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    Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 18.10, giải độc đắc cộng dồn 26,4 tỉ đồng

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu
    Tối 18.10, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45 và ghi nhận không có người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn là 26,4 tỉ đồng.

    Lúc 18 giờ 30 hôm nay 18.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01577 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 10 – 11 – 31 – 38 – 40 – 44.

    Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận không có người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn là 26.444.954.000 đồng.

    Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 27 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng; có 1.370 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; có 25.159 người trúng giải ba với số tiền là 30.000 đồng.

    Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 18.10, giải độc đắc cộng dồn 26,4 tỉ đồng - Ảnh 1.

    Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 18.10

    ẢNH: VIETLOTT

    Trước đó, tối 4.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01570 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 4.10 là: 152029374045.

    Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 199.576.277.000 đồng.

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