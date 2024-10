Kết thúc quý 3, GELEX đạt 2.270 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế

Vượt mục tiêu lợi nhuận cả năm 2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (mã cổ phiếu GEX - sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 với kết quả kinh doanh tích cực, bất chấp những khó khăn chung của thị trường.

Theo đó, quý 3 này, doanh thu thuần đạt 8.709 tỉ đồng, tăng 5,9% so với quý trước và 16,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 502 tỉ đồng, tăng 34,1% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp đạt 1.660 tăng 10,8% so với quý trước, tăng 19,0% so với cùng kỳ, cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi được cải thiện tốt.

Phân tích dữ liệu cho thấy, động lực tăng trưởng doanh thu thuần của GELEX trong quý 3/2024 chủ yếu đến từ tăng trưởng tích cực của mảng Thiết bị điện. Mảng kinh doanh này ghi nhận 5.789 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 38,4% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức doanh thu thuần theo quý cao nhất trong 3 năm trở lại đây của mảng Thiết bị điện.

Hiện, lĩnh vực Thiết bị điện của Tập đoàn GELEX do đơn vị thành viên là GELEX Electric (mã cổ phiếu GEE - sàn HoSE) quản lý. Những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh và nâng cao năng lực sản xuất và bán hàng, hiện đại hóa công nghệ và áp dụng phần mềm quản trị hiện đại, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng tích cực. Bên cạnh đó, việc mở rộng thị trường mới, thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm thiết bị điện cũng ghi nhận những kết quả khả quan.

Không chỉ sản xuất thiết bị điện theo hướng xanh và thân thiện môi trường, các đơn vị khối Thiết bị điện còn hợp tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm công nghệ cao mới, bước đầu đã có kết quả khả quan với các sản phẩm phòng cháy, thiết bị an ninh, giám sát…

Ở lĩnh vực Vật liệu xây dựng, dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng doanh thu thuần cũng cải thiện so với các quý trước đó nhờ vào thị trường xuất khẩu, ghi nhận 1.952 tỉ đồng, tuy nhiên vẫn giảm 8,2% so với cùng kỳ.

Công ty Kinh doanh Bất động sản Viglacera trao hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Johnson Health tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2024

Mảng Khu công nghiệp và Bất động sản quý này đạt 759 tỉ đồng doanh thu thuần, tương đương so với cùng kỳ. Đây vẫn là lĩnh vực được đánh giá giàu tiềm năng khi các dự án do Vigalcera (đơn vị thành viên của GELEX) đầu tư thu hút dòng vốn chất lượng.

Mới đây, dự án KCN Xanh và Thông minh "Thuan Thanh Eco-Smart IP" tại thị xã Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) vừa được Công ty TNHH THK Manufacturing of Việt Nam quyết định lựa chọn để mở rộng sản xuất với vốn đầu tư 180 triệu USD hay Johnson Health Tech cũng sẽ đầu tư 100 triệu USD…

Còn ở lĩnh vực khác như Hạ tầng và tiện ích (gồm các dự án năng lượng và nước sạch) quý này giảm đáng kể do GELEX thoái vốn các dự án năng lượng đang vận hành.

Nhìn chung, quý 3/2024 các đơn vị trong hệ thống GELEX tăng trưởng ổn định nhờ vào các chiến lược kinh doanh hiệu quả với các giải pháp linh hoạt trong bối cảnh thị trường chung. Điều này góp phần giúp GELEX vượt mục tiêu lợi nhuận mà ĐHĐCĐ đề ra.

Lũy kế 9 tháng, GELEX ghi nhận 23.617 tỉ đồng doanh thu thuần và 2.270 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt đạt 73,1% và 118,2% kế hoạch năm 2024, như vậy sau 9 tháng GELEX đã vượt 18% Kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt. Tại thời điểm 30.9.2024, GELEX có tổng tài sản là 53.617 tỉ đồng; các chỉ số tài chính duy trì ở mức an toàn.

GELEX được VIS Rating đánh giá xếp hạng ở mức A về độ tín nhiệm

Ngày 25.10, Công ty cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) công bố đánh giá xếp hạng tín nhiệm tổ chức phát hành dài hạn của GELEX ở mức A với triển vọng ổn định. Đây là xếp hạng lần đầu tiên của VIS Rating đối với GELEX.

VIS Rating nêu trong bảng xếp hạng: "Đánh giá ‘Rất mạnh’ của chúng tôi về Quy mô của GEX phản ánh sự hiện diện sâu rộng và vững chắc trên thị trường ở các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, sự đa dạng các sản phẩm để phục vụ nhu cầu thị trường và khả năng duy trì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp và các tổ chức tài chính".

Ông Lê Tuấn Anh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn GELEX nhận chứng nhận Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2024 vào ngày 24.10

Trước đó, Vietnam Report cũng đã công bố GELEX lần thứ 5 liên tiếp có mặt trong bảng xếp hạng Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2024. Doanh nghiệp được trao giải bởi duy trì được hiệu quả kinh doanh ổn định và bền vững trong giai đoạn 2023-2024.

Ngoài ra, GELEX còn vinh dự có mặt trong "Top 100 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2024" do Brand Finance công bố và là một trong 10 thương hiệu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị thương hiệu lớn nhất năm 2024 với mức tăng trưởng lên tới 55%.

Cũng theo công bố mới nhất từ Bộ Công thương, hệ thống GELEX có 4 Thương hiệu quốc gia gồm: CADIVI, Viglacera; THIBIDI và GELEX Electric.

Việc duy trì nhiều giải thưởng, vinh danh là minh chứng rõ nét, phản ánh tình hình tài chính và hoạt động của GELEX. Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận, thời gian gần đây, GELEX tập trung vào phát triển nguồn nhân lực, quản trị rủi ro và đề cao trách nhiệm xã hội.