Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 22.5, giải độc đắc cộng dồn 34 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 22.5, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01513 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay tối nay là: 02 – 03 – 14 – 28 – 41 – 44.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận không có người trúng giải độc đắc nên số tiền trúng giải độc đắc sau kỳ quay số tối nay của loại hình xổ số Mega 6/45 cộng dồn đến 34.004.531.000 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 25 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng; có 1.228 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; có 20.459 người trúng giải ba với số tiền là 30.000 đồng.

Trước đó, tối 15.4, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01497 loại hình xổ số tự chọn Vietlott Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay kỳ này là: 21 – 22 – 33 – 35 – 36 – 43.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có một người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn 14.929.490.000 đồng. Ngay khi xác định có người trúng giải độc đắc, lập tức số tiền của giải này trở về con số ban đầu là 12 tỉ đồng.