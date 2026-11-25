Lúc 18 giờ 30 hôm nay 25.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01593 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 01 – 13 – 16 – 23 – 24 – 38.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có không có người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn là 22.004.635.500 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 13 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng; có 1.069 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; có 19.163 người trúng giải ba với số tiền là 30.000 đồng.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 25.11 ẢNH: VIETLOTT

Trước đó, vào tối 13.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01588 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 13.11 là: 01 – 07 – 15 – 19 – 31 – 33.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 19.775.734.000 đồng.