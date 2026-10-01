Kẹt xe nghiêm trọng qua cầu Đồng Nai sáng nay, có người 'chôn chân' gần 2 giờ

Sáng 1.10, giao thông từ khu vực ngã tư Vũng Tàu qua cầu Đồng Nai hướng về TP.HCM ùn ứ nghiêm trọng. Dòng xe có thời điểm kéo dài đến ngã tư Bồn Nước trên quốc lộ 1 và Cổng 11 trên quốc lộ 51.

Kẹt xe nghiêm trọng trên cầu Đồng Nai vào sáng 1.10 ẢNH: H.K

Anh Tú, người dân Đồng Nai làm việc tại TP.HCM, cho biết sáng 1.10 anh mất gần 2 giờ mới vượt qua được khu vực cầu Đồng Nai để tiếp tục hành trình về TP.HCM. Dòng xe đông, di chuyển chậm trong thời gian dài khiến việc đi lại vào giờ cao điểm buổi sáng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trên mạng xã hội, nhiều tài xế đi qua khu vực này cũng chia sẻ tình trạng ùn tắc kéo dài, bày tỏ mệt mỏi khi phải mất nhiều thời gian mới vượt qua được nút giao để hướng về TP.HCM.

Trưa cùng ngày, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai cho hay lý do kẹt xe là vì các đơn vị thi công đang khắc phục sự cố mặt đường bị lún tại khu vực dưới chân cầu Vành đai 3 TP.HCM (ngay nút giao Tân Vạn, thuộc TP.HCM).

Phương tiện ùn ứ tại khu vực dưới chân cầu Đồng Nai vào sáng 1.10 ẢNH: H.K

Đến khoảng 11 giờ ngày 1.10, sự cố đã được khắc phục xong, giao thông đang được lực lượng chức năng theo dõi, điều tiết.

Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực trên chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, đồng thời chủ động theo dõi tình hình giao thông và lựa chọn lộ trình phù hợp.