả xổ số Vé số
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