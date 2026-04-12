Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối nay, giải độc đắc cộng dồn 13,5 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 12.4, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01496 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay tối nay là: 01 – 10 – 11 – 32 – 39 – 42.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này không ghi nhận người trúng giải độc đắc nên số tiền trúng giải độc đắc sau kỳ quay số tối nay của loại hình xổ số Mega 6/45 lên đến 13.539.884.500 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 26 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng; có 794 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; có 14.471 người trúng giải ba trị giá 30.000 đồng.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 12.4

Trước đó, tối 10.4, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01495 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay kỳ này là: 07 - 08 - 10 - 16 - 28 - 35.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có một người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn lên đến 79.143.240.000 đồng. Ngay khi xác định có người trúng giải độc đắc, lập tức số tiền của giải này trở về con số ban đầu là 12 tỉ đồng.