Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 8.5, giải độc đắc tăng 22,1 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 8.5, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01507 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay tối nay là: 04 – 16 – 17 – 26 – 34 – 42.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận không có người trúng giải độc đắc nên số tiền trúng giải độc đắc sau kỳ quay số tối nay của loại hình xổ số Mega 6/45 cộng dồn đến 22.163.871.500 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 29 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng; có 1.168 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; có 19.146 người trúng giải ba với số tiền là 30.000 đồng.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 8.5

Trước đó, tối 15.4, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01497 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay tối này là: 21 – 22 – 33 – 35 – 36 – 43.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có một người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn lên đến 14.929.490.000 đồng. Ngay khi xác định có người trúng giải độc đắc, lập tức số tiền của giải này trở về con số ban đầu là 12 tỉ đồng.